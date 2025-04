Batman arkham: un poco nostálgico

Batman arkham asylum es el inicio de una saga que cambiaría la idea de que juego orientado a los comics DC pueden ser realizados de manera correcta, en un formato, que no es el propio muy alejando del mundo de los comics como lo puede ser un video juego, cabe agregar que juegos venideros también orientados a la temática de súper héroes usarías el sistema de combate que este Batman nos muestra desde su primera entrega. Sin ninguna duda este video juego es un buen ejemplo de lo que se puede hacer con Batman como personaje en un video juego trayendo las destrezas del caballero oscuro reflejadas en mecánicas juego.

Nuestra introducción a arkham asylum

Explicando lo que pasa en el juego al principio de este se nos da el control de Batman, pero de una manera en la cual no tenemos que realizar grandes tareas más que la sencilla tarea de escoltar a joker, sin embargo, nosotros sabemos que esto tiene que salir mal porque durante el recorrido el juego tiene la necesidad de que sepamos que estamos ante el lunático más peligroso de arkham el cual aprovechara cualquier oportunidad para escapar, puede ser reminiscente a lo que hace half-life anticipando la amenaza, o como lo que hace halo en la misión donde el flood hacen su primera aparición jugando con la idea de que algo va a pasar. Puedo decir incluso que el juego de Batman esto es evidente porque ya tenemos ejemplos los cuales nos han sorprendido con este mismo aspecto, generando tensión en un recorrido en el cual no tenemos el completo control de nuestras acciones el cual pretende ir de introducción a este asilo de locos de atar.





Y por más evidente que suene la historia basa su trama principal enfoca en detener al villano más icónico de Batman que es el joker, el cual ha escapado y pues como si de las películas del juego del miedo se tratase este mismo disfruta de reírse de nosotros, donde es simplemente satisfactorio escuchar que planes o diálogos suelta el mismo mientras mas avanzamos en la aventura. podría decir que hay en el principio una parte que me llamo precisamente la atención, acerca de que el joker invita a Batman a detenerlo, pero con ello conlleva su muerte, vaya la muerte de joker, esto podría interpretarse como conveniencia argumental la cual pretende evitar que la historia cierre de manera brusca, sin embargo, sabiendo de antemano que el caballero oscuro a partir de cierta época fue rescrito con cierto código moral que le impedía matar, este problema queda explicado. Pero sin quitar esa situación de impotencia de lo que significaría tener la oportunidad de terminar con la amenaza de manera inmediata.







Es gratificante como la dificultad del juego nos muestra que a pesar de ser Batman no posemos de habilidades sobre humanas y cuando el número de enemigos armados nos supera, no podemos lanzarnos a la acción de manera frenética, la modalidad cambia y pasamos convertimos en una sombra silenciosa que ataca desde la oscuridad. Pero esto es un poco contrastante con el combate cuerpo a cuerpo donde aquí Batman sí parece que tiene unas habilidades casi divinas en las cuales, dependiendo de la habilidad del jugador, claro debe de estar, esto pude resultar un poco contradictorio, al hacerme difícil concebir ser el mismo Batman de las secciones de sigilo que piensa antes de actuar.







A pesar de todo lo que he dicho en cuanto que el juego me parece entretenido no puedo mentir que el juego pone un gran énfasis en los aspectos que están ligados a la jugabilidad y en los retos que se puedan presentar y si haciendo al jugador sentirse como Batman, pero esto no es reflejado por la historia ya que tenemos un Batman más básico que el que se nos puede presentar en las películas de Tim Burton o Nolan, soy consciente de que estos al ser medios que dependen completamente de que el espectador solo presente atención, lo más trabajando deben ser aspectos ligados a la historia, personajes, ejecución, ritmo, encuadre etc. Como espectador no tenemos la necesidad de interactuar con el medio, pero no debería ser justificación para esto ya que un vídeo juego tiene el tiempo suficiente para dar un desarrollo más amplio de un personaje al ser un medio en el que el público quiere cantidad, tiempo de juego.

En general puedo decir que en un medio como el vídeo juego cosas como el tiempo, que existe en el cine está plenamente atados a control del jugador y una historia que pueden entorpecerse a causa del propio que lo juega. Quien maca el tiempo eres tú y esto puede verse reflejado en el modo que se afronta el desafío.

Conclusiones

Me resulta un poco difícil hablar de este juego por la nostalgia que me puede provocar y sesgar mi juicio al dar explicaciones claras de la obra en general, tan solo valiéndome de resúmenes de la historia para recordar lo que he visto cuando jugué el vídeo juego en su tiempo. me hace reflexionar en, cómo puedo dejar pasar una historia en la que podría considerar promedio en cualquier otro medio, aquí en el vídeo juego puede pasar como una obra casi perfecta a pesar de no serlo.