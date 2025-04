Bombastic Brothers(Un Exelente juego en 2d)

_Hola comunidad de gamehag hoy les traigo otro juego muy interesante en el cual nos divertiremos mucho si no tenemos nuestro pc al alcance, es decir no podemos llevar nuestra consola o pc a cualquier lado pero si nuestro móvil Android y para entretenernos a full les presento Bombastic Brothers un gran juego con un estilo jugable y visual muy llamativo les aseguro que les encantara.

_Un gran ejército de alienígenas malvados le declaran la guerra a nuestro planeta tierra, y nuestro deber controlando a nuestro protagonista llamado Jeff el cual que tendrá que formar un estupendo escuadrón de batalla para así salvar a nuestra mascota si a si es nuestra mascota una adorable perrita que fue secuestrada por esos malvados alienígenas. Y es aquí en donde nos enfrascaremos en nuestra gran aventura por salvar a la tierra y a nuestra mascota y muchos niveles y jefes finales nos esperan en este juego de disparos en 2d.

_Este juego muy alocado está lleno de pura acción al principio no le preste mucha atención cuando lo vi en la play store porque más que nada me llama más la atención los diseños japoneses tipo anime. Pero no por eso uno debe descartar los juegos a veces las apariencias engañan. Este juego está desarrollado por la empresa Fast Forward Studio y está distribuido por My.com. Este juego está hecho para mayores de 13 años ya que su contenido está un poco subido de tono y el gore no esta tan censurado como en la mayoría de los casos de juegos para Android. Según los creadores su misión era hacer un juego resucitando el género run gun conservando las características del juego en un estilo retro de acción en 2d de las épocas de los 80, y valla creo que les ha salido muy bien la cosa sin duda me pareció muy divertido este juego.









_En modo campaña veremos qué es lo que sucede en esta historia tendremos mapas y en cada uno de estos mapas habrán niveles debemos completar esos niveles para poder pasar el mapa e ir al siguiente para cada mapa hay 2 niveles de dificultad está el normal y el difícil. El juego tiene modos diferentes disponibles, como es el caso de arena PvP donde es posible competir contra jugadores de todo el mundo y el modo Bunker en donde enfrentaremos oleadas de enemigos es como una especie de mercenarios al estilo residente evil o como un modo de supervivencia , este es un juego que tanto los jugadores que son pro como los que no lo son les llamara mucho la atención y la mejor parte es que no contiene anuncios este juego como ya sabrán la mayoría de juegos gratis tienen anuncios y a veces te obligan a verlos para obtener cierta recompensa.

_En este aspecto los controles son muy sencillos y cómodos contamos con las teclas direccionales para movernos y saltar 2 teclas para lanzar granadas y la otra para lanzar un misil las granadas son muy importantes para ciertos enemigos que se cubren detrás de objetos y no logras alcanzarlos con tu metralleta. Además poco a poco estaremos haciendo una gran nave en la cual adentro personalizaremos nuestras armas y reuniremos un equipo de elite semi legal ósea no aprobado al 100% por el gobierno en la cual podremos hacernos con diferentes héroes o personajes. En si este es uno de los grandes atractivos que hacen de este juego un gran título por su variedad y personalización la cual nos dejara muy satisfechos.









_En su aspecto gráfico es muy agradable me encantan sus personajes pero los femeninos y alguno que otro masculino que se vea muy pro tipo kirito aunque este está muy sobrevalorado. El juego tiene unas texturas y animaciones muy bien hechas no he visto nada de mala calidad, el nivel de antiliasing está muy bien no he visto bordes de serrucho. Los efectos de explosiones y destrucción desatan una buena cantidad de partículas no la mejor pero si esta decente, aunque las físicas del juego son un poco predeterminadas pero creo que para un título en 2d no es muy necesario , pero mientras más cuidado este hecho el juego mucho mejor , ya que nos brindara una mejor experiencia de juego.









_Un excelente juego para Android no te defraudara, si lo que quieres es pasar un buen rato con este juego, pues este juego es lo tuyo, pero si también quieres algo a largo plazo también es el juego indicado no es necesario aprender tanto o de ciertas cosas para poder pasar este juego ya que su objetivo es una diversión sencilla y sin complicaciones. Bueno espero que les haya gustado mi artículo me despido y hasta la próxima un saludo a todos.