Aun no has ganado tus Gemas de Alma por jugar a Lords Mobile?

El primer paso es dirigirnos hacia el botón Conseguir más ubicado en la barra superior con el icono de la gema, seguido; hacer click en Ofertas.









Seguidamente seremos redireccionados al muro de Ofertas, donde debemos asegurarnos de encontrarnos en la sección Muro del Terror, allí encontraremos las tareas para completar al jugar. (Nota: Si aun no has descargado el juego hasta este punto te recomiendo que leas la nota que dejare mas adelante, esto es totalmente opcional, pero se necesita que aun no hayas descargado el juego aun)







Al hacerle click iniciaremos automáticamente la tarea, la cual podemos ver activa si hacemos click en la parte inferior donde dice ¿Tienes algún problema con tu tarea? Haz click aquí seremos redireccionados a una nueva pestaña donde nos aparecerá todas las tareas que tengamos activas, de esta forma.

Si eres nuevo en la pagina, probablemente no sabias que puedes obtener una buena cantidad dejugando a este sencillo y entretenido juego, lo único que te pide que hagas es una sencilla tarea qué, no te tomara mas de 3 Horas completarla (si fueras un jugador con conocimientos básicos del juego) pero puedes demorarte mas si no llevas prisa, al final acabaras viciado al juego aportando con tus compañeros de clan, completando fortalezas, mejorando tus edificios, aumentando tu ejercito, haciendo las misiones y desbloqueando nuevos héroes, etc etc. Yo inicie por la recompensa pero sin darme cuenta lo estaba empezando a disfrutar. Seré lo mas breve posible, no me tirare un gran párrafo de 30,000 palabras explicando como es el juego por que no es necesario, y prácticamente el tutorial del mismo te explica todo paso a paso para que entiendas bien, así que no hay necesidad de explicarComo empezamos la tarea para ganar lasSi hasta este punto sigues sin descargar el juego aun te recomiendo que entres a este enlace el cual, dejo en claro que es para que estemos vinculados tu y yo.te preguntaras. En el juego existe algo llamado Expedición Aliada, la cual consiste en realizar algunos objetivos para recibir algunos premios, los puedes empezar hacer desde el castillo 4 si aceptas mi invitación, ambos conseguiremos recompensas así que es win/win, es una pequeña ayuda extra que no cuesta, así que es tu decisión aceptar mi invitación o ignorarla.Debes entrar a este enlace de invitación: http://lordsmobile.igg.com/project/share/?i=FsK9zGlPLcc3yo8PLa5wzw%3d%3d&language=5&n= Debes descargarlo por primera vez desde este enlace para que sea valido, y podamos ser recibir recompensas ambos, luego de eso juega normal.De aquí en adelante ya es solo que empieces a jugar por tu cuenta y poco a poco vayas progresando en tu juego, te unas a un clan, hagas amigos, etcSi alguno tenia duda de si daban la recompensa por la tarea o no, aquí esta la prueba de que si me la dieron a mi.De momento solo he completado el del monstruo lvl 2, según creo no se puede completar mas de 1 misión del mismo juego, corrijan me si estoy mal.