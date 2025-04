Battlefield 4 Opinion personal

Buenos Dias,Buenas tardes o cuando esten leyendo esto.Este es mi primer articulo y sera sobre este juegazo para mi porque fue el primer battlefield que jugue en mi vida.Bueno la saga battlefield siempre se a caracterizado por tener unos graficos impresionantes en cualquier consola o pc que juegues por su motor grafico DICE.Battlefield es un juego disponible para las plataformas de Ps4,Ps3,Xbox 360,Xbox One y Pc.Muchos conoceran esta saga por ser una de los mejores shooters que han existido por su jugabilidad,graficos y los mas importante su modo multijugador online.

Battlefield 4 es un juego del genero acción shooter en primera persona, en el cual se estrenó el 29 de octubre del año 2013 y siendo la 13 entrega de la saga battlefield,battlefield 4 mejora lo que su sucesor battlefield 3 hizo mejorando drasticamente los graficos y mejorando un poco mas la jugabilidad.Este juego se encentra en la tienda oficial de origin en pc,playstation 3,xboc 360 y sus respectivas remasterizaciones para ps4 y xbox onemejorando notablemente los graficos sacando lo mejor de estas dos potentes consolas soportando en sus servidores multijugador asta 32 jugadores en tiempo real en ps3,ps4,xbox360,xbox one y asta la exorvitante cantidad de 64 en la plataforma de pc el juego esta ambientado en una gerra moderna por asi decirlo en el cual tenemos una extensa cantidad de armas.

Primera vez que juego un battlefield, y la verdad me parecio bastante bueno, el sonido es buenisimo, la grafica es bueno a pesar de unos pequeños bugs, pero se entiende ya que el juego viene de PS3, la opcion de multijugador no la probe, ya que me concentre en terminar la historia. El juego no lo compre, me lo prestaron. Quedo conforme con el juego, es mas lo recomiendo totalmente para quienes no lo hayan jugado.

Lo único claro es que DICE lo puso por no dejar a un lado una tradicional campaña individual. La historia de BF4 arranca en el 2020, año en el que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia (asiduos protagonistas de los juegos de guerra) están a punto de enfrascarse –una vez más en un conflicto de proporciones inimaginables.A un lado de la historia se encuentra China (otro protagonista habitual de los disparadores), que al comando del almirante Chang, encuentra en los rusos una excusa y una fuerza de apoyo para atacar al ejército estadounidense para así desencadenar el conflicto bélico más grande de la historia.Battlefield 4 en su modo multijugador no solo es dipararse balas contra otros jugadores en tierra si no que tambien podemos ir por aire y mar con lanchas,barcos blindados,aviones de combate etc.Tambien con sus vehiculos terrestes como tanques bugies o auto blindados.Tambien de su extensa variedad de equipos de combate y armas de fuego de alto calibre de la epoca actual que vivimos.Es uno de los mejores aspectos y quizá lo que saca la cara por la campaña individual. Usted podrá destruir casi cualquier cosa: paredes, casas, diques, fuentes, bancas o complejos de edificios. Todo, casi absolutamente todo, está a la merced de las balas y los explosivos. DICE llama este efecto ‘Levolution’. Es bueno porque, por ejemplo, las cargas explosivas y las armas de impacto pesado le servirán para derribar un complejo donde posiblemente este atrincherado el enemigo. Ojo, esto no solo es para usarlo a su favor; si un enemigo lo descubre y tiene el armamento podrá derrumbar paredes y eliminarlo en un instante.Hay dos grandes problemas. El primero es que durante la experiencia del modo ‘Conquista’ varias veces se perdió la conexión del juego. El segundo es que, en el modo ‘Erradicación’, el jugador sale muerto durante la partida. Esto es decepcionante. Cabe aclarar que, cuando ocurrió, la partida no permitía elegir el lugar en el que desplegar, y el soldado ingresaba automáticamente al campo.Y algunos bugs glitches como el soldado que flotaba en el aire que fue uno de los mas comunes.Conclusion:Si a ti te gustan los juegos de el genero shooter con un realismo este es un juego que no puedes dejar pasar porque es uno de los mejores juegos shooters actualmente vas a pasar un buen rato jugando a este juegazo luchando asta la victoria en cada partida y queriendo conseguir todos los cosmeticos,armas,objetos y lo mas importante todos sus logros.Adios :) espero que les guste =)