Aporia: Beyond The Valley -Reseña personal. (b_s)

Esta vez os traigo Aporia: Beyond The Valley, uno de los juegos no muy conocidos que nos ofrece Gamehag por 499 Gemas y en Steam lo tenemos por 16'99 euros originalmente, pero ahora está rebajado al 75% a 4'24 euros.Y si queréis probarlo sin gastar ni gemas ni dinero, teneis una demo gratis en Steam.He decidido traeros este artículo por que nadie más lo ha hecho y quiero que esta clase de juegos tengan algo más que la sinopsis para informaros.Para empezar, os pondré en contexto. La historia nos transporta a un mundo antiguo abandonado y a nuestro parecer deshabitado, donde nos despertamos en un templo y tendremos como objetivo realizar los diferentes puzzles y acertijos que vayamos encontrando por este juego de mundo abierto en primera persona para averiguar quién somos y qué les pasó a las antiguas gentes que habitaban este mundo verde que en antaño fue magnífico.Aporia: Beyond The Valley posee una trama muy bella, mística y misteriosa sobre la crueldad del hombre que nos deja una importante elección que hacer al final del juego tras seguir los pasos de nuestro antagonista, la cual es una mujer. Por ello, Aporia nos da una opción para repetir los puzzles y ver el segundo final que esconde.La historia se desarrolla a través de animaciones sin diálogo (en mi opinión, esto lo hace más ilustrativo) y pinturas que representan la historia de la civilización antigua que estás explorando.Este es un juego de aventura con exploración añadida a la mezcla. Esto significa que, a parte de resolver rompecabezas, gran parte del juego consiste en encontrar el camino adecuado y explorar las secciones ocultas para recoger los objetos de colección (opcionales). Entre éstos, los más importantes son los fragmentos (como el que vemos bajo), ya que tienen una característica útil en la historia, la cual no voy a revelar si queréis descubrir vosotros mismos los misterios del juego.Respecto a los puzzles que irás resolviendo, generalmente son bastante fáciles y entretenidos en realidad. Pero alguno puede ser que te requiera más tiempo que otros por su complejidad. Además, el mundo abierto te permite avanzar en diferentes direcciones, ya que no depende un puzzle de otro. Y comienza de una forma sencilla y guiada para introducirte en el juego.Tengo que deciros que gráficamente es muy bonito y detallado, pero le ha faltado una buena optimización para que podamos verlo de la mejor manera posible y que no sobrecargue ni la tarjeta gráfica ni el disco duro. Ya que requiere un rendimiento potente yendo a 60 FPS y puede llegar a fastidiar estos componentes si juegas con los ajustes gráficos al máximo.Si tienes un PC no muy potente te aconsejo jugarlo con los gráficos al mínimo o directamente no jugarlo por la protección de tu equipo.Sin embargo, como muchos juegos, tiene pequeños bugs en las texturas (parpadean en ocasiones), no todo iban a ser gráficos bonitos sin fallos, pero estos bugs son tan insignificantes que si no te paras a buscarlos no los vas a encontrar (yo intento buscar estos fallos para daros una reseña lo más completa posible y que no os llevéis sorpresas por mi falta de información).La banda sonora del juego es perfecta, encaja muy bien con el estilo del juego, es tranquila y hace efecto cuando es necesario, y algo bueno en mi opinión es que no tenemos el típico sonidito de fondo mientras jugamos que no aporta nada.Y por último, la sensación general que me dio al jugarlo, es que aun sabiendo que es barato, pensé que fue un proyecto demasiado ambicioso para poder ejecutarlo como debían haberlo hecho. El bajo precio no creo que sea una excusa para la mala calidad técnica o conceptual de un juego.(Como quiero mejorar el aspecto visual de mis artículos voy a poner su trailer y asi me comentais si os parece bien y os gustaría ver algo así en futuros artículos o no.)En conclusión, pienso que es un buen juego, pero tiene una idea demasiado ambiciosa para lo que han conseguido. Personalmente, lo describiría como un simulador de caminar con acertijos que resolver en un mundo abierto con mini-puzzles y escondites para los más curiosos junto con una buena historia y buenos gráficos (aunque mejorables por el rendimiento, como ya he comentado anteriormente). Y digno para personas que quieran un desafío intelectual y tener el 100% de los logros, donde lo que más te cueste será encontrar todos los coleccionables.Mi valoración a Aporia: Beyond The Valley es de un 6'5 sobre 10.Un saludo y espero que os haya gustado esta reseña. Vuestras opiniones e ideas me ayudan a crecer haciendo los artículos, no pareis de escribir lo que pensais. Y como hemos comenzado 2019, os felicito un buen año.¡b_s se despide hasta la próxima!