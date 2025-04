Apex Legends El Nuevo Battle Royale

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, Esta vez les traigo un nuevo juego Battle royale, en el cual se estrenó hace muy poco días, se le conoce como Apex Legends.

Espero les Guste el articulo y lo disfruten un montón.



Apex Legends es un juego del genero Battle royale y Shooter en primera persona del estilo futurista, en el cual se dice que este nuevo Battle royale le está haciendo competencia a Fornite, en realidad me ha sorprendido bastante este juego y al mi parecer lo veo mucho mejor que Fornite, el juego se está haciendo totalmente tendencia a pesar de que su entrega fue ayer (04/02/2019), está totalmente Gratis este juegazo y disponibles para las consolas Playstation 4 (PS4), Xbox One y PC.





Acaba de destacar que el juego trata de donde varios equipos deberán de enfrentarse en un campo de batalla bastante amplio del estilo futurista, Cada equipo dependerá de su líder donde deberá guiarlos en su batalla, a cada equipo se les conoce como “Pelotón”, exactamente son 20 “Pelotones” de 60 jugadores, 3 jugadores en cada equipo. En esta batalla cada equipo deberá mostrar sus habilidades y puntería en la batalla y demostrar quien será el mejor equipo en pie.





Se puede decir que al comenzar la partida deberás de elegir algún Personaje, en el cual se le conoce en el juego como Leyendas, son exactamente 8 leyendas con habilidades diferentes y personalidades diferentes, Podrás elegir el que más te guste, al elegirlo deberán de estar totalmente estar preparado con tu equipo para iniciar la partida, en el cual se unirán 20 Pelotones y deberá de iniciar la batalla.





Comenzaran todos los equipos en una Gran nave, donde tu elegirás donde lanzarte y caer en algún sitio del mapa exactamente junto a tu equipo, al caer visualizáremos que este juego es bastante único, no usan paracaídas si no una especie de “mochilas con cohetes”, al caer en el lugar tu objetivo será primero armarte lo suficiente para matar a algún enemigo cercano rápidamente, antes que el te mate a ti (Recuerda deben jugar en equipo, no individualmente), en el sitio hay clases de almacenes o casas donde encontraran varios tipos de armas tanto pesadas como livianas, también encontraras botiquines para curarte y ropa para más defensa de tu personaje (Cascos y chalecos), además de eso también objetos que te otorgaran escudo a tu personaje para más aguante de balas.





Después de haberte armado suficiente con tu equipo sin que te agarre la zona, deberás de avanzar con tu equipo y eliminar a los otros pelotones que te encuentres en tu camino mientas se va cerrando la zona, la zona se ira poniendo más y más pequeña, hasta que queden 2 equipos en una zona bastante pequeña y gane 1 de esos equipo y así sean el campeón de la partida.





Este juego es el mejor batlet royale que he visto, es bastante dinámico y divertido, he visto que dentro de la partidas encontraremos variedad de cosas como cofres que nos darán armas, cuerdas para subir y lanzarte para avanzar con tu mochila cohete, Si hay de un lugar alto realmente no importa del todo no se hace nada de daño no importa la altura. No olviden que si derriban a un jugador de tu equipo podes revivirlo.





Hablemos de las leyendas y las habilidades que posee cada de estos personajes, cada de estos personajes posee un habilidad única, en el cual está bastante bien, bueno sin más rodeo les presento a las 8 leyendas de Apex legends.

Nota: Estos personajes en el campo de batalla puede saltar, correr, agacharse y hasta deslizarse en la tierra.

Bangalore Una personaje del género Femenino, tiene un apariencia de un soldado, en el cual se dice que ella vivía en una familia militar y ella desde muy joven pertenece a la academia militar IMC, donde destaco todas sus habilidades y llego a ser un soldado profesional. Habilidad táctica: Lanzahumo, Habilidad pasiva: Paso ligero y habilidad definitiva: Retumbar del trueno.





Bloodhound Un personaje del género femenino, en el cual se dice que es una de la mejor cazadora salvaje, a ella se le conoce como Rastreadora tecnológica. Habilidad táctica: Ojo Omnisciente, Habilidad pasiva: Rastreadora, Habilidad definitiva: Bestia cazadora.





Caustic Un personaje del género masculino, se dice que era un científico en el cual se encargaba de gases muy peligrosos, estos gases lo creaba el mismo con especies de envases químicos, se le conoce como el trampero toxico. Habilidad táctica: Trampa de Gas Nox, Habilidad pasiva: Visión Nox, Habilidad definitiva: Granada de Gas Nox.



Gibraltar Un personaje del género masculino, En el cual le gusta ayudar a la gente y protegerlos con su escudo, se le conoce como Fortaleza escudada. Habilidad táctica: Cúpula de protección, Habilidad pasiva: Escudo de arma, Habilidad definitiva: Bombardeó defensivo.





Lifeline Un personaje del género femenino, Se dice que ella dedicaba su vida ayudando a la gente ofreciéndoles ayuda humanitaria con medicinas y curando enfermos de la frontera. Se le conoce como Medica de combate. Habilidad táctica: Dron Medico DOC, Habilidad pasiva: Medica de combate, Habilidad definitiva: Pack de supervivencia.





Mirage Un personaje del género masculino, Se dice que este personaje era un mecánico y estudiaba la tecnología holográfica, Se le conoce como Pícaro holográfico. Habilidad táctica: Desquiciar, Habilidad pasiva: ¡Más!, Habilidad definitiva: Desaparecer.





Pathfinder Un personaje del genero desconocido, Se dice de este robot que despertó en un laboratorio sin saber quién es su creador y por qué lo había creado, ahora se dedica hacer el bien luchando con su equipo. Se le conoce como Explorador de avanzada. Habilidad táctica: Garfio, Habilidad pasiva: Conocimiento interno, Habilidad definitiva: Lanzatirolinas.





Wraith Un personaje del género femenino, Un personaje bastante increíble por sus poderes se dice que controla el espacio y tiempo creando una especie de portales con sus propias manos, Se le conoce como Hostigadora interdimensional. Habilidad táctica: En el vacío, Habilidad pasiva: Voces del vacío, Habilidad definitiva: Brecha dimensional.







Cada de estas leyendas con sus habilidades únicas bastante impresionantes, en el cual es gran beneficio en el campo de batalla.

Gráficos: si hablamos de su graficas son bastante bien hechas para ser un juego gratis, me han gustado mucho sus entornos futurista y los entornos de la naturaleza están muy bien elaboradas, tiene muy buena iluminación y buena nitidez, esta 10/10 flipas con este juegazo.





El juego creo que se irá actualizando mediante va pasando el tiempo, recuerden que está recién estrenado no pidan tanto jaja, quizás en un tiempo pongan más leyendas, armas nuevas, objetos nuevos, lugares nuevos del mapa y otras cosas más.

Para finalizar el juego me ha sorprendido bastante y me ha encantado del todo, el juego esta 10/10. Espero les haya gustado el articulo y lo disfrutaran así como yo disfrute en hacer el artículo. Sin más que decir Adiós amigos.