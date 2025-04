Bioshock Infinite: Burial At Sea | Analisis.

Burial At Sea es un DLC o expansión del juego Bioshock Infinite con la finalidad de darle un final con un poco más de sentido y entrelazador con los anteriores Bioshocks (1 y 2). El otro día había hecho un articulo estilo de reseña de Bioshock infinite, hubiese añadido este dlc “Burial At Sea” ahí, pero, lamentablemente. Quedaría muy largo o extenso el artículo, o quizás incluso no me hubiese podido expresar del todo bien o dar la máxima información importante sobre este dlc gracias al grandioso limite de caracteres que nos aporta gamehag :).



PD: Ya que en este artículo tan solo voy a hablar del dlc Burial At Sea, me asegurare que no quede corto o escaso de información. Burial At Sea no es tan solo un único Dlc, este contiene 2 capítulos, uno con Booker y otro con Elizabeth. Aun que estos dos capítulos se definen como Dlc totalmente diferentes aun que tengan el mismo título solo que con un añadido de “Capitulo 1/2”, me asegurare aun así de sacarle toda la información que pueda y explicarlos perfectamente en este articulo, empecemos.

¡Este articulo contiene spoilers, léelo bajo tu propio riesgo!

UN POCO DE INFORMACION.

En el primer capítulo de Burial At Sea conocemos una de muchas realidades alternas, donde un Booker Dewitt vive en Rapture, una ciudad debajo del mar que quizás nosotros ya conozcamos gracias a las anteriores entregas de esta franquicia. En esta dimensión este Booker es un investigador privado y… Bueno, aun que… Siempre ha sido un investigador privado, incluso en la dimensión de Columbia, qué más da, sigamos. Este Booker es un investigador privado y de repente en uno de sus días viviendo en Rapture es visitado por Elizabeth quien le pide ayuda para encontrar a una niña llamada Sally en donde un tipo que supuestamente se llama Sander Cohen sabe la ubicación de esta.

DESENLACE.

Tras este suceso, Booker y Elizabeth deciden aventurarse a buscar a este tipaso en una especie de fiesta que formo él, lo malo es que este tipo es una especie de artista loco y para obtener la información de donde se encuentra Sally decide que quiere que Bookey y Elizabeth bailen en el centro de esta fiesta para conseguir asi mas inspiración en un cuadro que está pintando. Tras ponerse a bailar, algo a el tipo no le gusta, por lo que se molesta y termina electrocutándonos y poniéndonos una especie de capsula submarina pero curiosamente según él nos puso en este lugar para transportarnos a donde se encontra Sally. ¿Y en donde es eso? En los viejos barrios olvidados de Rapture.

Nuestros protagonistas tras esa pequeña aventura en el barrio abandonado de Rapture encuentran a Sally pero lamentablemente esta ya se había convertido en una Little Sisters, una de esas niñas encargadas de extraer y portar ADAM, Booker Dewitt al intentar capturar a Sally tuvo que enfrentarse a un Big Daddy que custodiaba a Sally. Para nuestra suerte Booker Dewitt lo consegui, derrota a el Big Daddy y al tratar de razonar con la niña poco a poco recuerda su pasado resultando asi que en realidad este tipaso es un Comstock de otra dimensión y empezó a sentir remordimiento de todo lo que había hecho, al igual que en la dimensión original de Bioshock Infinite. Este Comstock también trato de raptar a una Anna de otra dimensión, pero su plan salió más mal de lo esperado. Haciendo así que en vez de mocharle un dedo a Anna, terminara siendo decapitada.

La muerte de esta lo deprimió tanto que pidió ser transferido a otra dimensión para olvidar todo lo que había pasado, a lo cual los Luteces eligieron Rapture como destino haciendo así que este Comstock solo recuerda aquellos tiempos donde era un investigador privado llamado Booker.



Elizabeth tras saber este pobre destino de Anna y Sally busco a este Booker Dewitt para hacerlo pagar por sus actos, haciendo asi, que termine muriendo a manos de un Big Daddy.

BURIAL AT SEA - CAPITULO 2.

En el capítulo 2 del dlc Burial At Sea proseguimos y jugamos con Elizabeth (Cabe recalcar que es la misma de Infinite, ósea, la misma de el universo normal, de Columbia) la cual despierta después haberse desmayado tras la muerte de Booker tan solo para encontrarse con una especie de mafiosos que tienen de objetivo derrocar a Andrew Rayan y uno de ellos vendría siendo Atlas, que quizás ya lo conozcáis puesto es uno de los personajes que aparecen en las anteriores entrega de Bioshock.



Atlas, estando a punto de matarla, Elizabeth le hace una propuesta de buscar a un tal Suchong que es el hombre que sabe cómo lograr que Atlas y su pandilla regresen a Rapture a lo que Atlas acepta, y aun que Elizabeth no lo conoce, comienza a buscar a Suchong.

Un dato curioso vendría siendo que tras la búsqueda de este, Elizabeth se encuentra con su propio cuerpo muerto puesto cuando el Big Daddy mato a Booker decidió hacer lo mismo con Elizabeth. Pero gracias a las habilidades de esta, logro materializar su escénica pero esta vez sin poderes ni poder abrir desgarros hacia otras dimensiones.



Los Luteces le sugirieron que no volviera a la ciudad marina a ayudar a Sally puesto esto podría causar que se quedara atrapada en esta dimensión porque no podría utilizar sus poderes para salir de ahí. Pero Elizabeth, acepta de todos modos ir ayudar a Sally.

