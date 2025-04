ARTICULOS: ¿PORQUE ES IMPORTANTE EVALUARLOS?

Hola a todos, en esta ocasión voy a redactar un artículo sobre… los artículos en Gamehag. Todos sabemos lo valioso que puede ser el redactar un articulo y recibir una recompensa por ello, en mi caos particular he recibido de 300 o 400 GA por cada artículo redactado, una cantidad nada despreciable si tomamos en cuenta que un articulo podemos realizarlo en poco mas de una hora o dos.

Una vez que ya hemos escrito nuestro articulo toca pasar a revisión, pero ¿quién revisa los artículos? La respuesta es fácil: Todos. Basta con ir al apartado de Comunidad => Artículos y pulsar sobre el botón VOTAR.





¿PARA QUÉ VOY A EVALUAR LOS ARTÍCULOS?

La respuesta fácil es que puedes conseguir hasta 40 GA y algunos puntos de experiencia si le dejas comentarios al autor del artículo.





Sin embargo, más allá de la recompensa, el hecho de que los artículos sean leídos y evaluados ayudan a tener contenido de calidad en la página, no se trata de hacer Copy/Paste y que me regalen gemas, sino de crear contenido que resulte interesante para la comunidad. Ahí es donde entra en acción tu voto, pues tú decides que artículos pasan y cuales no. Tampoco se trata de votar por votar y que me regalen gemas, pues si no votas de manera adecuada no recibirás gemas.

Hay muchos aspectos que debemos de tomar en cuenta al votar un artículo:

LEER EL ARTICULO

Parece mentira, pero muchos votan sin siquiera leer el artículo, no podemos evaluar algo que no conocemos. Debemos de leer el articulo de cabo a rabo, a conciencia y no irnos directo a evaluarlo. El filtro más importante para valorar la calidad del articulo es leerlo.



Una simple leída puede ayudarnos descartar artículos, por ejemplo, a mí me ha tocado leer artículos que, alguien tomo de una pagina en inglés y le paso el traductor de Google y tal cual copió y pego, te das cuenta de ello por que no le encuentras coherencia a lo que estás leyendo, también a través de la lectura puedes encontrar indicios de plagio, de eso hablaremos después. Por otra parte, la redacción es parte importante de la calidad de los artículos y tiene un peso en la valoración de los mismos.

PLAGIO

Este es un tema complicado, ¿dónde termina la inspiración y donde empieza el plagio? Si bien a veces necesitamos “inspiración” o “material de apoyo” para los artículos es importante no pasarnos de la raya, me ha tocado evaluar artículos que empiezan bastante bien y terminan mal porque el autor aplicó la vieja y confiable Wikipedia CTL+C y CTL+ V.







Personalmente no veo mal tomar unos renglones de otros lados como base para nuestro artículo, lo que si veo mal es copiar descaradamente párrafos completos sin siquiera modificar un punto. Pero ¿Cómo distingo un plagio? Pues debemos remitirnos al punto anterior que es LEER el artículo, al hacerlo encontraremos pistas de plagio, en mi caso si tengo sospechas de que hay plagio, busco partes de los párrafos en Google tal cual está escrito y si encuentro coincidencias exactas en las búsquedas y, voila habemus plagiārius. Hay casos en donde el autor nos la pone mas fácil y hace un clon tan descarado que lo detectamos con tan solo leer uno o dos párrafos.

RETRO ALIMENTACIÓN AL AUTOR

Si nuestro artículo fue aceptado pues excelente muchas felicidades, pero ¿qué pasa cuando el artículo es rechazado? pues muy probablemente viene muy de la mano con el punto anterior: el plagio/fusil/copy+paste/vieja y confiable, como quieras llamarle. La mayoría de las veces rechazan los artículos por plagio y aquí es donde es importante la retroalimentación sobre el artículo.

En dos ocasiones me han rechazado artículos cuando no he plagiado y el que me lo rechazó ni siquiera me dio una explicación, eso es realmente frustrante. Por lo que siempre que rechacemos un articulo debemos de decirle al autor porque hemos tomado esa decisión no basta con rechazarlo, en mi caso cuando encuentro un plagio le dejo un comentario al autor y le pongo el enlace donde encontré el articulo que acaba de plagiar. Si el artículo es malo, está muy mal redactado etc, se lo hago saber al autor. Esta retroalimentación ayudará al autor a mejorar la calidad de su articulo y si lo mejora lo suficiente puede que en la siguiente ocasión si sea aceptado.

EVALUAR OBJETIVAMENTE

Por ultimo y no menos importante seamos muy objetivos al votar un artículo. He visto comentarios donde le dicen al autor” te lo rechazo porque no tiene imágenes” ¿y dónde queda la calidad del articulo? Si bien las imágenes y el formato ayudan a mejorar visualmente un articulo lo mas importante es el contenido, la redacción, la estructura del artículo.



Por otra parte, tampoco debemos de aceptar todos los artículos que votamos, simplemente es cuestión de tener criterio y hacer una valoración lo mas objetiva e imparcial que podamos.





Así que no perdamos más tiempo y ¡a evaluar se ha dicho ¡