Armas de wow para transfigurar épicas (mi opinión)

Hola amigos bienvenidos a mi artículo!! Este articulo hablare igualmente como mi otro artículo de world of warcraft porque es mi juego favorito y es el único juego que me he enganchado tanto tiempo sin aburrirme aun ojala les guste mi artículo, bueno aquí les mostrare mi opinión, las 10 armas épicas de world of warcraft que es conocido más que todo como (wow), estas armas más que todo lo utilizan para transfiguración amigos en la nueva expansión no sé si estará aun esa función bueno con más que decir comencemos.

Bueno antes de comenzar del top 5 de las armas más épicas de “wow” ósea world of warcraft me refiero que son muy utilizadas en “wow” como transfiguración para los que no sepan que es transfiguración es quitarle la apariencia a un objeto ósea ropa o arma de nivel bajo le quitas su apariencia y se la aplicas o pones a tu arma o ropa nivel superior creo que me explique bien amigos.

Nota estas armas son de las expiaciones anteriores no son de la actualidad pero si se pueden conseguir actualmente, sin embargo por favor respeten mi opinión ya que este artículo es mi opinión sobre cada arma, bueno sin más que decir comencemos con este top de estas épicas armas. ojala les guste.



comenzamos con el top 1.



1. En este puesto les presento mi armas favorita del “wow” llamada “cuchilla de alysran” de lv85 una mano, salida de la expansión de cataclismo 4.3.4 (versión del juego), esta arma es Daga muy conmovedora su apariencia y alrededor una llamas muy hermosas alrededor del arma muy aplicada en las transfiguraciones de picaros ósea todo seguro los conocerán como ninjas en el juego, quedaría muy bien en un set rojo como verán en la imagen esa es la transfiguración de mi pícaro que tal les parece, esta arma se consigue en la banda tierras del fuego ubicada en Monte hyjal, jefe el loot (botín del jefe) del arma Alysrazo, esta arma se puede encontrar de otro color como morado.





2. En el segundo puesto les dejo un arma muy pesada de 2 manos lv85 de la expansión de cataclismo para un guerrero muy fortalecido por su fuerza para poder usar el arma, esta arma conocida como “Gurthalak, voz de las profundidades”, esta arma por su apariencia de lava alrededor del arma bueno no alrededor si no es que está hecha toda de lava completamente si vez la imagen además en su empuñadura veras que tiene unos cuernos diabólicos que le dan al arma una apariencia que le da algo de especial al arma muy recomendada para un guerrero orco se le vería muy bien esta arma de 2 mano, esta arma se consigue en la banda Alma de dragón ubicada en tanaris, jefe del loot Deathwind, esta arma tiene varios colores como morado, azul etc.





3. En el tercer puesto les dejo unas de mis hachas favoritas del juego con su apariencia roja conocida como “carnicero de doble hoja” de lv 80 en la expansión de la Lich King, cómo lo dice el arma de doble filo esta hacha de color rojas con unas marcas parecidas a unas “E” o “F” como una letra maldita al revés rojizas brillantes con una especie de piedra brillante en su empuñadura muy hermosa esta hacha al mi al parecer, una arma de 2 manos recomendada para un guerrero, paladín o caballero de la muerte ya es a su gusto, esta arma se consiguen en la banda Prueba del cruzado ubicada en corona de hielo, jefe del loot se llama Alyssia moonstalker, esta arma solo viene de 1 solo color rojo.





4. En este puesto les traigo a una espada de 1 mano de lv85 la expansión de cataclismo, muy hermosa con un verde llamativo como verde fosforescente y en su empuñadura se le ve un piedra verde muy preciosa con unas cuchillas pequeñas o creo que son cachos, conocido como “Espina de lava”, esta espada con una marca maldita en sus filos para matar todos aquellos que se atraviesen sobre ella, se vería bien en un set verde al mi al parecer se vería mejor en un pícaro combate (talento del pícaro) o un caballero de la muerte, esta arma se consigue en la banda Descenso de alanegra ubicada en Las estepas ardiente, jefe del loot llamado Faucemagma, viene de un solo color verde nada más creo.





5. Para este último puesto les traigo un bastón muy conocidos por usarlo los sacerdotes healers me refiero a sanadores de lv70 salida en el expansión Burning crusade, por su apariencia de un argel encapuchado en la copa del bastón de un color blanco conocido como “Bastón de la recuperación inmaculada”, él bastón posee un poder sagrado a la hora de curar muy recomendado por lo sacerdotes con un set blanco, tiene una alas amarillas en ángel del bastón muy hermosas y un aro que brilla son como estrellas, esta arma se consigue en la banda Templo oscuro ubicada en la zona Valle sombraluna, jefe del loot Gurtogg sangre herviente, viene solo de 1 color blanco.









Bueno amigos ojala les haya gustado este artículo de armas de wow (world of warcraft), muchas gracias por leer ya que esto fui una idea que hice que me llego a la cabeza se me ocurrió hacer fue este articulo díganme si les gusto o les pareció interesante el articulo una vez mas gracias por leer.