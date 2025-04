Bayonetta- Un juego que no queda en el pasado

Hola chicos y chicas, espero tengan un buen día. Ayer estuve haciendo un articulo el cual me llevo un buen rato "Ninja Gaiden 3" y mientras lo redactaba se me vino a la memoria este fantástico titulo como lo es Bayonetta y las mas de 300 horas que le dedique en su momento.Es un juego muy bueno en todo tipo y ademas su protagonista esta ricolina7u7 jaja.Bayonetta es un videojuego de acción pura el cual fue publicado por la Sega para Microsoft hace poco, pero era original de PS3 y Xbox 360, tambien para Wii U si no me equivoco. El año pasado fue sacado el Trailer de Bayonetta 2 el cual fue remasterizado y lanzado para la plataforma de Switch la cual supero por mucho las ventas en Wii U del 2014.Es un juego el cual pertenece al genero de, es bastante parecido a Ninja Gaiden o hasta God of War. Son juegos los cuales se enfocan en matar a grandes cantidades de enemigos lanzando distintos combos y ataques. Podría meter en este costal a Diablo 3 también.Puede que hayan personas a las cuales no les llame la atención este tipo de juegos ya que dicen ser solo "matar y nada mas" o "presionar botones sin mas" pero puedo garantizar que no es así. Sin duda es un juego con gran capacidad en modo Historia, sonidos y combos de lucha esplendidos, en mi opinión al menos. Supongo que depende de lo que le guste a cada quien.El atractivo que tiene es su sistema de combate, como todos los juegos de este genero, se basan en el todo el tiempo. Sinceramente me parecio mucho mejor que el sistema de Gaiden y hasta God of War. Una parte muy importante de este juego es estar atento en todo momento de batalla, defender correctamente los ataques del enemigo ya que si te hacen daño puede que te corten tu cadena de combo, y ademas de eso puede que te rompan por 2, haciéndote ellos un combo y sacándote de la partida. Por esta razón simplemente me gusto mas su sistema de combate a diferencia de otros juegos de su genero.Si lográbamos defender correctamente los ataques del enemigo, puede que recibas una habilidad especial algo tipo ultimate, llamada Tiempo de brujo con la cual podías alentar el tiempo. Sin contar aquí con los ataques especiales que son mas sorprendentes y sangrientos que la propia Bayonetta o bueno, casi xDEl juego cuenta con todo tipo de interacciones, podemos dar golpes, patadas y usar distintas armas como espadas, látigos o hasta guantes de metal. Con cada una de ella podemos hacer ataques y combos totalmente diferentes. Ademas se ajustan a cada enemigo que se pase por afrente. Podemos quitarle armas a los enemigos, estilo Assasins Creed y si aguantamos algunos golpes lanzar combos con ellas.Y sin duda lo mejor son los ataques especiales. De los que recuerdo ahora son la guillotina y la sierra mecánica, eran mis favoritos. Pero habían un montón la verdad. Cada ataque con efectos distintos obviamente, y que le reducían muchísimo la vida a los rivales.Casi se me olvidaba decir que cuando la luna llena sale, Bayonetta posee la habilidad de caminar por las paredes a los Spider Man.Los Soundtrack son bastante bueno y emocionantes en cierto puntos, la verdad algunos llegan a ser hasta pegadizos. Bastante acertados en este tema los creadores.En tema de historia como pude ya mencione al principio, no habrá spoilers, pero si me gustaría dar mi punto de vista de que me pareció. Personalmente se me hizo una historia entretenida, rozando lo interesante. Lo que si es que tienes que jugar un rato para ir comprendiendo bien la historia. Desde la ciudad de Vigrid, que posee elementos un poco góticos, a Paradice nos encontramos muchísimos elementos distintos. Me refiero a los rios de lava o hasta los edificios cayendo junto a nosotros.De sus gráficos se habla poco, pero para la época la verdad no son nada malos. Con fluidez en sus cinematicas y rapidez en todas las acciones. Personalmente no lo e jugado en la Switch (Pronto lo hare) pero por lo que e podido informarme, no esta nada mal. Eso sí, en Pc la resolución se mantiene entre 720p y se rienda por 60fps, en cambio de Wii U que la verdad son gráficos bastante lamentables.Muchos en su época se quejaban en tema de como controlar adecuadamente su cámara, pero con las actualizaciones de Ps3 la verdad fueron de mis cosas favoritas, bastante fácil controlar la cámara y adecuarse de manera correcta. Si estas pensando en jugarlo no tendrás problema con eso.Por cierto, se puede jugar portátil , pero sinceramente este juego lo recomiendo mucho mas con el mando de PS3, ya que en casi todo momento debemos spamear los botones, ademas de que con los posibles combos puedes es terminar reventando tu teclado xD.La dificultad no es tan sencilla en niveles altos la verdad, lo jugué en dificultad difícil y sinceramente es gran reto lograr pasarlo completo. Pero gracias a ella pude efectuar nuevas interacciones que no conocía y no había utilizado durante su dificultad estándar.Personalmente no tengo puntos en contra de este juego, muy buena jugabilidad, soundstack, graficos y los mas importante, la protagonista es muy sexy jajaja. La verdad es un juego muy original, muy bien ambientado y extremadamente entretenido. Puede que tenga una que otra falla, pero son pequeñeces.En definitiva como cada juego que subo aquí, lo recomiendo al 100% es muy bueno y si tienen la oportunidad prueben la versiónen la Switch. Esto fue todo por ahora amigos, espero les haya gustado y acepto cualquier critica constructiva. Saludos!