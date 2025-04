Veo que les gusto mucho mi articulo acerca de The Last Of Us, por lo cual decidi traerles otro juegazo de esas epocas llamado Beyond Two Souls o en español Entre dos almas, comenzemos.

La historia comienza con Jodie Holmes, la cual nació con una entidad llamada Aiden, esta entidad es un ser que tiene poderes telequineticos, esta entidad es capaz de mover cosas con la mente, generar campos de fuerza, curar personas, entre otras cosas, ademas de ayudar a Jodie a tener contacto con el mundo de las entidades.El juego narra la vida de Jodie en 3 etapas niñez, adolescencia y adultez, estas tres etapas se ven en el juego mediante saltos, debido a que en una escena manejamos a Jodie niña y en la otra a Jodie adulta. En su primer tapa, la niñez, nos relata la vida de Jodie en una base cientifica del doctor Nathan Dawkins, el cual conjunto a su ayudante Cole, quieren estudiar a Aiden y al mundo de las entidades.En su segunda etapa Adolescente, nos relata la historia de Jodie y su intento para ser "Normal" y reintegrarse en la sociedad, la cual se le dificulta mucho por Aiden, ya que todos la consideran rara y paranormal.En su tercer etapa adulta, nos relata la historia de Jodie, la cual se integra a la CIA, ella esta un años alli, cuando se escapa de una mision que le hicieron hacer, en ese momento la CIA la considera una traidora y comienza a buscarla.En el caso de Beyond: Dos Almas, el jugador alterna el control de Jodie y de Aiden (los dos únicos personajes manejables del juego). En el caso de Aiden, debido a que se trata de un ser inmaterial, es capaz de atravesar paredes y suelos e interactuar con otros personajes sin que éstos sean conscientes.Es la protagonista del juego. Ella es una joven que nació unida junto a una entidad que responde al nombre de Aiden. Nada más nacer, Jodie fue dada en adopción a unos padres adoptivos.Es la entidad la cual esta conectada con Jodie, es un ser inmaterial, el cual tiene poderes telequineticos, capaces de curar, mover objetos, matar gente asfixiandolas, poseer personas, romper cosas, etc.Es un cientifico el cual se especializa en el area paranormal, el conjunto a su ayudante Cole Freeman investigan a Jodie y a la entidad llamada Aiden.Ayudante del cientifico Dawkins, Cole es un hombre bueno que con el tiempo se convirtio en una figura de hermano mayor para Jodie.Ryan es un miembro perteneciente a la CIA, este es uno de los amores de Jodie, los cuales mantienen una relación.Madre biologica de Jodie, ella tiene el mismo don que Jodie.Madre adoptiva de Jodie, ella le tomo cariño a Jodie.Padre adoptivo de Jodie, es un hombre religioso el cual rechaza y odia a Jodie por sus poderesUn indio navajo, el cual ayuda a Jodie cuando ella esta en el desierto.Un joven indio navajo, hijo de Paul, Jay es bastante desconfiado, sin embargo con el tiempo le toma cariño a JodieHermano menor de Jay, el es mas amable con Jodie cuando ella recien llega.Indigente que ayuda a Jodie cuando ella no tiene casa, con el tiempo se hacen amigosElla esta embarazada de su novio, el cual le pegaba, entonces para evitar que el novio la mate a ella y a su bebe, decidio escaparse, conoce a Jodie en la calle.Es un niño guerrillero de Somalia, Jodie lo conoce en una de sus misiones, se hacen amigos cuando Aiden le cura la pierna, luego de un suceso, la amistad se rompe.Este juego es super recomendado, es un juego de aventura tremendo, tiene varios finales, los cuales te llevan a una cinematica distinta. No les cuento los finales porque si no, les estaria spoileando.