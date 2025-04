Assasins Creed Unity: Después de los Bugs

Como es del conocimiento general, el videojuego Assasins Creed Unity posiblemente fue el juego con peor recibimiento de toda la saga, esto debido a su capacidad de total in-jugabilidad, contando con bugs que hacían del juego un completo fiasco. Ya han pasado varios años desde su lanzamiento y se puede decir que ahora está la versión definitiva del juego, entonces, ¿Vale la pena jugarlo hoy en día?

Llegue a jugar Unity en el momento de su lanzamiento en una PS4, en la casa de un familiar, recuerdo que prácticamente era imposible poder jugarlo durante cinco minutos seguidos sin que un problema técnico o un bug apareciesen. Pues en las ultimas semanas quise volver a darle una oportunidad, así que aproveché que en Gamehag el juego para Xbox One tenía un precio reducido y me hice con él.





¿Cómo va el juego actualmente?

Bastante bien, a decir verdad, posiblemente no es el juego con la mejor calidad técnica (a mi parecer ninguno de la nueva generación de Assasins Creed) cuenta con varios retrasos de texturas, pero eso es todo. Ahora si es jugable y como mencione anteriormente esta es la versión definitiva del juego, es el videojuego que debió haber sido desde un inicio. Cabe recalcar que aun no me he pasado el Unity en su totalidad, sin embargo, ya llevo una cantidad de horas considerables invertidas en el juego, en las que se encuentra tiempo repartido entre misiones principales que aportan a la trama en si, como a misiones secundarias que son divertidas pero un poco repetitivas; y con lo que llevo creo que puedo decir que en este momento es uno de los juego de la saga que más me ha gustado.

Recordemos que Assasins Creed Unity está ambientado en plena revolución francesa, por lo cual la gente de Ubisoft eligió un periodo de tiempo al cual pudo sacarle mucho jugo. Este juego me gusta tanto porque me recuerda un poco a la serie de lanzamientos que tenían como protagonista a Ezio Auditore (para mí, los mejores juegos de toda la saga), esto se debe a que no cuenta con territorios enormes que están hechos por únicamente por extender y ya como sucede en los últimos títulos de la franquicia, sino que se centra más en la exploración de un pequeño territorio pero que tiene una vida propia fascinante, contando con catacumbas, sectas, lugares memorables y emblemáticos a descubrir, creo que solo si llegaste a jugar estos videojuegos me entenderás.





El protagonista Arno tiene carisma, no es tan agradable como otros de la saga, pero responde bastante bien; es fácil encariñarse con su historia, viendo como se desmorona su vida lentamente hasta que es “salvado” por la hermandad de asesinos, ver que tiene una vida aparte de su vida como asesino silencioso, que contaba con un amor antes de todo lo ocurrido en el preámbulo del título. Por otro lado, el apartado multijugador funciona bien a día de hoy, claro que no cuenta con una cantidad exorbitante de jugadores, pero es fácil encontrar una o dos personas que te ayuden con ciertas misiones regadas por el mapa; algo que me pareció llamativo es que cada misión con posibilidad de multijugador cuenta una historia aparte, que, sin aportar a la trama principal, creando ilusión de conocer un poco mas de los personajes que estamos salvando o asesinando.





Posiblemente en Unity, se veían los primeros pasos para que la saga tomara un rumbo a RPG, pues Arno cuenta con distintos niveles que se podrán ir subiendo y mejorando el equipo, comprando nuevas y mejores armas (por supuesto que es difícil conseguir el dinero necesario para comprar el mejor equipamiento, pero hará que la dificultad del juego sea un poco más acorde), o destinando puntos para desbloquear nuevas habilidades que Arno podrá usar en batalla, tanto en sigilo como a distancia. Respecto a la capacidad de personalización de los trajes de Arno, cuenta con una variedad bastante amplia, llegando a cambiar el traje pieza por pieza para que se vea totalmente diferente, así como los colores de estas armaduras; también, podrás disfrutar de las vestimentas de los protagonistas de los anteriores títulos de la saga, lo cual solo cambiara el aspecto del personaje, mas no cuentan con punto de habilidad mejor (la fuerza, salud, velocidad y sigilo solo se ve afectada con el equipamiento que se compra en la tienda, no con los trajes que se encuentran repartidos por la ciudad).





¿Vale la pena jugarlo hoy en día?

Recomiendo totalmente el jugar Assasins Creed Unity hoy en día, los bugs ya no se encuentran o por lo menos no en la cantidad del momento de su lanzamiento, tiene una historia que te va ha enganchar desde el principio y cuenta con personajes históricos que te hará ilusión conocer dentro del videojuego. Se lo recomiendo en especial a los jugadores que prefieren títulos como los primeros de la saga, que quieren sentir una verdadera experiencia al mejor estilo de Assasins Creed.





Calificación

A manera de calificación, teniendo en cuenta todo lo mencionado a lo largo de este artículo, mi calificación para Assasins Creed Unity es de 8/10, claro, esta es mi calificación del juego en la actualidad, si fuese en su momento seria una historia totalmente distinta.

Si te gusto el artículo, califícalo. De igual manera, me gustaría que menciones en la caja de comentarios si piensas lo mismo que yo o si tienes otra opinión al respecto. Si quieres leer más artículos como este entra a mi perfil. Gracias por leer.