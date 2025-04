Bladed Fury(Reseña).

_Hola comunidad de gamehag hoy vengo con otro juego más y he encontrado un juego oculto bueno no es que sea difícil de conseguir pero no estoy indagando por juegos creados por Rock Star Games ni por Activision, solo intento averiguar que juegos buenos hay de empresas independientes o desconocidas porque creo que hacen un gran trabajo por hacer un producto de calidad sin necesidad de tener los recursos suficientes. Bladed Fury un juego desarrollado por NextStudios en la cual nos embarcaremos en una historia llena de acción a un estilo de combate hack and slash , bueno sin más que agregar comencemos con esto.

_Este juego está lleno de acción, y me he dado cuenta que últimamente las empresas chinas están dando a conocer su folclore, como impulso base para sus videojuegos, ya que principalmente y el que mayormente hacia esto era Japón. Técnicamente hoy en día casi todos sabemos cómo es Japón y sus costumbres y deseamos pasar unas vacaciones por allá, pero volviendo al tema Bladed Fury está basado en la mitología china y ciertamente al parecer las historias orientales plasmadas en videojuegos siguen siendo la preferencia a nivel global, porque generalmente no he visto un videojuego o hay pocos sobre mitología Española o Mexicana.Pero lo cierto es que este juego tiene unos jefes finales increíbles la dificultad es algo elevada la verdad pero me encanta eso y que tengamos bastante movilidad con nuestro personaje.









Historia:







_Nos encontramos en la China Imperial y encarnaremos a Ji, una joven princesa que vive en una región muy remota y se ve obligada a matar a su padre ya que este fue poseído por un demonio, debido a esto tendrá a todo su propio ejército en su contra, y deberá emprender un viaje para pensar mejor las cosas y concentrarse espiritualmente y aparte de eso debe salvar a su hermana de un nuevo emperador y debe encontrar al responsable de todo lo que ha sucedido. Ciertamente la historia es muy clara y sencilla sin complicaciones y nos pone de cara a enfrentar a todo tipo de soldados y jefes finales y resolver alguno que otro acertijo con unos buenos reflejos lograremos ver el final de toda esta historia.







Jugabilidad:







_Si lo que quieres es acción pura y dura, este juego cumple es un espectáculo ver a nuestro personaje enfrentarse a multitud de enemigos y los patrones de combate y esquive hacia los jefes finales es fenomenal, sin duda esta clase de juego siempre me gustaran creo que es el género que más me llama la atención. Los botones que utilizaremos generalmente serán uno de golpe débil y otro de golpe fuerte el de saltar y el de protegerse hay otros más pero serán estos los que usemos regularmente para desatar nuestros combos, a medida que ataquemos se llenara un multiplicador mientras más se llene, más daño le haremos a nuestros enemigos, es como una especie de furia mientras más ataquemos y mantengamos esa barra activa mejor. Al matar a los enemigos nos dejaran almas las cual recogeremos y podremos recuperar cierta parte de nuestra salud y a medida que avancemos podremos mejorar las estadísticas de nuestro personaje hacer que tenga más daño para encarar a los enemigos venideros .También al recolectar las almas de los jefes finales podremos invocarlos para ayudarte a vencer a enemigos muy difíciles , aunque la cantidad de veces que podemos invocarlos es limitada a sí que recomiendo estar pendiente de eso no los usen si no hay necesidad. Este juego no por ser de acción rápida significa que es un machaca botones claro que no, si no esquivas y no te aprendes los combos no podrás avanzar te lo digo por experiencia propia la dificultad no es para un jugador de los que solo desean dar un paseo por el juego.









Gráficos:







_En el apartado visual está muy cuidado estéticamente cada textura que he visto es de buena calidad no he visto alguna imagen borrosa ni nada pixelado o algo así por el estilo, los efectos de luz se reflejan muy bien en las superficies dándonos esa sensación de un 3d muy profundo la estética de los personajes tiene un estilo único este tipo de dibujado, no lo había visto en otro juego si no en este, creo que es una opción muy acertada ya que al hacerlo tipo anime japonés ya sería algo muy repetitivo y ya visto , el juego en si tiene muy buena optimización lo estuve jugando a 60 fps a gráficos altos solo con una opción que la puse en medio la cual no le vi diferencia importante o cambio notorio gráficamente así que no se la active en alto.







Conclusión:







_Quieres un juego lleno de acción a la primera este es tu juego , claramente no es perfecto pero cumple con el objetivo aunque un aspecto negativo es que no está en español y aunque generalmente la mayoría sabe algunas cosas en ingles no es suficiente para comprender la historia bien aunque igualmente yo lo jugaría solo por las mecánicas y la acción pura y dura , a nivel técnico gráficamente es muy llamativo la animación de los combos y de los jefes finales es todo un festín de espectáculo visual la cual nos dejara con ganas de seguir jugando.

AhriStarGuardian(Todos Los Derechos Reservados).