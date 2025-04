Ashe, la matriarca (LoL) [TheLeguend1001]

Muy buenas a todos, en esta ocasión les hablaré sobre Ashe, uno de los primeros campeones de League Of Legends.

Esto está pensado para ser algo así como una serie, donde cada cierto tiempo subiré a un distinto campeón, si esta idea les agrada me encantaría que me lo dijeran, además, sería bueno que me dijeran que orden les gustaría que llevara, si de manera alfabética, por su fecha de lanzamiento o solo ir poniendo el que más me pidan en los comentario.

Sin más pre-ángulo, comenzamos.

Ashe, proveniente de la región norte de Fréljord, hija única de Grena, matriarca de los Avarosanos, poseía una fuerte conexión con la magia de sus tierras, además de una sorprendente habilidad para emplear el poder del Hielo Puro; todos creían que seguiría los pasos de su madre para ser la próxima líder de su pueblo, de su gente, sin embargo, Ashe no pretendía cargar con esa responsabilidad, ya que cada vez que pensaba en tales responsabilidades no sentía más que una pesadez y abrumación total. Dicha pesadez desparecía solo cuando ella pasaba tiempo con Sejuani, una niña Hija del Hielo proveniente de una tribu aliada, sin embargo, un día Grena, madre de Ashe, ofendió a la abuela de Sejuani, lo cual terminaría con su amistad pero, además, con la alianza entre sus tribus.





Grena al ver que el tiempo pasaba y no en vano, decidió ir en busca del “Trono de Avarosa”, basándose en leyendas sobre este supuesto trono, el cual le regresaría la gloria a su pueblo, sin embargo, esta obsesión de Grena le costó más que tiempo perdido, le costó su propia vida y la de mucha gente de su pueblo, ante esto, gran parte de su gente murió y Ashe tuvo que huir.

Ashe desolada y triste por la muerte de su madre, siguió las últimas pistas que dejo Grena, encontrando así el supuesto “Trono de Avarosa” y junto a él, un arco de Hielo Puro, el cual usaría para convertirse en el Héroe de muchas tribus de Fréljord, unificando así una nueva tribu y convirtiéndose en la viva leyenda de Avarosa.







Características

Ashe es un campeón a distancia, su fuerza se refleja en los ataques básicos, es decir, aunque sus habilidades son de gran ayuda, la mayoría de su poder se concentra en sus ataques básicos.

Ashe cuenta con una vida inicial de 539 (agregando 85 de vida por nivel), su regeneración de vida es de 3.5 (0.55+ al subir de nivel), su daño de ataque es de 61 (2.96 de aumento por nivel), armadura de 26 (+3.4 por nivel), su velocidad de ataque aumenta 3.33% cada que sube de nivel, mientras su resistencia mágica inicial es de 30 (aumentando 0.5 por nivel) y su velocidad es de 325. Recordemos que estas son solo las características iniciales del campeón, las cuales van variando durante el transcurso de la partida, dependiendo los objetos que compremos.

Habilidades

Ashe, al igual que todos los campeones, cuenta con 4 habilidades únicas y una pásiva.

Pasiva: Tiro escarchado “Los ataques de Ashe ralentizan a sus objetivos, causándoles a continuación mayor daño.”, es decir, su pasiva causa que los enemigos vayan más lento, dándole así la ventaja a Ashe de acercarse más a sus enemigos y hacerles casi imposible escapar de ella o, en caso contrario, escapar de ellos con más facilidad, ayudando así tanto de manera defensiva como ofensiva.





Q: Concentración de la guardabosques “Ashe acumula Concentración al atacar. Al alcanzar el nivel máximo, Ashe puede lanzar Concentración máxima para consumir todas las acumulaciones, aumentar temporalmente su velocidad de ataque y transformar su ataque básico en un poderoso ataque de ráfaga durante unos instantes. Pasiva: Los ataques básicos otorgan concentración durante 4 s, hasta un máximo de 4 acumulaciones. Las acumulaciones se consumen de una en una y, con 4, se puede lanzar Concentración máxima, lo que consume toda la concentración. Activa: Durante 4 s, Ashe obtiene un 20/25/30/35/40% de velocidad de ataque y sus ataques básicos generan una ráfaga de flechas que inflige 0 de daño físico. Durante este tiempo, Ashe no acumula concentración. Concentración máxima aplica Tiro congelador.”, entonces, con esta habilidad, después de cargar las 4 acumulaciones Ashe puede descargarlas sobre un enemigo, de esta forma infligir ataques con gran velocidad sobre sus enemigos, recordemos que la velocidad de ataque es algo muy importante a la hora de un 1 v 1 o una batalla de equipos.







