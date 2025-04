Bioshock 2 | Reseña.

En Bioshock 2, esta vez nos adentramos en la historia y siendo como protagonista de un Big Daddy, mas bien, no un Big Daddy cualquiera. Sino el primer modelo de Big Daddy que se haya creado, sí señor, somos únicos y diferentes. Han pasado 10 años tras los acontecimientos de Bioshock 1 y Jack ya no está, nuestro objetivo es encontrar a una Hermanita en especificó pero… ¿Con que motivo?

Tras la muerte de Andrew Rayan y haber pasado 10 años tras estos acontecimientos, una mujer llamada Sofia Lamb que crea una especie de secta en Rapture, como ya dije anteriormente, en esta aventura nos ponemos en la piel de un Big Daddy, más conocido como Sujeto Delta. Su historia comienza en 1958, cuando un grupo de Splicers comandado por Sofia Lamb lo ataca y le dice que en realidad la Little Sister que el protege en realidad es su hija llamada Eleanor haciendo así que después de revelar esta información Sofia hace que Sujeto Delta se suicide. Los años pasan y Eleanor de alguna forma extraña revive a Sujeto Delta para que la ayude a escapar de su “madre” pues está bien loca y desea experimentar con ella para convertirla en una especie de monstruo evolucionado.

JUGABILIDAD.

En cuanto a la jugabilidad que nos ofrece Bioshock 2, tiene una similitud a su predecesor, nos encontramos ambientados debajo del mar donde al ambiente atmosférico es algo grotesco, oscuro y tenebroso… Aparte de estar lleno de Splicers.

Bioshock 2 al igual que su predecesor es un juego shooter en primera persona que da un giro en torno a un estilo de Rol, que no es mundo abierto pero para nada lineal. A lo largo del juego nos encontraremos sin fin de armas diferentes, como un arma estilo Minigun, una especie de lanzaclavos, un dispara dardos pirateadores que nos ayudara a piratear cosas a larga distancia o incluso hasta un lanzallamas que utiliza de munición el Napalm.



Unas de las nuevas armas añadidas y de las que más destacan, vendría siendo el Taladro, que directamente viene anexado a nosotros… O al sujeto Delta, este lamentablemente no tiene un uso infinito, utiliza gasolina. Pero tiene la capacidad de matar a Splicers comunes de un solo golpe.

Al igual que en el anterior Bioshock, tendremos la posibilidad de piratear o hackear tiendas, torretas o mosquitos voladores que nos disparan, y hacer que estos se hagan nuestros aliados y nos ayuden a eliminar a los enemigos. En cuanto al hackeo de tiendas, ayudara para bajar los precios de los artículos de este, alguna que otras veces también nos dropeara algún objeto como municion, medkit o quizás dinero.



Tambien contamos con el sistema de recolectar ADAM de las Little Sisters como ya se ha visto en la anterior entrega, y obviamente sigue la opción de recoletar ADAM de la forma buena y de la forma mala, la buena vendría siendo salvándola, recolectar el ADAM de una forma que no le haría daño alguno y que incluso la curaría y terminaría siendo una niña normal y no una Little Sister, cabe recalcar que de esta manera conseguiríamos menos ADAM. Y en cuanto a la mala seria recolectar el ADAM de una manera que la terminaría matando, pero nos daría más ADAM, mucho más ADAM de lo que nos da la opción buena. Pero, cabe recalcar que estas acciones influyen en el desenlace y el final de la historia… Ah, antes de que se me olvide, aun que aun asi seamos un Big Daddy, nos encontraremos con alguna que otra Little Sister que la gobierna otro Big Daddy y si queremos extraer el ADAM de esta, tendremos que acabar primero con el Big Daddy que la protege.

A diferencia del primer Bioshock, aquí encontraremos una nueva mecánica, que se realizara con una de las “Armas” que conseguiremos en el juego… Bueno, si es que se puede conseguir una, es una especie de cámara, con la cual le podremos tirar foto a los Splicers, para ser especificó, cada clase de Splicer que se encuentra en el juego. Esto nos ayudara a saber más de él, sus puntos débiles y a que son inmunes, también puede que nos dé una especie de bonus de daño. Un dato curioso vendría siendo que tras sacarle fotos a todos los Splicers, desbloquearemos un logro como recompensa alterna de la que ya nos da el juego en el gameplay.

BANDA SONORA.

En cuanto a la banda sonora, no hay mucha diferencia desde el primer bioshock hasta acá. Sigue la misma mecánica, un estilo de música que acompaña el estilo de atmosfera que tiene Rapture y esta cambiara según la situación que nos encontremos en el juego, mas que todo en las cinemáticas.



En el sonido es lo mismo también, las tiendas hacen sonidito de monedero o de monedas chocando cuando compramos tal cosa, también tienen una música respectiva cada estilo de tienda como por ejemplo música de circo o del viejo oeste. Aparte de eso, también tras piratearlas o hackearlas, sonara un sonido con un tono agudo que nos dice a nosotros mismos ¡Lo lograste!

GRAFICOS.

Los graficos que nos ofrece Bioshock 2 giran en torno a la primera entrega, haciendo referencia a esta y no cambiando el estilo. Es una especie de Bioshock 1 remasterizado. Los destellos de luz, el brillo, las manchas o el reflejo del casco que lo vemos cuando enfocamos a un sitio brilloso o muy bien alumbrado, simplemente la calidad de la sangre y la forma en la que esta se desparrama por todo el pasillo. Es sencillamente increíble.

OPTIMIZACION.

Ya que acabamos de hablar de los graficos, hablemos y profundizemos un poco mas en lo que vendría siendo la Optimizacion que nos ofrece Bioshock 2, que la verdad para ser sincero. Se encuentra bastante bien optimizado, y dudo mucho que vayáis a tener algún que otro problema con este juego, ya ha salido la versión remasterizada de este juego en steam, pero aun así se encuentra disponible la versión original del juego para los cautelosos o para los que tienen una pc de una gama muy baja.

MINIMOS.

SO: Windows 7 Service Pack 1 64-bit. Platform Update for Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1

Procesador: Intel E6750 Core 2 Duo 2.66 GHz / AMD Athlon X2 2.7 GHZ

Memoria: 4 GB de RAM

Gráficos: 2GB AMD Radeon HD 7770 / 2GB NVIDIA GeForce GTX 670

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 25 GB de espacio disponible

RECOMENDADOS.

SO: Windows 7 Service Pack 1 64-bit. Platform Update for Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1

Procesador: 3GHz Quad-Core

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: 2GB ATI Radeon HD 7970, 2GB NVIDIA GeForce GTX 770 or better

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 25 GB de espacio disponible

FINAL.

Hasta aquí llega mi artículo sobre Bioshock 2, la verdad es que me entreteni bastante escribiendolo y me exprese lo mas que pude para que no quedara nada fuera de contexto en el articulo. Seguiré sacando más artículos estilo reseña o análisis en un futuro, nos vemos a la próxima.