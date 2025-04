ARENA AFK (Un juego sin manos)

_Hola comunidad de gamehag hoy vengo con un juego para Android aunque nunca pensé que este género me gustaría pero al final le agarre cariño sobre todo por sus personajes están muy bien elaborados. Estoy hablando de Arena AFK yo siempre me preguntaba porque tiene ese nombre afk: significa ausente o se desconectó y ya entiendo porque. Bueno sin más que agregar comencemos nuevamente con otro capítulo más, revisando y analizando todos estos juegos que se topan con uno , con tal de ganar dinero o hacerse popular en la industria de videojuegos.

_Si se preguntan cómo conocí este juego, bueno la respuesta es muy sencilla gracias a gamehag , lo puso en unas de las ofertas de juego y me pedían que llevase mi nivel a 10 y eso mismo hice. Al principio no me gustaba este juego razón pues sentía que todo era automático a un estilo League of angeles 3 cosa que no me agrada porque siento que no tengo el control del juego o de mi personaje algo que lo veo sin sentido y créanme aun lo sigo viendo sin sentido. Este es un juego desarrollado por la empresa lilith games que para mí es desconocida pero ya no y ciertamente después de terminar la oferta pensé en borrarlo pero cuando estaba llegando a lvl 10 comprendí muchas cosas, de las cuales me agradaron mucho pese hacer un juego de estrategia con cartas y modo automático, y no sé si sea una moda, pero justamente League of Legends saco un juego muy parecido a este casualidad no lo creo.









_La jugabilidad es sencilla solo debes presionar 2 o 3 botones y entrarte a combatir con los enemigos. Bueno pero para entrar en más detalle es como dice el título Afk arena si mientras estamos desconectados nuestros personajes se quedaran farmeando ganando XP, oro y mejoras de equipamiento para nuestros personajes, ya que si queremos avanzar debemos subir de lvl a nuestros personajes y equiparlos para poder enfrentar a los jefes finales y enemigos de los laberintos o mazamorras.







_Pero Obviamente la cosa no queda allí también tendremos que ir a otras zonas no todo se enfoca en la campaña pero llega un punto en el cual siempre perderás en la campaña allí es donde debes ir a los calabozos, y utilizar otras funciones como unirte a un gremio ya que todo eso te garantiza diamantes y mejores de equipamiento para poder seguir avanzando en la historia. El juego se puede poner en combate manual o en modo automático pero la verdad no veo diferencia alguna y por eso lo dejo en automático, pero eso si los personajes deben estar en el orden correcto. Los tanques siempre deben estar al frente siempre deben ser primera línea mientras que los asesinos o tiradores infligen daño desde atrás y es muy importante mantenerlos con vida ya que son el daño del equipo e igualmente debe haber un soporte alguien que lance curaciones, para garantizar una victoria si no las probabilidades de perder aumentan exponencialmente.









_Como siempre digo uno no debe ser el típico jugador solitario que no se une a un clan o gremio para este tipo de juegos es muy fundamental ya que tenemos una tienda la cual podemos comprar cosas muy interesantes para nuestros héroes. Y también está la cacería en equipo que sin lugar a dudas sales muy beneficiado de esto te enfrentas a un ser extraño con una máscara que la verdad parece que es indestructible y no sé si pueda matar porque he utilizado a mis mejores guerreros y nada que lo mato a lo mejor está configurado para ser de esa forma.









_Creo que este es el mejor aspecto de este juego, todos sus personajes son tan icónicos y lucen muy originales todos tienen un buen diseño, no hay bajones de calidad en algunos personajes. Aparte de eso podemos ver una breve historia de nuestros personajes, que la verdad me pareció muy interesante leerlas, creo que si llegaran a sacar trajes o skin para estos personajes seria toda una bomba pero para eso deben hacer algo para que los personajes tengan más presencia que solo matar monstruos no sea lo único. Es más creo que estos personajes sirven para hacer un juego tipo anime, al estilo Black Desert Online pero en 2d así como lo es Wufus. Creo que todo este universo de afk arena tiene mucho potencial y no se debe desperdiciar nada , en fin creo que el personaje más roto es una sirvienta jovencita que me regalaron, ya que en todas las batallas la ganaba gracias a ella y cuando perdía ella era la última en morir y la verdad me sorprendió tiene pocas expectativas sobre ese personaje.











_En aspecto gráfico no es en lo que este juego destaca pero sus personajes en 2d tanto como el mundo están bien diseñados estéticamente creo que es correcto el enfoque que le dieron. Funciona perfectamente en cualquier móvil Android con un sistema operativo Android 5.1 lolipop. Tiene un muy bien rendimiento este juego así que no te preocupes si tu celular no tiene potencia , pero espero que el juego tenga más contenido a destacar ya que hay juegos con mejores gráficos y en 2d en el mercado , pero quien sabe cuánto durara la moda de estos juegos al estilo afk arena.









_Como lo dije al principio no convencía pero al final me quede con este juego sé que hay mejores opciones en el mercado, pero me interesan mucho sus personajes creo que se puede hacer un gran universo con ellos. Si eres de los que no les gusta que todo sea automático ni lo instales pero si eres de los que les gusta lucir su nivel y equipamiento y te gustan los personajes tipo anime creo que te gustara a medias ya que es lo que pienso yo me gusta a medias, porque las cosas en automático no me gustan, yo juego League Of Legends y sacaron su nuevo modo de juego y solo lo jugué una vez y más nunca porque? Bueno no lo necesito ni tampoco quiero demostrar nada allí ya que es casi lo mismo que afk arena.