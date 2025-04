Azure Striker Gunvolt – El Megaman Eléctrico

¡Buenas a todos! A lo largo de estas semanas, no pare de jugar juegos Indie y me alegra ya que puedo traerles juegos interesantes para que puedan jugar y salgan de lo convencional.

En esta ocasión les traigo Azure Striker Gunvolt, un juego de Acción-Plataformas que recuerda mucho a Megaman (Mas tirando al Megaman Zero). Si bien tiene sus propias cualidades, hay que tener en cuenta que el juego está en Steam a partir de un Port que se hizo de 3ds.

El articulo estará organizado en: Introducción – Jugabilidad (Sistema RPG – Bosses) – Rejugabilidad – puntos positivos – puntos negativos – Opinión y cierre

(Antes de empezar, me gustaría que se tomaran 5 minutos para leer el artículo y votarlo adecuadamente, se los agradecería mucho ^^).

Introducción:

Azure Striker Gunvolt nos coloca en un mundo dominado por una Mega multinacional llamada “Sumeragi” que a simple vista, intenta dominar a todas las personas conocidas como Adeptos (Básicamente, que presentan un control y tienes habilidades específicas, por ejemplo, controlar el fuego, el espacio, etc). Dentro del mismo, controlaremos a Gunvolt, un adepto que controla la electricidad y actúa de manera independiente, llevando a cabo misiones en contra del Grupo Sumeragi, con la idea de acabar con la explotación de los Adeptos.

Si hay algo a destacar es, el control sobre la electricidad que tiene nuestro protagonista, ya que todas las mecánicas del juego giraran en torno a su poder. (Tanto para vencer enemigos o activar maquinas que nos ayuden a superar los niveles).





Jugabilidad:

Si bien hable un poco sobre la historia en la introducción, es porque quiero centrarme en la jugabilidad del mismo y que si deciden probarlo, puedan experimentar la historia del juego casi que por completo.

Podremos ver una cantidad importante de niveles en 2D, que tendremos que ir recorriendo esquivando trampas, plataformas y destruyendo enemigos hasta llegar al final del mismo, donde nos encontraremos con un Boss Importante. (La mecánica siempre es la misma, sin embargo, algo a destacar es la forma en la que se lucha en este juego).

Azure Striker llevo presentando una mecánica interesante, si bien Gunvolt tiene un poder con la electricidad, este no puede conducirla a menos de que marque a sus enemigos. Para ello tendremos una pistola que servirá para realizar hasta un total de 3 marcas en nuestros enemigos, lo cual dejara paso a que nuestra habilidad haga contacto y acabe destruyéndolos.





Sistema RPG:

Solo la temática de Megaman llegaba a resultar interesante para mí, pero sorprende ver que este juego presenta mecánicas Rpg en su recorrido. Estamos hablando de Niveles, objetos, potenciadores y la capacidad de hablar con uno de los personajes como extra (Cosa que no tiene gran utilidad pero que puede causar un poco de gracia y un acercamiento hacia este personaje).

Niveles: Los niveles suben como en todo RPG, ganando experiencia que consigues al derrotar enemigos. La parte importante es que a medida que avancemos de nivel, iremos desbloqueando habilidades que podrá usar el Protagonista para dar un duro Golpe a quien desees.

Los niveles suben como en todo RPG, ganando experiencia que consigues al derrotar enemigos. La parte importante es que a medida que avancemos de nivel, iremos desbloqueando habilidades que podrá usar el Protagonista para dar un duro Golpe a quien desees. Objetos: Al finalizar un escenario, se te darán puntos que tienen relación con la cantidad de “llaves” encontradas en el propio nivel, como el rango que hayas sacado. Con esos puntos podrás abrir una serie de “maletas” que contienen objetos. Estos los puedes utilizar para crear objetos que potencien las habilidades del protagonista o brindarles algunas nuevas (Doble salto, Dash Aéreo, etc).

Al finalizar un escenario, se te darán puntos que tienen relación con la cantidad de “llaves” encontradas en el propio nivel, como el rango que hayas sacado. Con esos puntos podrás abrir una serie de “maletas” que contienen objetos. Estos los puedes utilizar para crear objetos que potencien las habilidades del protagonista o brindarles algunas nuevas (Doble salto, Dash Aéreo, etc). Inventario: Los objetos sintetizados los tendremos que equipar y si bien es bastante limitado el inventario, cumple con su función y te da paso a que vuelvas a jugar los niveles para conseguir sintetizar mejores objetos y te armes con un buen Equipo.

Bosses:

Los Bosses son el punto central de todo el juego (O quizás, deberían serlo…), estos van presentando desde habilidades únicas como patrones específicos y si bien, brindan cierta dificultad… No la suficiente.

Todos los Enemigos finales se trataran de Adeptos, como nuestro protagonista, estos tendrán un control y diversas habilidades para combatir, pero lo más interesante es que cuentan con 3 fases representadas como Barras de vida. Al ir quitándole vidas, este aumentara la velocidad de sus ataques y cambiara los patrones hasta llegar a un punto en el que muestre su habilidad Definitiva (Cada una obviamente, diferente en cada Boss). Estas llegan a un punto en el que cubren la mitad de la pantalla en algunos casos, si bien es impresionante estéticamente, en muchas ocasiones te golpearan sin que puedas hacer mucho al respecto.

Esto para mi llego a ser hasta algo decepcionante, ya que al combatir con los Bosses y ver que su dificultad No es muy elevada, te vas dando cuenta de donde va a ir tirando el juego para darte Horas de “Diversión”. (Es algo que iré explicando en los Puntos Negativos).





