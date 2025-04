Banjoo Tooie Parte 2 y opinión

Muy buenas amigos lectores de la comunidad de gamehag en esta ocasión les traigo la continuación de Banjoo Kazooie la cual podrán encontrar en mi sección de artículos , este está titulado comoquien tras 2 años de a ver vencido a la malvada bruja gruntilda lanzandola del castillo Spiral con una roca sobre ella ha vuelto para cobrar venganza luego de haber sido vencida la cual le esperará una larga aventura a Banjoo y su pájaro Kazooie para aprender nuevas habilidades con un largo camino por explorar.PD : Les recuerdo que todas estas capturas fueron tomádas por mi persona para brindarles a ustedes un mejor campo de visión con la mejor resolución bueno empecemos con el artículo.En el artículo pasado contaba como era la aventura de Banjoo Kazooie tras ser su hermana secuestrada por la bruja gruntilda https://gamehag.com/es/articulos/banjoo-kazooie-nintendo-64-mi-opinion-y-juego , pero en esta ocasión los papeles han cambiado porque la bruja malvada quien había sido derrotada por el oso Banjoo y su amigo pájaro Kazooie hace 2 años llegó nuevamente para tomar venganza. Se dice que gruntilda fué liberada de la roca que la tenía en cautiverio cuando llegaron 2 de sus hermanas malvadas a rescatarla con enormes máquinas de taladro y volteos para la impresión de Klungo su sirviente quien presenció cuando la sacaron de esa roca pudo notar que gruntilda se encontraba en estado de desnutrición y ella muy enojada fué directo a la casa donde se encontraba banjoo - kazooie en compañía de sus amigos Bottles, el topo Mumno, el Chamán y Tooty hermana de banjoo. Lograron escapar muchos de los amigos de banjoo y su hermana Tooty también pero lamentablemente quedó dentro de la casa Bottles el topo quien fué alcanzado por el hechizo de gruntilda y lo asesinó.Gracias a Mumbo quien estuvo espiando pudo alertar a sus amigos quien estaban jugando cartas dentro de la casa de banjoo pero lamentablemente Bottles el topo queda dentro de la casa y fué alcanzado por dicho hechizo de la bruja gruntilda, luego de que pasó la tormenta las hermanas deciden usar un conjuro para reclutar nuevos enemigos para que vayan a destruir toda la zona donde residían toda la comunidad de animales.Lo interesante del juego es que no tiene gráficos impresionante como a los que estamos acostumbrados actualmente pero te aseguraba horas de diversión y diversidad de enemigos inclusive hasta más que la trama anterior de Banjoo Kazooie, son gráficos en dimensiones 3D y 2D pero con buenas adaptaciónes y sonidos de ambientación la cual te brindaba la satisfacción de seguir jugando. Los responsables de traernos este siguiente capitulo llamado Banjoo Tooie fueron los desarrolladores de RareWare los mismos creadores de muchos juegos adictivos para aquellos tiempos como lo eran Perfect Dark, Diddy kong racing y Mario Kart. Banjoo Tooie fué lanzado el mismo año que su primera saga a mediados del año 2000 la cual creó un poco de curiosidad en muchos amantes de este juego y criticado por el simple hecho de no poseer altos gráficos pero llegó a ser nominado segundo juego de aventura de mundo abierto en conjunto a The legend of Zelda c: .En esta nueva aventura Banjoo y Kazooie aprenderán habilidades mejoradas con la ayuda del hermano de Bottle "Jamjars" para afrontar a las bestias liberadas por las hermanas de gruntilda y superar nuevos niveles hasta el final para luego derrotarles a las 3, ahora lo que ha cambiado dentro del juego es que habrán sets de nuevos huevos y plumas para Kazooie el pájaro la cúal entrará en la denominación de (Huevos metálicos, fuego , dorados entre otros). Con respecto a las plumas podrás encontrar las de color rojo que te permitirán volar sólo si te encuentras te posas encima de un disco de vuelo y las plumas doradas te brindarán un súper escudo con las alas de Kazooie el cual te protegerá de cualquier peligro ó repelar alguna condición como la del veneno ó púas.Zapatos de velocidad : Estos le otorgan a Kazooie la posibilidad de correr a gran velocidad y estos expiran dentro de un cierto lapso de tiempo, estos zapatos son aprovechados en los mundos donde necesitarás la destreza para conseguir piezas doradas del rompecabezas ó algún item importante como los jigsaws mejor conocidos como los Jinjos de colores.Botas altas : Te permiten caminar por caminos verdes llenos de púas ó donde se presente alguna condición de riesgo (Veneno, ácido ó fuego.)Disco de salto : Este disco le permite a Kazooie poder dar un gran salto como de 2 ó 3 metros apróximadamente se utiliza para llegar a lugares altos donde Banjoo no tiene alcance , en pocas palabras casi siempre el responsable de que banjoo defienda ó llegue a lugares secretos es gracias a Kazooie su pájaro.Disco de vuelo : Este disco te permite volar con la ayuda de Kazooie y para esta ocasión también podrás usar la super habilidad aérea de dar un picotazo directo pero cabe resaltar que esta te quita muchas plumas rojas al ejecutarla.Como les mencioné en el párrafo de arriba Kazooie cuenta con las plumas doradas las cuales nos sacará de un apuro si no tienes las botas altas para el pájaro, de este modo al implementar su habilidad de protección con las plumas doradas banjo podrá caminar mientras Kazooie le cubre ante cualquier situación de peligro. Abajito les estaré dejando una imagen de referencia para que lo entiendan.