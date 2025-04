Borderlands 2 - Vigente 6 años despues de su lanzamiento

Hoy les quiero hablar de un juego que posee un lugar especial en mi biblioteca de Steam, y es el único juego para el cual hasta la fecha he conseguido todos los logros posibles. Este artículo tratará del juego Borderlands 2, creado y desarrollado por Gearbox Software. Lamento con anticipación, quizá no sea tan objetivo como en mis otros análisis, pero trataré de hacerlo lo menos subjetivo posible.

Borderlands



Para empezar, miremos por un segundo a su predecesor. Borderlands, es al mismo tiempo un FPS con elementos presentes en un juego de rol como World of Warcraft, lo cual fue revolucionario en su tiempo; al mismo tiempo combinándolo con un humor a mi gusto perfecto para un juego de estas características. En 2009, el episodio original nos permitió ir en busca de un Arca extraterrestre llena de tesoros en el misterioso planeta Pandora. Inmerso en una especie de lejano oeste implacable post-apocalíptico, el jugador puede encarnar cuatro personajes totalmente diferentes a sacrificar la cohorte de bandidos o bichos hambrientos que puso en su camino. Borderlands se convirtió rápidamente en una opción para los fans de los FPS cansados de revivir por duodécima vez la Segunda Guerra Mundial o para defender constantemente un mundo occidental amenazado por terroristas fanáticos temibles. Aquí, no hay ideales, y ciertamente no es políticamente correcto: los habitantes de Pandora son más locos que otros. El único propósito de nuestro cazador Arca es simplemente enriquecerse eliminando a todos aquellos que quieran evitarlo.







Borderlands 2 - Personajes



Cinco años después del resultado de su predecesor, Borderlands 2 nos invita hoy a regresar a Pandora en la piel de 4 nuevos personajes decididos a poner su bolsillo también. Salvador, el primero de ellos, es un defensor que está tan bien entrenado en el manejo de armas que, gracias a su habilidad especial, puede usar momentáneamente dos a la vez mientras recupera puntos de salud. Brutal y resistente, este personaje fácil de jugar es ideal para los jugadores a los que les gusta correr al montón sin hacer preguntas, además de que ha sido el personaje que más me ha ayudado durante mis horas de juego.





Maya, por su parte, es una sirena capaz de neutralizar a un oponente por unos momentos usando su poder de bloqueo o curando a sus aliados. Particularmente útil en el modo multijugador, permitirá a los jugadores experimentados configurar estrategias complejas y efectivas.





Axton es un comando armado con una torreta Scorpio 2.0 muy útil para defender una posición o romper las líneas enemigas.





El enigmático Zer0 es un asesino que es tan bueno en el combate a larga distancia como en el combate cuerpo a cuerpo. Versátil, muy elegante, con la habilidad "Señuelo" que hace que desaparezca en 5 segundos para huir o lanzar un ataque crítico.





Y, por último, Gaige, la mecanomante. Una niña adolescente cuya habilidad consiste en controlar el robot Trampa mortal, que se mantiene en el campo por 60 segundos, infligiendo daño a cualquier enemigo que se le presente delante.







Historia



Siempre tan inhóspita, Pandora ahora está dirigida por el carismático y tiránico director de la corporación Hyperion, conocido como Jack el Guapo. Tonto, despreciable y absolutamente malvado, este último ha logrado detener a la población con su ejército de robots y planea llamar a una entidad alienígena malvada para establecer su dominio del mundo. Herido y dejado a morir por este nuevo súper villano, el jugador se salva gracias a ClapTrap, el insoportable error del droide del primer juego. En el transcurso de la aventura, será llevado a pesar de sí mismo para unirse a la resistencia liderada por Roland (uno de los cuatro héroes jugables en Borderlands) para tener la oportunidad de sobrevivir en el caótico ambiente. No hace falta decir que este escenario bastante clásico es solo un pretexto para que nos encontremos o luchemos contra los personajes más delirantes del planeta. Desde el excéntrico Sir Hammerlock (un caballero afeminado) hasta el bueno y viejo doctor Zed; a través del cruel capitán Flynt (un nuevo jefe) o el caprichoso Scooter. La cantidad de personajes, conocidos o inéditos, que cruzaremos vale la pena. Quizá el humor traducido al Español no agrade a todo el mundo, pero sin embargo cuesta no simpatizar con el mismo.







El mundo de Borderlands 2



Si bien pensamos que habíamos visto todo Pandora en el episodio original, Borderlands 2 nos permite explorar una gran cantidad de áreas nuevas en entornos nuevos. Desde la tundra ártica en la que fabricamos nuestras primeras armas, hasta el prado a través de cuevas llenas de trampas, cada esquina estará llena de vida, lo que en mi opinión es sorprendente ya que el mapa es de mayor escala que el de su predecesor. Por supuesto, el escenario bellamente hecho que veremos está lleno de saqueadores, psicópatas y otros monstruos sedientos de sangre. Además de skags y bandidos, esta vez el jugador tendrá el placer de enfrentarse a nuevos oponentes, como los robots Rovers o los robots Hyperion. Sin embargo, su inteligencia ha mejorado enormemente para que puedan interactuar entre sí (las bestias salvajes atacan a los humanos con regularidad) y la mayoría de los tiroteos ahora tienen una dimensión táctica real. No más correr al aire libre vaciando estúpidamente nuestro cargador en enemigos estáticos y estúpidos; se cubren y huyen cuando la situación lo requiere. Además, la lucha es mucho más dinámica que en el primer título. Enemigos en todas direcciones, las granadas vuelan y las unidades en mano a mano se lanzan sobre nosotros en gritos desgarradores. Esto es especialmente cierto en el modo multijugador, ya que el número de enemigos aumenta según el número de jugadores (2 a 4 en línea o en la red local). Cualquier escaramuza es probable que adquiera proporciones épicas y las descargas de adrenalina son comunes.





Conclusión



Normalmente mi conclusión es corta y resumida, pero como dije en el principio, este juego tiene un lugar especial en mi corazón, y luego del fiasco que fue Battleborn por la misma compañía, quería recordarles a todos que un juego nuevo no tiene por qué ser un éxito absoluto. Mi miedo es que el próximo anunciado Borderlands 3 no cumpla con las expectativas que todos los jugadores tenemos, pero seamos sinceros, va a ser difícil superar este título. Ya que estamos en las rebajas navideñas de Steam, recomiendo comprar la versión GOTY, para jugarlo con amigos, solo, como sea, es un gran juego, y no se arrepentirán.