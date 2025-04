Artículos, Gemas y Plagios

Hola me presento con este artículo después de ver unos cuantos en la sección deEste artículo fácilmente se podría llamarpero estoy seguro que los que hacen plagio no leen los artículos.Así que lo quiero enfocar más a los que sí leen artículos y/o los redactan.

Escribir un Artículo en Gamehag

Pensar en un tema

Descargar imagenes del tema

Ponerlas con un texto

Escribir un artículo en Gamehag es muy sencillo basta con seguir estos básicos puntos.Y listo muy fácil no?Pues lamento decirte que asi solo conseguiras un rechazo en la secciónPara escribir tienes que investigar sobre el tema que quieres hablar, ver que no haya otro artículo igual, cuidar el lenguajeY por nada del mundo cometas errores gromoticoles.(Aparte de eso viene el contenido visual del articuloporque no es agradable solo leer y que no haya ni una imagen.Pero asegurate que tenga algo que ver con el texto no pongas gatos si hablaras de perros.Al escribir trata de no hacerlo tipo Wikipedia un ejemplo el párrafo inicial está escrito de manera que parezca un Robot.En cambio trata de que haya dinamismo al escribir que no solo sea tu diciendo 3 o 4 cosas sino que seas tú compartiendo algo.

Las Gemas





La razón de ser de los usuarios de Gamehag su pan diario, su oxígeno, su inspiración y su mayor deseo (Bueno tal vez exagero)

pero si es lo que hace que muchos usuarios usen esta página.



La página ofrece varias formas de obtenerlas pero una en particular es muy usada y es redactar un artículo

Ya que como lo dice Misty se pueden obtener hasta 1000 Gemas

Lo que la convierte en una buena manera de hacerse con unas cuantas gemas.

Pero esto a su vez atrae a mucha gente queriendo ganar "gemas fáciles"

y creen que copiando una publicación de un blog sobre un juego que casi nadie juega ya obtendrán sus gemas

Lo cual nos lleva al siguiente punto



Los Plagios



No se cuantos artículos eh visto que solo copian y pegan texto llegando al punto de ser incluso frustrante revisar los artículos

Desde gente que copia a otro articulo de Gamehag o de Wikipedia hasta gente que directamente solo presionan letras al azar

Quieren las gemas pero no quieren esforzarse por ellas y la peor parte nos las llevamos los que calificamos esos artículos.

Les invito a esforzarse, siempre hay buenos resultados cuando te esfuerzas.



Me gustan las comunidades, los foros y los artículos como a muchos y me gusta que se mantenga lo más limpia posible

por eso escribí esto espero que le sirva a alguien.



Para terminar les quiero decir a los que leyeron el articulo Gracias



Soy MOTB y les quiero desear feliz año