Tras este suceso y tras avanzar en su aventura por Rapture, descubre que hay una particula que mantiene volando a Columbia puede ser la clave para que esta parte de Rapture ascienda, para darle acceso a Atlas y a sus colegas.



Así que Elizabeth decide volver a Columbia tras una maquina al parecer inventada por Suchong muy parecido al que utilizaron para raptar a Anna en Bioshock Infinite, recoge la partícula, y se regresa a Rapture donde es amenazada por el fundador de Rapture, Andrew Ryan y piensa que Elizabeth es una infiltrada, así que de ahora en adelante manda varias tropas a acabar con Elizabeth, por suerte, ella logra escapar. Suelta la partícula y asciende, y después Atlas la captura que no contento con poder acceder a Rapture, ahora le pide que confíese donde esta un tal “as bajo la manga” forzándola a base de inyecciones y tortura aun así sabiendo que Elizabeth no sabía nada de esto.

Sin embargo tras todo ese suceso, ella tiene una visión que le muestra el tal “As bajo la manga” así que acepta conseguir eso, se lanza a el laboratorio de Suchong y entonces en el despacho de este científico ella encuentra un papel que dice “As bajo la manga”. Atlas se molesta, pues no entiende nada de lo que dice el papel, asi que golpea a Elizabeth con una Llave, en este momento vuelve a tener otra visión en donde ve hacia el futuro y en donde ve todos los acontecimientos del primer Bioshock y descubre que el famoso “As bajo la manga” es la frase “Would you kindly” que traducido seria “Serias tan amable de” o más conocido como “¿Quieres?” que Atlas en el primer Bioshock utilizaba esta frase para usar como marioneta a el protagonista de la primera entrega de esta franquicia.



Elizabeth tras saber que si le dice la frase se va a morir al final a manos del protagonista del primer Bioshock, le dice la frase y cumple su parte del trato, pero Atlas aun así ejecuta Elizabeth mas no incumpliendo su parte del trato, le da a Sally y Elizabeth muere pero antes de morir esta tiene una última visión donde el protagonista de el primer Bioshock rescata a Sally junto a las otras Little Sisters.

¡Zona libre de spoilers de aquí en adelante!

JUGABILIDAD.

En cuanto a la jugabilidad que nos ofrecen en Burial At Sea, en el capitulo uno. No hay mucha diferencia en cuestiones al Bioshock Infinite de la historia original, aparte de algunos plasmidos que reemplazan a los otros de la historia de Columbia y algunas armas con diferentes aspectos, las tiendas, siguen teniendo la misma función pero con diferente apariencia. Mas que todo, con la apariencia que tenían en el primer Bioshock.

Pero si nos adentramos un poco mas en el capitulo dos de Burial At Sea en donde jugamos con Elizabeth, acá si que hay algo nuevo y quizás un cambio rotundo y una nueva experiencia. Nuevos plasmidos, armas, nuevas opciones en las tiendas y nueva mecánica o estilo de juego. Una de las características mas llamativas añadidas en Burial At Sea en el capitulo 2 es la posibilidad de ser sigilosos, cosa que, los Bioshock nunca han sido juegos caracterizado por tomarse las cosas con cautela o no hacer ruido, si que en anteriores entregas podíamos piratear torretas sin que los enemigos nos vieran y también colocar algunas que otras trampas para que se mataron entre ellos solos, pero nunca tan profundo. Por ejemplo, en el capitulo 2 contamos con una Ballesta con diferentes tipos de balas dependiendo de como querremos jugar el juego, noquear, matar, incendiarias, congeladoras, etc. Aparte de un nuevo plasmido y el mas útil de todos, que nos hara invisible por momentos cortos de tiempo, mientras mas nos movamos con este plasmido, mas rápido se nos acaba la SAL con la que podemos mantener a flote este plasmido, si se acaba. Seremos visibles, en caso de que nos quedemos como una estatua, la SAL no bajara y podremos ser invisibles infinitamente.

Aun que no es solo eso, Elizabeth también contara con una especie de Mágnum o revolver con la que defendernos de una forma mas eficaz en cuanto a si nos descumbren, también tendrá la posibilidad de meterse por conductos de las Little Sisters para tomar atajos a ciertas zonas especificas de forma sigilosa y que no nos descubran, aparte de que tenemos un nuevo plasmido que nos da la posibilidad de ver a los enemigos tras la paredes y poder forzar cerraduras.

En cuanto a la categoría de enemigos no hay mucha diferencia en cuestiones al Bioshock Infinite de la historia original, aparte de un diferente aspecto y un nuevo enemigo que normalmente no es hostil, a no ser que los fastidies, te descubran o te acerques mucho a la Little Sisters que están protegiendo.

BANDA SONORA.

Para ser sinceros no hay muchos cambios en cuanto a la banda sonora aquí, puesto es el mismo juego y los mismos desarrolladores, el estilo sigue siendo el mismo, el mismo ritmo y la misma sensación que sientes tras escuchar la banda sonora. La única diferencia que note es que la música cuando te detectan cambio, y que las frases que dicen la tienda hacen a los primeros bioshock y la música de las tiendas tienden a ser un poco mas estilo... De circo o del viejo oeste.

FINAL.

Hasta aquí llega mi articulo de esta expansion llamada Burial At Sea de Bioshock Infinite, la verdad es que me esforcé bastante en hacerla y trate de exprimirle información a este dlc hasta mas no poder para que quedara lo mas rico posible el articulo ;), seguiré sacando mas artículos en un futuro, nos vemos a la próxima.