Borderlands - ¿Funciona de manera individual?

¿Querías ser un cazatesoros en un planeta infestado de bandidos, criaturas horribles y un buen tesoro oculto al que todos aspiran encontrar? Pues, este es tu juego… o quizás no.

El artículo estará organizado en: Introducción – mecánicas y jugabilidad (Niveles y habilidades – misiones) – puntos negativos – puntos positivos – opinión y cierre.



(Antes de empezar, me gustaría que se tomaran 5 minutos para leer el artículo y votarlo correctamente, se los agradecería mucho ^^).

Introducción:

Hace poco pude jugar al primer Borderlands y mi forma de definirlo es… “Shooter con farmeo y un buen sentido del humor” o mejor dicho, FPS con toques Roleros.

La idea principal de ponernos en un planeta distinto al nuestro, siendo un caza-recompensas buscando un tesoro escondido es muy tentador, pero es mejor aun cuando sabes que tienes muchas misiones secundarias y 4 personajes con habilidades exclusivas que resultan curiosas cuanto menos, pero la verdad es que… no es tan lindo como parece.





Mecánicas y Jugabilidad:

Borderlands presenta un “Mundo semi-abierto”, estamos hablando de pequeños Mapas en los que abarcan unos enemigos y un bioma similar. Sin embargo, lo que más me frustro fueron los viajes “rápidos”, la única forma de viajar de un punto X a un punto Y en un mismo mapa es mediante… Coches… Coches con nitro y un raro manejo con el mouse. (No es necesariamente malo pero a veces llega a molestar por la cantidad de baches que puede haber en el camino y más… si eres un mal conductor como yo 7-7).





Niveles y Habilidades:

Dejando el gracioso caso del auto, centrémonos en lo importante, que es el sistema Rolero en este Shooter, es lo que lo hace brillar.

La experiencia sube como en todos los RPG, matando enemigos y completando misiones, no es de extrañar. Pero, Las armas también tienen su propio nivel haciendo que si te gustan las escopetas puedas ser un jugador dedicado a ellas. (Aunque a mí en lo personal, me funciono más jugar con distintos tipos de armas).

Esto le brinda mucha variedad al juego sin contar la enorme cantidad de armas distintas que puedes encontrar.







Por otro lado, las habilidades no me agradaron mucho. Durante mi partida elegí usar a Lilith, esta tiene una habilidad activa llamada “Movimiento en Fase”, que permite ser invisible y correr a gran distancia, lo mejor… para evitar peleas que no puedes ganar o llegar a sitios más rápido. El punto negativo es… que el resto de habilidades son Pasivas, algo que me decepciono un poco.

Hablamos de: Aumentar daño con armas, precisión, más escudo, etc.





Misiones:

Las misiones son la forma de continuar la historia y si bien, los personajes que te presentan son carismáticos y con un buen humor, tengo que decir que no suelen ser muy innovadoras… Luego de las primeras horas de juego te toparas con misiones que presentan las mismas mecánicas para el resto del juego:

Buscar y matar a un enemigo dentro de su grupo.

Ir a una base a robar cierto material… luchando contra un grupo de bandidos.

Encontrar piezas de un arma esparcidas por una zona.

Verificar la situación de una persona y si está muerta, resolver el misterio del ¿por qué?

Pero la recompensa siempre te dará Dinero, Armas y como es de esperar, experiencia.





Puntos Negativos:

Sin duda, la historia fue lo que más me decepciono… tiene potencial pero todo acaba en la nada, no hice una sección para la misma ya que es muy corta y me sería imposible no hacer Spoiler sobre la misma. Pero vamos a poner puntos exactos:

Precisión: Algo con lo que tuve problemas constantemente, es la precisión de las armas, espero que en el 2 se haya solucionado pero para ponerlo a efectos prácticos, impresiona como estando quieto y agachado con un franco apuntando a la cabeza… termine con una bala yendo a Narnia a tomar unas vacaciones. (Suele fallar más de lo que debería viendo las estadísticas).

