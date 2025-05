Hola, ¿como están?

Hoy quiero hablar de la beta de Call of Duty Black Ops 4.

Pude probarla muy poco debido a falta de tiempo, pero lo poco que pude probarla me gustó bastante, aunque obviamente es una beta, no el juego final, por lo que todavía tiene muchas cosas por arreglar.

Yo creo que una de las cosas que tienen que arreglar es que no se necesiten tantas balas para matar a una persona, al principio pensé que era por mi internet, que es malísimo, pero vi que a todo el mundo le pasaba, y muchos se quejaban de esto, yo personalmente jugué al Black Ops 3, el cual me encantó, y no se necesitaban tantas balas para matar a una persona, en ésta beta es casi imposible hacerse una triple kill, si todos están con la vida al máximo, creo que eso lo van a arreglar para la versión final del juego.









En cuanto a modos de juego de refiere no hay nada nuevo, es básicamente lo mismo de siempre, con la excepción de Control, el cual me gustó pero tampoco es algo de otro mundo.

Hay 10 especialistas, de los cales algunos ya se vieron en Call of Duty Black Ops 3, como por ejemplo, Seraph, Prophet, Nomad, Firebreak, Ruin Y Battery.

Con respecto a los mapas, hay 4 mapas, Seaside, Payload, Contraband, y Frequency, al menos en PC. Tengo entendido que en PS4 agregaron 2 mapas más.

Quedan por verse todavía el modo Zombies y lo que promete ser la joya de la corona, Blackout.

Sinceramente, yo no soy muy fanático del modo Zombies, por lo que no lo espero con tantas ganas, pero estoy ansioso por ver el modo Blackout, para los que no están enterados de que se trata este nuevo modo de juego, básicamente dicen que es un Battle Royale de Call of Duty. Se podrán utilizar vehículos de aire, tierra y mar, puede ser lo mejor del juego, los de Treyarch y Activision fueron muy atrevidos al hacer este modo de juego, ya que es algo que nunca antes se había visto en un Call of Duty, y quizá mucha gente podría pensar que esto arruinaría la esencia de la saga.

En mi opinión si lo hacen bien puede ser el modo más jugado, y quizá mucha gente compre el juego solo por eso.









Treyarch va a tener que esforzarse mucho para poder recuperar a todos los jugadores que perdió el Call of Duty Infinite Warfare de Infinity Ward, el cual tuvo muchas críticas negativas, las cuales generaron inmensas perdidas de jugadores. Creo que Treyarch con este nuevo Black Ops 4 quiere volver un poco a sus raíces, ya que una de las cosas más criticadas de Infinite Warfare era que es demasiado futurista. Algunos incluso lo comparaban con Destiny.

En conclusión creo que el juego tiene muchísimo potencial, solo espero que sepan aprovecharlo, y que no solo piensen en el dinero como lo hacen habitualmente y empiecen a escuchar más a su comunidad, que esa es la verdadera forma de que un juego triunfe a mi parecer.









Para terminar me gustaría hacerles unas preguntas:

¿Probaron la beta?

¿Si es así que les pareció?

¿Qué arma les gustó más?

¿Que le cambiarían?

¿Que les gusto y que no?

¿Piensan que este juego puede hacer que Call of Duty vuelva a su antigua gloria?

También me gustaría saber que les pareció este artículo, y estoy abierto a escuchar todas las críticas constructivas que tengan.