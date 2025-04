Battlefield 4 (Mi Opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando de un juegazo que estuve jugando a que un amigo en su consola, y me ha fascinado un montón pero más que todo sus gráficos, se ve muy bien en la consola Ps4 no se ni como describir cada detalle, bueno no solo adores sus gráficos también su dinámica y todo lo que contiene este juego. Bueno amigos el juego se llama “Battlefield 4” seguro muchos los conocerán porque es bastante famoso en los juego del genero Shooters. Sin más que decir que comience el articulo y que lo disfruten.

Battlefield 4 es un juego del genero acción shooter en primera persona, en el cual se estrenó el 29 de octubre del año 2013 y siendo también la decimotercera entrega del Battlefield, podes encontrar este juegazo en la tienda oficial de Origin y disponible también para nuestras consolas favoritas Playstation 3, Xbox 360 y PC, además también lo han traigo para las consolas más recientes y remasterizado para la PS4 y Xbox One. Este juego trata de darnos una experiencia en la épocas de guerras por así decirlo, en el cual deberemos acompañar a nuestro equipo realizando variedad de objetivos durante nuestra misión, pero no será tan sencillo ya que los terroristas o enemigos estarán en nuestro camino para que no podamos avanzar, así que deberás encargarte de todo enemigo con las mejor arma de fuego que más prefieras a elegir (Yo siempre elijo la Scar), pero debes tener cuidado en gastarte todos tus cartucho mantén dando tiros a la cabeza muy importante. En estas misiones saldrán montones de enemigos en el cual disfrutaras eliminándolos, lo malo del juego es que es algo corto pero muy entretenido y muy dinámico.





El juego comienza en una cinemática bastante confusa del modo campaña, en el cual al parecer están en un vehículo tú y tu equipo, pero tuvieron un pequeño accidente y al parecer terminaron en el fondo del mar, así que como verán estarán discutiendo y te darán un arma para que le dispares al vidrio delantero antes de que se rompa por la presión del agua, al disparar terminara la cinemática y queda todo en suspenso, pero tranquilo mi pana que esto se revelara más adelante ya que era un pequeño avance de la misión o historia que deberás completar. Se podría decir que después de este gran comienzo interesante nos dará entender como comenzó todo antes de ese desastre, así que unas horas antes nosotros apareceremos en un colegio abandonado y hecho todo un desastre, en el cual al avanzar un poco adelante nos encontraremos a nuestro equipo y deberemos ayudar a un soldado de nuestro equipo que estará fuera del colegio y ahí es donde comienza toda la acción y el tiroteo. Un gran comienzo al mi parecer.





Por otro lado en el juego podes usar variedad de armas de fuego, tanto ametralladoras, fusiles, bazucas, entre otras armas, también puedes ser armas de corta a larga adistancia. Mayormente estas armas te las dará un baúl que sale en varias partes en el modo campaña, además de armas también de da balas en caso que se te agoten.

Deben tener en cuenta que no solo habrá campos de batalla en lugares destrozados, también en edificios u otros lugares o entornos muy bonitos.





Sin embargo el juego no solo será tiroteo libremente, sino también en vehículos como autos, botes, tanques y no estoy seguro si también habrá acción en helicópteros aunque es lo más seguro, para que no digan después que el juego no es nada dinámica pues esto comprueba que estas equivocado amigo.





Hablemos de lo más chulo que note del juego sus graficasos, cuando jugué este juego en la consola Ps4 me asombro mucho sus gráficos, sin mentirles me mareaba a la hora de mover la cámara a los lados por su resolución, creo que supera los 4k de resolución aunque no estoy seguro, pero algo que me fije mucho fue en sus entornos, cada detalle como el reflejo del agua, las paredes y todo lo demás lo vi muy realista, tan bien hicieron el diseño gráfico de este juego se la rifaron los creadores por esta parte. Por otro lado leí que en la PS3 a la hora de su estreno tuvieron que bajarle la resolución al juego ya que esta consola no lo soportaría, así que lanzaron este juego hace unos meses atrás para la consola PS4 y lo soporta muy bien, no tiene ningún error según yo, la optimización es perfecta según mi experiencia, Por eso al juego le doy una puntuación de 10/10 porque se lo merece de pana.





Para Concluir les recomiendo este juegazo sin duda porque ofrece horas de diversión y entretenimiento, la parte negativa es que su modo campaña es muy corto pero tranquilo que tendrás aparte el modo multijugador online que esta súper chulo, ya que podrás jugar con tus amigos y podrás conocer gente nuevo en ese modo de juego. Sin más que decir espero les haya gustado el articulo y lo disfrutaran, me despido y les mando un abrazo a todos.









Gameplay: