La saga de Assassins Creed es una de las mejores sagas que he podido conocer no solo por el simple hecho que tenga una historia la cuál es una de las mejores historias de todos los videojuegos que he conocido, sino también el simple hecho de que cada vez más aparecen nuevos juegos de esta saga y cada uno trae consigo una algo nuevo que es único del propio juego.

Yo siempre fui un fan de la saga y desde que comencé a jugar el primero que fue con el personaje de Altair, el juego me engancho totalmente, su historia es de lo mejor dan un punto de vista que te puede llegar hacer pensar de si realmente ocurrió, y lo mejor de todo es que esta historia sigue por así decirlo un hilo en las siguientes entregas del juego.







Haciendo un breve resumen para ponerlos al día en caso de que no hayan jugado: En si al mirar los gameplays o trailers de los juegos te da una idea de que solo estas con un personaje y tienes que realizar misiones o en este caso asesinar a los templarios, pero poco se habla del que esta detrás de todo de Desmond Miles, él da origen a toda la travesía reviviendo los recuerdos de sus antepasados mediante una máquina llamada animus y sin imaginar que el también se convertiría en un asesino, en cada entrega hasta donde les vengo a hablar el cual sería el cuarto, el necesita revivir los recuerdos para poder llegar a instrumentos muy poderosos que los dioses utilizan, yo les digo las reliquias del edén para que no me enriede.



Dado un pequeño resumen ahora les hablare sobre el juego de Assassins Creed IV: Black Flag, este juego fue creado por Ubisoft, sin duda alguna una de las más grandes compañías que existen, este juego sin duda alguna a mi parecer puedo decir que es el mejor juego de la entrega ya que aquí se logró implementar muchas cosas que no se pudo hacer en otros juegos que más adelante les contaré.

Como mencioné antes de la historia de Desmond en esta entrega a mi parecer no lo muestra, sino que ahora la empresa que tiene el animus lo quiere dar a conocer al público como si fuera un visor de realidad aumentada y tiene la promoción de vivir la gran aventura de un pirata por los años entre 1700 y 1800, y poder dominar todo el océano. Este es el caso del personaje del juego y uno de los mejores que pudieron crear su nombre es Edward Kenway, lo gracioso que me pareció es que el en realidad no es un asesino o viene de una descendencia de asesinos, si no que el en un atraco que hubo con su barco se encontró con un asesino, pero Edward fue más hábil y logro matarlo y es así como se vuelve un asesino.

Desde mi punto de vista y se los digo que es una gran recomendación el juego no importa que no hayas jugado las demás entregas o no conozcas la temática, por así decirlo el juego te cuenta una nueva historia no enlazada al pasado, pero quizás en algunas partes te pierdas porque no conocerás algunos personajes secundarios, pero no te preocupes el juego en si no los toca mucho o te los vuelve a presentar.



Este juego es uno de los mejores que jugué debido a que lo contiene todo lo que vendría a estar relacionado con este siglo XXVIII, verás que de por si tienen unas graficas increíbles el mapa es uno de los más grandes que se pude observar y más de la mitad es de agua de tal forma que tu única forma de trasladarte es mediante tu barco, pero no pienses que estarás aburrido viajando por el mar en realidad es todo lo contrario, ya que te sorprende con eventos muy inesperados como, por ejemplo:

Si te encuentras con barcos de la guardia a una distancia consideradamente cerca ellos te notarán y no dudarán en atacar tu barco debido a que eres un pirata.

Las batallas con barcos son originales, esto lo implementaron y mejoraron y que bien hecho esta ya que tú puedes seleccionar donde lanzar la bala de donde lanzarla o si quieres envestir al barco enemigo lo harás, pero te puede costar algo de vida de tu barco.

El abordaje, es sin duda para mí lo mejor que pudo haber, te lanzas al barco enemigo y luchas con tus espadas y pistolas por algo por así decirlo muy épico, no tengas miedo de usar todos tus recursos ya que los recuperas después.

Algo también increíble es la caza de animales y no solo de tierra como cocodrilos o conejos, sino también animales marinos como ballenas, orcas, tiburones blancos y lo mejor es que realmente eres tu atrapando, lanzando las estacas, con esto podrás mejorar tu equipamiento.

El encontrar tesoros bajo el mar que se hallan en antiguas barcos que sufrieron un ataque, ahí entras tu dónde te sumergirás para poder hallarlos, pero ten cuidado que el aire se te agote.

Los mapas del tesoro, sin duda es una de las misiones más difíciles no solo pondrás a prueba tu instinto de cazador de tesoros sino también el uso de la memoria porque tendrás que recordar en que lugares puede estar, pero claro esa es la parte divertida, hallarlo solo, pero creo que el juego no quiere verte sufrir así que te da las coordenadas.

Otra manera del cual no te aburrirás será saqueando a otros barcos y recolectar suficiente material para poder mejorarlo. Y por si fuera poco el juego te pone un desafío, pero este no es muy fácil y más aún si aquí participa tu barco, si el juego te pone 4 desafíos repartidos en las esquinas del mapa encontraras un símbolo de un barco conocidos como los superbarcos estos son muy fuertes y si no tienes mejorado todo tu barco perderás muy rápido contra estos enemigos.

Y como punto adicional es que presenta el mejor final de la historia que jamás pude ver es sin duda uno de los momentos más hermosos de la historia.



Todo lo que les mencioné es porque el juego es uno de mis preferidos y sin duda pasaras horas porque el juego al pasar la aventura aún queda mucho por hacer así que sumérgete a la aventura.