Rejugabilidad:

Si bien, en muchos juegos podría decir que es importante que tenga cierta rejugabilidad y que no se acabe todo con un “Fin”, siento que Azure Striker Gunvolt… se apega demasiado a esta para sacar horas de “Diversión” a sus jugadores.

El juego no es muy difícil y aún con tranquilidad, te lo podrías pasar en unas 5 a 6 horas, por lo que, recurren a la Rejugabilidad del título usando métodos algo exagerados en mi opinión.

Retos: En el menú lograremos encontrar una sección de retos, que incluyen variados desafíos para cada escenario del juego (Matar a 2-3 enemigos consecutivamente, Superar x nivel sin sufrir daño, Conseguir grado S+ en x escenario, etc). Es excelente que lo pongan pero solo te permiten tener 3 activados a la vez, por lo que, si a lo largo del juego consigues superar uno de los desafíos, no te lo contara ya que no lo activaste anteriormente.

En el menú lograremos encontrar una sección de retos, que incluyen variados desafíos para cada escenario del juego (Matar a 2-3 enemigos consecutivamente, Superar x nivel sin sufrir daño, Conseguir grado S+ en x escenario, etc). Es excelente que lo pongan pero solo te permiten tener a la vez, por lo que, si a lo largo del juego consigues superar uno de los desafíos, no te lo contara ya que no lo activaste anteriormente. Objetos/inventario: La mayoría de objetos que mejoran considerablemente a nuestro personaje, tienes que sintetizarlos y piden objetos de una calidad superior… el problema viene que, los objetos que recibes al finalizar una misión, son totalmente Random así que te encontraras repitiendo misiones una y otra vez hasta conseguir el objeto que desees.

La mayoría de objetos que mejoran considerablemente a nuestro personaje, tienes que sintetizarlos y piden objetos de una calidad superior… el problema viene que, los objetos que recibes al finalizar una misión, son totalmente Random así que te encontraras repitiendo misiones una y otra vez hasta conseguir el objeto que desees. Modos de Juego: Debido a su duración, implementaron diferentes modos de juego, modificando o añadiendo Reglas específicas. (Modos de Velocidad, en el que tendrás que pasarte el juego lo más rápido que puedas, pero con ciertos modificadores como, el aumentar el daño cuando estés más cerca del enemigo y bajarlo si estas alejado del mismo).

De estos modos, hay muchísimos y si lo pienso en claro esta genial para aquellos jugadores que se queden con ganas de más y les llegue a fascinar Azure Striker Gunvolt, pero para alguien Casual, decepciona un poco que el Modo Historia se acabe tan pronto y que lo único que te quede por experimentar, son este tipo de retos/desafíos. (Esto depende de cada persona, por lo que, si te llama la atención estas invitado a jugarlo desde luego). ^^





Puntos Positivos:

Si bien hay ciertas cosas que me pudieron molestar del título, tengo que decir que me la pase bien jugando y recordando esos tiempos en los que jugaba Megaman Zero. Azure Striker Gunvolt en cierta forma, se convirtió en un sucesor espiritual de esta saga y durante el transcurso de la historia pude notar ciertas cosas interesantes:

Rejugabilidad Masiva : Esto depende del jugador y su gusto por rejugar los títulos, pero si hay algo que debo admitir es, la gran cantidad de modos de juegos que te presenta Azure Striker Gunvolt. Estos llegan a alargar muchísimo las horas de juego del título y lo convierten en uno al que puedas volver a jugar luego de un tiempo sin cansarte.

: Esto depende del jugador y su gusto por rejugar los títulos, pero si hay algo que debo admitir es, la gran cantidad de modos de juegos que te presenta Azure Striker Gunvolt. Estos llegan a alargar muchísimo las horas de juego del título y lo convierten en uno al que puedas volver a jugar luego de un tiempo sin cansarte. Personajes: Cada uno tiene su propia personalidad y en ningún momento sientes que te encuentras con algún personaje que copian y pegan pero que solo cambian sus habilidades. (No son lo mejor del mundo, pero puedes llegar a empatizar con ellos).

Puntos Negativos:

Sin embargo… siento que este juego depende mucho de la rejugabilidad para llegar a causar un buen entretenimiento en sus jugadores, por lo cual, limita aún más el público al que llega. (Por lo menos, a los que les llega a interesar). Esto es algo que me hubiera gustado que me dijeran ya que, Steam solo te permite reembolsar un juego si lo juegas menos de 2 horas y en ese tiempo no llegas a ver como es Azure Striker Gunvolt realmente… por eso, tengan cuidado al comprarlo. Aun así, hay un par de cosas que me gustaría que sepan:

Mando: Si no tienes mando… olvídate de jugar este juego, es injugable con teclado ya que sus controles están más orientados a los de 3ds (Consola para la que fue hecho, la versión de Steam es solo un Port).

Si no tienes mando… olvídate de jugar este juego, es injugable con teclado ya que sus controles están más orientados a los de 3ds (Consola para la que fue hecho, la versión de Steam es solo un Port). 3ds: Así como el mando, la verdad es que todas las interfaces están pensadas para jugarlo en una 3ds, cosa que llega a molestar mucho durante el transcurso del juego.

Opinión y Cierre:

Sin duda, estamos hablando de un buen juego que llega a cumplir su función de entretener y divertir durante unas cuantas horas, pero recomiendo que tengas en cuenta esto de la rejugabilidad antes de comprar un título, porque la historia no es muy larga y solo te quedaran esos modos para divertirte.

Para finalizar, espero que hayan disfrutado el artículo y que pasen un muy lindo Día.

Se despide Tzuricu. ^^





Bonus – Gameplay:

Dejo este video para que vean el primer Nivel del juego y tengan una idea de cómo es su jugabilidad. ^^