Algo con lo que tuve problemas constantemente, es la precisión de las armas, espero que en el 2 se haya solucionado pero para ponerlo a efectos prácticos, impresiona como estando quieto y agachado con un franco apuntando a la cabeza… termine con una bala yendo a Narnia a tomar unas vacaciones. (Suele fallar más de lo que debería viendo las estadísticas). Armas: La variedad de armas suele ser un punto positivo pero la mayoría no suelen presentar gran diferencia por lo que, te sorprenderá estar con una misma arma que hace más daño que otras encontradas en niveles superiores, pero es lo que sucede.

La variedad de armas suele ser un punto positivo pero la mayoría no suelen presentar gran diferencia por lo que, te sorprenderá estar con una misma arma que hace más daño que otras encontradas en niveles superiores, pero es lo que sucede. Mapa y misiones: Si bien los mapas no son tan extensos y mediante los autos puedes recorrer las distancias que quieras, esto no es en todos los casos, a veces no encontraras un puesto para tomar un auto y terminaras por caminar todo un camino extenso con enemigos de poco nivel que no te ayudaran ni con los objetos que suelten.

Si bien los mapas no son tan extensos y mediante los autos puedes recorrer las distancias que quieras, esto no es en todos los casos, a veces no encontraras un puesto para tomar un auto y terminaras por caminar todo un camino extenso con enemigos de poco nivel que no te ayudaran ni con los objetos que suelten. Un jugador: Es el punto final al que quiero llegar, Borderlands presenta una iniciativa constante hacia el Cooperativo, haciendo divertidas las partidas multiplayer pero si lo juegas de manera individual, luego de terminar la historia y aun haciendo los DLC, no sientes ningún tipo de satisfacción por estar repitiendo lo mismo una y otra vez.

Puntos Positivos:

Si bien, en Single Player presenta cosas que no agradaría a mucho, puede hacer excelente la experiencia en Multijugador, ya que es de acción rápida, no tienes que hacer mil vueltas y configurar muchas cosas para entrar con unos amigos, matar tantos enemigos, completar misiones y reírte un rato, en eso… puede llegar a ser fantástico.

Pero al no poder probar el Cooperativo daré unos cuantos puntos positivos que encontré:

Armas : Antes dije que hay muchas armas que no tienen casi diferencia, pero la variedad que brinda es fantástica, si te juntas con amigos y cada uno se centra en cierto tipo de arma, se formarían grupos increíbles, además de ir encontrando armas de mayor calidad distinguidas por colores (Azul, verde, violeta, naranja, etc).

: Antes dije que hay muchas armas que no tienen casi diferencia, pero la variedad que brinda es fantástica, si te juntas con amigos y cada uno se centra en cierto tipo de arma, se formarían grupos increíbles, además de ir encontrando armas de mayor calidad distinguidas por colores (Azul, verde, violeta, naranja, etc). Bosses: Se nota la resistencia de los mismos y en cooperativo podría ser un acierto, pero no quiere decir que en single player sea malo. Notas una increíble satisfacción al derrotar a un enemigo realmente poderoso luego de tomar tu tiempo para recargar, curarte y establecer posiciones seguras.

Opinión y Cierre:

Borderlands… resulto ser un juego que no es para mí pero eso es bueno, no sé qué esperarme del 2 pero si se cómo afrontarlo y lo que puedo recomendarles es… Jugar de manera individual hasta conocer las mecánicas básicas y empezar a jugar de forma Cooperativa con amigos para tener una experiencia completa.

Pero, el mejor consejo que les puedo dar es empezar por el 2, no se pierden nada jugando al 1 y si quieren saber sobre la historia, un video ayudaría bastante, pero no es nada del otro mundo.



Espero que les haya podido ayudar a elegir con este artículo, que les haya gustado y pasen un muy lindo día.

Se despide Tzuricu. ^^