¿Sabías que en algunas partes de los mundos abiertos podrás conseguir cajas ó paredes pintadas con la marca de los desarrolladores del juego?. Pues si esta es una de las primeras impresiones que tendrás dentro del juego y como sabrán estos desarrolladores fueron muy elogiados y reconocidos por tan buenos juegos lanzados para la consola de súper nintendo 64 para aquella época, esto lo hicieron para evitar que algúnos desarroladores hicieran una réplica de su juego y reconocer que siempre fueron los mejores creando juegos de códigos abiertos, aunque era tarea fácil replicar un juego lo difícil era exponerlo ya que estaban protegidos por derechos de autor y estas personas podrían tener problemas de sanciones para su empresa de juegos si llegaban a incumplir alguna de estas reglas.Con respecto a los controles la variables es Flecha abajo ó letra "S" si te encuentras jugando en emulador por medio del pc, en mis configuraciones puedo seleccionar el tipo de huevo que quiero que Kazooie use al momento de enfrentarse a algún enemigo, el desplazamiento con el joystick es muy sencillo y podrás hacer un apuntado a tu objetivo manualmente con la tecla amarilla del mado de nintendo 64, Tenemos la letra "A" para hacer salto básico con Banjoo y Repetidas veces para emplear un salto con vuelo por parte de Kazooie. Las flechas amarillas laterales te permiten ver alrededor de tu campo de visión por lo que no tendrás problemas al manejar el personaje. En mi opinión los controles son impecables si lo juegas de la propia consola en cuanto a los del emulador será un poquito complicado adaptarse, y por último tendrémos a la letra "Z" para agacharse y la letra "B" para las habilidades de picotazos con Kazooie.Les recuerdo que los botones de arriba servirán también para disparar huevos con Kazooie si mal no recuerdo (R1) y (L1) para expulsarlos por detrás.Humba Wumba es una indiesita de aspecto muy tierna quien le brindará transformaciones a banjoo a cambio de unas criaturitas , estas transformaciones pueden ir desde un enorme dinosaurio ó hasta una lavadora las criaturitas son mágicas y son llamadas "Glowbo" la cual servirá de poder para esta chamán la cual tiene un parecido a Mumbo Jumbo el chamán de la calavera y plumas rojas en la cabeza :0.. En un recorrido por los niveles podrémos realizar especies de puzzles y acertijos como en la primera trama a cambio de un premio como piezas del rompecabezas ó piezas de colmena el cual te ayuda a ampliar tu salud para que aguantes más golpes de tus enemigos, también al sufrir las transformaciones podrás convertirte en personajes que aparecieron en la primera saga del juego como en Mumbo Jumbo para hacer tareas a las que banjoo no alcanza jaja abajito dejo imagen de referencia.Lo que más me agrada de este juego es que a medida que avanzas en los niveles tendrás que solucionar los problemas de muchos animales tanto grandes como pequeños en todo el bosque a cambio de alguna recompensa como las antes mencionadas en el párrafo de arriba, de este modo podrás seguir avanzando en los 10 niveles desde industrias hasta ó la isla de las brujas todo depende de cual sea el nivel donde hayas conseguido todos los requisitos para abrir las siguientes puerta con las notas musicales. En esta podrás avanzar sin la necesidad de las notas musicales pero si deberás separarte de Kazooie en algunas ocasiones ó sufrir transformaciones para poder abrir puertas .Me llevó un largo tiempo terminar este artículo pero cada vez que redacto uno de este tipo me siento lleno de nostalgia por la temática del juego y su ambientación son únicos, apesar de que no tiene gráficos potentes te regala muchas horas de juego la cual esto es lo que más nos interesa. En mi opinión este es un juego del mejor estilo nunca pasará de moda porque gracias a estos primeros juegos como el "Súper Smash bros" es que tenemos a estos grandes desarrollos en otras consolas con mejores gráficos y bueno para irme despidiendo me gustaría saber que les pareció mi artículo y cuantos todavía siguen jugando este tipo de juegos . Hasta otra ocasión