W: Descarga “Ashe dispara 9 flechas en un arco para causar más daño. Además, aplica Tiro congelador. Dispara un cono de flechas, cada una de las cuales inflige el "daño total" de daño físico. Los enemigos pueden bloquear múltiples flechas, pero solo reciben daño de la primera.Los impactos en campeones cuentan como críticos para Tiro congelador”

Esto puede servir para ralentizar a un enemigo, ya sea para escapar o alcanzarlo si él es el que huye, también nos sirve para meter un buen daño critíco, esto muchas veces nos ayuda a rematar al campeón enemigo si está escapando y nuestros básicos ya no logran alcanzarlo. Esta habilidad suelo utilizarla, además, para lograr farmear varios minions a la vez, solo calcula que el daño de tu “W” les dará el último golpe, muy útil para los 3 magos de la primera oleada.

E: Tiro de Halcón “Ashe puede enviar su Espíritu Halcón en misión de exploración para reconocer el terreno. Revela el terreno mientras vuela hacia el lugar objetivo en cualquier punto del mapa. Otorga visión durante 5 s. Ashe puede almacenar hasta 2 cargas de Disparo de halcón.Con Disparo de halcón, Ashe obtiene asistencias al revelar campeones enemigos, pero solo si, de no ser por esta habilidad, hubieran permanecido ocultos.”

Esto es muy útil para descubrir la posición de los enemigos cuando no sepas donde están, pero siendo sincero, yo casi nunca uso esta habilidad, es la que subo al último, quizá por esa razón no salgo de Oro :´u

R: Flecha de cristal encantada “Ashe dispara un proyectil de hielo en línea recta. Si la flecha impacta contra un campeón enemigo, le inflige daño y aturde según la distancia que haya recorrido la flecha. Además, las unidades enemigas circundantes reciben daño y se ralentizan. Dispara una flecha cristalina de hielo que aturde al primer campeón enemigo que alcanza y le inflige 200/400/600 (+100% Poder de Habilidad) de daño mágico. Cuanto más vuele, más durará el aturdimiento, hasta un máximo de 3.5 s. Los enemigos circundantes reciben la mitad de daño.”

Al igual que la W y la Q, creo que esta habilidad puede ser útil a la hora de escapar de un enemigo, sin embargo, esta habilidad tiene un uso mucho más importante, y es que con ella puedes dar un buen inicio a una batalla de equipos o incluso ayudar a un aliado así este al otro lado del mapa, todo mientras seas bueno prediciendo el movimiento del enemigo, para así poder atinar exitosamente esta habilidad.





Opinión personal sobre el campeón en general

Es un campeón muy útil, mientras lo sepas usar y logres explotar sus habilidades, este campeón te puede servir tanto al ir iniciando en el juego como al ir avanzando, ya que su combo de habilidades es muy útil (La E no me gusta mucho, pero ya lo dije, es porque soy manc0 y no sé usar bien esa habilidad), realmente si logras encontrarle el ritmo, puede servirte mucho, ya que esa R con ese stun puede darte la ventaja contra varios campeones, puedes hacer counter a campeones con movilidad, ya sea un Lucian, Kaisa o casi cualquier otro, ya que si esos campeones se basan en su movilidad, al cortársela con esa R, los dejas muy mal parados.

En fin, yo he oído que ya no sirve Ashe con Huracán de Runan, de hecho creo que ni el juego lo recomienda, sin embargo, yo me acostumbre a jugarlo así y lo sigo haciendo, un consejo por mi parte es que ustedes la prueben con este objeto en alguna partida normal y vean si les agrada o no.

Me parece que eso es todo, todo consejo será gratamente aceptado, y como ya dije, si quieren más artículos de este tipo sobre otros campeones, díganme, también podría hacer algo parecido sobre objetos o runas, todo depende de que opinen ustedes, si me falto algo o debería hacer cambios, me gustaría que me dijeran y me ayudaría mucho. Hasta luego y buen día.