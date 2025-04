ARTIFACT (Detalles)

Hola! Un saludo a toda la comunidad de gamehag, hoy le he traído un nuevo tema de que hablar y al mismo tiempo evaluar la calidad de dicho juego llamado ( ARTIFACT), para las personas que alguna vez jugaron DOTA 2, pueden reconocerlo al juego, ya que es un derivado de el mismo pero a diferencia que este es un juego de cartas .

Artifact fue lanzado en colaboración con VALVE y Richard Garfield , un reconocido elaborador de juegos de cartas. Como al igual que todos los juegos de cartas, Artifact es un juego de cartas digital que combina un juego altamente estratégico y competitivo con una parecida configuración de Dota 2.

Y bien, Artifact fue anunciado en el torneo de Dota 2 de el año pasado, lo que trajo una montaña rusa de emociones para la mayoría de las personas que juegan Dota 2, viendo un nuevo anuncio relacionado con Valve / Dota y aunque todos estaban conscientes que era un juego de cartas ya que los juego de cartas se tornan a ser populares y también pueden ser bastante divertidos. Así la comunidad de Dota se empezaba a preguntar ¿cómo sería un juego de cartas de Dota?Bueno, cuando Artifact salió, las transmisiones de este juego no se hicieron esperar y así la comunidad de Dota tenía más curiosidad por adquirir dicho juego. Bien, si nos fijamos en el apartado de la descripción de el juego dice "basado en el universo de Dota 2" , no es así.Artifact esta muy atras de ser un juego de ( Dota cards ) y mucho más "solo otro juego de cartas".Tomando esto en cuenta, los desarrolladores parecen haber optado por crear su propio lote de mecánicas únicas y complicadas casi para justificar la existencia del juego en lugar de implementar realmente la mecánica básica de Dota clásica en una forma de tarjeta de alguna manera.Aquí hay muchas formas en las que este juego podría haberse realizado de manera interesante en base a la icónica mecánica de firma que hizo de Dota lo que llegó a ser.En Dota, se creó la mecánica de 3 carriles, en el juego de cartas, los 3 carriles aún existen, pero tienen poco o ningún propósito, ya que el juego simplemente se mueve de un carril a otro por turnos y parece que, literalmente, no muestran diferencias entre ellos. Mientras que en Dota, los carriles eran muy importantes, para cada jugador ( héroe ). Este mecanismos creó diferentes tipos de estilos de juego que fueron icónicos para Dota, que lo mantiene donde está en estos momentos. Con un juego de cartas Dota, hubiera sido interesante usar el sorteo de la baraja para determinar qué héroes terminas teniendo en los comienzos del juego tardío y cómo los desplegamos entre los 3 carriles, esto para calcular y mantener la recolección de oro y experiencia durante el transcurso de la partida, en cuanto a Artifact los carriles no ofrecen más o menos exp, ni oro ni nada que pueda diferenciarlos, y la falta de diferencias de carril significa que no existe una mecánica icónica completa.Otra mecánica básica del juego original ( Dota 2) son las armas, pero no solo la existencia de armas en sí, sino la creación de armamentos más poderosos mediante la combinación de diferentes recetas en el juego. Pero en Artifact, por lo que pude ver, la mayoría de los artículos obtenidos en la fase de compras son elementos únicos y únicos que podrían cambiar el juego drásticamente, pero no ofrecen el mismo nivel de profundidad y estrategia y estilo de juego, lo que permite elementos de combinación que proporciona mayordaño AoE o cosas similares al Dota 2.Otra parte icónica de Dota, Roshan es un monstruo enorme que tiene su propia guarida en el juego y permanece allí hasta que alguien sea lo suficientemente valiente y fuerte como para atreverse a matarlo.Habría sido algo interesante tratar de implementar tal cosa en un juego de cartas, como una carta especial que podría existir boca abajo en el tablero siempre en la misma ubicación, y los jugadores, dependiendo de su estilo y estilo de juego, podrían intentar mover sus unidades. a esa ubicación que revela una de las muchas versiones posibles del monstruo dibujadas al azar.De cualquier manera, la idea de intentar implementar estas mecánicas icónicas en un juego de cartas sería interesante, ¿cómo lo haría un desarrollador? ¿Qué estrategias diferentes serían necesarias para lograrlas? ¿Qué habilidades podrían usar los jugadores de Dota en este formato de tarjeta? Pero en cambio, parece que los desarrolladores optaron por no intentarlo en absoluto, creando diferentes mecánicas únicas en su lugar.Terminando esta review, una de las mecánicas más icónicas para popularizarse en Dota y la creación de juegos MOBA fueron Ultimates y Combos entre las habilidades especiales de los personajes, personajes con habilidades que podrían aturdir o agarrar o ralentizar a los oponentes, encadenando sus poderes junto a compañeros de equipo que podrían usar habilidades para hacer daño y capitalizar en cosas similares.Si bien Artifact puede mostrar algunos combos entre las cartas y algunas habilidades especiales, así como los elementos obtenidos durante la fase de compra, no parece que las cartas de héroe realmente mantuvieran sus habilidades únicas y finalicen el juego, lo que hubiera sido una experiencia asombrosamente interesante. Mecánico en un juego de cartas, utilizando el sorteo aleatorio de la baraja para crear tus combos únicos y tu estilo de juego por partida.En general, Artifact puede o no ser tan bueno como otros juegos de cartas como Magic y Hearthstone, pero eso es todo lo que terminará siendo, porque podría haber sido algo mucho más único e interesante que eso, podría haber sido un verdadero Juego de cartas Dota.Bueno gente de la comunidad, esta es mi opinión, aunque no todos estarán de acuerdo con ella, para mi es un gusto tomarme un tiempo para analizar algunos juegos que realmente están en el olvido, o quedando en el camino del olvido.Un saludo para todos los lectores, y espero que mi trabajo sea de su agrado.