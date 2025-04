Broforce - Pectorales de acero

Broforce es uno de esos juegos que emiten una reacción contraria a la esperada. ¿A qué me refiero? Pues ya que muchas personas dicen que el aspecto de los personajes en los mismos es denigrante ya que causa una sensación de rechazo en las personas porque son estereotipos no verdaderos… Este juego más bien te motiva a hacer ejercicio para querer estar igual de macizo que sus protagonistas y realizar las mismas poses que hacen en esta gran entrega. Hoy te hablaré de un título que está del músculo.

¡Atención! -> El artículo es reenviado debido a una equivocación ocurrida por parte de la administración. Espero que sea de su agrado.

Brade (Película: Blade / Actor: Wesley Snipes)

(Película: Blade / Actor: Wesley Snipes) Bro in Black (Película: Men in Black / Actor: Will Smith)

(Película: Men in Black / Actor: Will Smith) Bro Lee (Aquí está basado más que todo en un artista que es Bruce Lee)

(Aquí está basado más que todo en un artista que es Bruce Lee) Brofession (Película: Léon: The Professional - Conocida comúnmente como: El Asesino Perfecto / Actor: Jean Reno)

(Película: Léon: The Professional - Conocida comúnmente como: El Asesino Perfecto / Actor: Jean Reno) Broden (Acá hace referencia a Raiden del juego Mortal Kombat )

(Acá hace referencia a Raiden del juego ) Brodator (Película: Predator / Actor: Kevin Peter Hall)

(Película: Predator / Actor: Kevin Peter Hall) Brochete (Película: Machete Kills / Actor: Danny Trejo)

tiende a ser de esos títulos que mezclan diferentes estilos gráficos creando una combinación completamente única. Me refiero a que el estilo del juego en general está realizado enen cuanto a los personajes y enemigos. Mientras que el aspecto del mapa y los efectos visuales están realizados con el estilo de. Curiosamente cuando entras a la selección del mapa, este tiende a ser completamente al estilocon una resolución, sombreado y animación completamente realistas acopladas a una increíble combinación de colores. Por otro lado las cinemáticas están basadas en ilustraciones de. ¿Ahora ven de lo que hablo? Es asombroso. Cabe mencionar que no hablaré de su historia ni mostraré muchas cosas ya que no quiero dar una gran cantidad de spoilers del mismo (A pesar que sí te llevarás uno que otro si sigues leyendo) debido a que este juego merece ser probado aunque sea una vez.Me atrevo a decir que este es uno de los más grandes juegos que aluden a referencias del. ¿Por qué lo digo? Bueno, se puede decir que todos sus personajes son parodias de películas de gran valor. Muchas de ellas hasta consideradas películas de culto. Digamos que son parodia sólo por el hecho de su nombre (Ya que visualmente son idénticos a los actores que le dieron vida a dichas cintas. Sólo que claro, más musculosos) ya que como el nombre del juego, todos los personajes empiezan o tienen en su nombre la palabra “Bro” o algo parecida a ella. Para darte ejemplo de ello te diré algunos personajes junto con sus respectivas versiones de quienes fueron inspirados (Pero diré muy pocos ya que la lista es sumamente extensa):Como pueden ver el juego tiene una enorme cantidad de personajes con nombres parodia algo graciosos basados en el título de dicha entrega. Personajes cuyo origen se basa en las películas (Uno que otro hace referencia a un juego o artista). Debido a que la lista de personajes es demasiado grande, dejaré que descubran a los demás por su cuenta. Hasta agregaron al equipo completo de The Expendables (Los Indestructibles) convirtiéndolos en ungratuito aparte y dándole el nombre de The Expendabros (En serio se la rifaron con los nombres).La jugabilidad del mismo es completamente excelente y fácil de manejar. Esta entrega tiene mecánicas asombrosas tanto en el estilo de lucha cuerpo a cuerpo, combate a distancia u hasta sigilo. Las físicas que maneja el juego son completamente realistas y bien elaboradas por lo que también hay que darle merito por ello. Este proyecto es totalmente(Con un máximo de cuatro personas en total), lo que significa que puedes jugar con tus amigos ya sea por Internet o pantalla compartida (Como también hacer ambas al mismo tiempo). Refiriéndonos a las misiones, cada una de ellas se basa en un lugar diferente por lo cual siempre que completemos una, viajaremos a otra parte. Existe una misión que te manda hasta el mismoEn el juego existe una gran variedad de enemigos. Es decir, hay personas normales como tambiény más... También existe uno que otro enemigo curioso como es el caso de un demonio que me encontré en el Infierno. Este enemigo pequeño sólo corría hacia ti para montarse en tu espalda y ya, no hacía nada más (O eso entendía yo). Digo que es un enemigo ya que podíamos quitárnoslo y matarlo. Yo siempre que me topaba con uno de estos dejaba que se subiera a mis hombros tranquilamente ya que se veía muy gracioso (Como se puede apreciar en la imagen de abajo).Respecto a la dificultad, este tiene únicamente dos niveles que son Normal y Difícil. El juego en si no es muy complicado pero cuando se realiza una misión que va en correr para llegar a un punto determinado, sí se vuelve algo duro. Sin dejar atrás que una de las cosas que también se vuelve un problema es la pelea con los jefes ya que estas sí son bien complicadas. Sobre todo cuando hablamos del enemigo principal del juego que es el mismísimo. Cada vez que lo derrotas, este aparecerá nuevamente en otra misión hasta que por fin llegue a su verdadera forma la cual cada vez se vuelve más amenazante y convirtiendo la pelea en algo mucho más desafiante. En lo personal y siendo sincero, sí que me costó mucho la pelea final con este jefe (Y eso que lo jugaba en normal). Llegando a tal punto que tuve que repetirla muchas veces hasta que por fin lo logré.Este juego destaca completamente en cada uno de los aspectos a los cuales podemos referirnos. Ya sea en sus(A su estilo),. Esta entrega es una de las muy pocas que llegan a tener una puntuación tan alta enllevándose consigo 10/10 estrellas totalmente bien ganadas. Lo cual era de esperar viendo que su editor es nada más y nada menos que el grupo de(Distribuidor del cual me gustaría realizar un artículo más adelante). Respecto al final del mismo, dicho título tiene tres finales alternativos los cuales son: Ely de. Sí, tal como lo leen. El mismísimo. Este último se obtiene únicamente pasando el juego en difícil por lo cual si ya en normal se vuelve un reto, no me imagino cómo es el juego en esa modalidad.Por cierto, ¿Se acuerdan de esa tendencia que se generó en Internet gracias a uno de los momentos más tristes en una de las entregas del famoso? Sí, hablo del mismo. Bueno, digamos que este juego tiene su propia versión… Pulsa X para presentar tus respetos.El juego es totalmente recomendado y sobre todo en descuentos deya que este tiene un pack de cuatro copias a un excelente precio. Una para ti y otras tres para que se las regales a tus amigos y así puedas disfrutar con ellos de este gran título, no se arrepentirán. Respecto a los requisitos, el juego no pide técnicamente nada así que podrás jugarlo sin problemas en la mayoría de computadoras sin ser de gama alta. Saludos.