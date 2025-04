Armas LEGENDARIAS de world of warcraft (mi opinión y mi perspectiva)

Bienvenidos a mi artículo! Amigos este artículo de las Armas legendarias del juego conocido como “wow” (world fo warcraft), estas armas son muy usada en wow, por sus apariencias cuestan un motón en tenerlas no son fáciles de conseguir así como así, por como lo dice su nombre son legendarias, bueno sin más que decir comencemos el artículo, Tengan en cuenta que este es mi opinión y todos respeten mi opinión.Bueno amigos, estas armas pueden usarse como transfiguración de pendiendo del servidor, para que tengan que cuenta eso, bueno son algunas armas no todas, ya eso depende de que expansión estén jugando “wow” o los que no lo juegan les ayudara tener en cuenta esta pequeña información, los mostrare solo 4 armas legendarias que yo conozco actualmente seguro abran más armas legendarias en la otras expansión mas reciente bueno no solo existen armas legendarias también existen objetos legendarios y ropas legendarias en “wow”,pero eso ya es otro tema, bueno comencemos con las primera armas legendarias:1. En el top 1, les presentó la armas más usada y buscada por todos sus seguidores en todo world of warcraft, la gran espada de 1 mano llamada (Agujas de azzinoth), Esta gran espada de doble filo y sus llamas de vil (maldad) de color verde alrededor de la espada, muy llamativo su propietario el gran cazador de demonios “illidan tempestira”, Esta arma fue o es la arma más famosas en la expansión (Burning crusade), Esta arma se encuentra en la banda templo oscuro, que está ubicada en valle sombraluna, Mi experiencia buscando esta gran espada que no es 1 son 2 para cada mano son gemelas, tiene una probabilidad de 4.85% de que te caiga esta espada, hay que tener mucha suerte para tener esta espada y solo podes completar esta banda cada 1 semana, yo me estrese mucho para tener esta espada hay que tener paciencia pero cuando te cae es una alegria que pareces que vas a explotar jajaja, bueno si más que decir les dejo la imagen de esta 2 espadas grandiosas.2. En el segundo puesto, les dejo mis otras de mis armas legendarias favoritas del juego world of warcraft, les traigo esta grandiosa espada llamada y conocida como (Trueno furioso), Esta arma con la apariencia de 2 cuchillas separada muy filosas capas de cortar todo tipo de cosas, si te fijas bien en el medio de la espada podes presenciar su poder electrizante, con su gran poder elemental que posee la espada que es el trueno y el aire; esta espada bendita por el hijo del viento, la espada era del gran príncipe elemental del aire, al obtener esta arma te proporciona el poder del aire y trueno, esta arma legendaria la forma de conseguirla es en una cadena de misiones que se ubican en silithus, a cadena de misiones me refiero a una gran cantidad de misiones, que debes hacer para tenerla, bueno no son muchas pero son complicadas de hacerlas te piden cantidad de objetos para renacer esta arma.3. En este tercer puesto, podre hablar de esta gran hacha legendaria con su gran poder de la muerte y robar las almas de sus víctimas, para mí una réplica de la espada de arthas llamada frostmourne muy parecidas, esta hacha es conocida como (Agonía de sombras), el hacha tiene un color azul con su aura muy llamativa, y en el medio una calavera que representa a la muerte, te da un poder e escarcha y robar almas a sus víctimas, te dará un aura alrededor de ti de color morado, esta arma fue forjada para destruir al gran “arthas” feje y creador de los caballeros de la muerte son sus sirvientes, jefe de la banda “icc” (ciudadela de corona de hielo), para conseguir esta arma tienes que tener en cuenta con tienen que realizar un cadena de misiones muy complicada de hacer solo pueden hacerlo que puedan usar armas de 2 manos.4.En este último puesto del top, les muestro al gran arco legendario, conocida como (La furia de las estrellas), ya por su gran poder que surge de la fuente del sol, en las puntas de las esquinas del arco son de color azules muy bonito con su marca del fénix en el medio puestos por lo nobles elfos de sangre, Este arco en la expansión de (burning crusade), era unas de las mejores armas con más DPS (daño) de todas las armas legendarias de aquella expansión, Este arco puede conseguirlo matando al jefe demonio kil'jaeden, un poco complicado para que te caiga el arco tiene una probabilidad de “6.64%”, de que puedas obtenerlo.

Bueno para finalizar este artículo, quiero que por favor respeten mi opinión cada quien debe tener sus opiniones de cada uno, está organizado ni por el mejor ni por el peor aleatoria mente, gracias por su atención y por leer este artículo, que tengan un buen día, todo este articulo esta hecho con mis propias palabras de mi conocimiento de años de experiencia en el juego de wow.



(seguro verán este articulo en el foro si se fijan bien esta hecho por mi, me lo mandaron al foro nose por que razones y por eso lo vuelvo a enviar gracias una vez mas por su atención y leer el articulo.)