Aottg: Un juego infravalorado

Aveces los juegos Indie suelen ser mucho más entretenidos que un juego de triple A, aun si sus gráficos son simplemente malos, mientras tenga un gameplay y mecánicas divertidas, este puede perdurar mucho más tiempo, aunque es una lastima que algunos simplemente no sean tan recordados.

Creación de personaje.

Mayor cantidad de modo de juegos.

Una mejora gráfica.

Modo online por regiones.

Creacion de servers tanto públicos como privados.

No existe ninguna ventaja en el juego

Modos de juego creado por la comunidad

Puedes crear tus propias skins

Puedes crear un mod del juego con mucha facilidad

Sistema de Baneo

Creación de mapas

Pueden crear mods abusivos

Su comunidad es toxica (Hay gente agradable, pero siempre hay idiotas)

No cuenta con un sistema de bloqueo

Desgraciadamente, el juego ya no tiene ni siquiera un 10% de actividad que solía tener.

AOTTG es una abreviación de Attack on Titan Tribute Game y como su titulo dice, es un juego tributo al Anime/Manga Attack on Titan , creado por Hajime Isayama. El juego fue creado a base del programa Unity por una persona denominada como Feng Lee, un joven de origen asiático, programador y desarrollador de videojuegos independiente. (Un dado curioso es que el creador del juego se auto inserta en el juego como una skin pre diseñada).El juego inicio su fase beta en el año del 2013, los gráficos eran horribles, el diseño de personajes y enemigos (Titanes en este caso) eran muy malos, los controles eran sumamente incómodos y difíciles, la cámara era muy incomoda de usar. Era simplemente malo en su momento y unicamente podías jugar con amigos vía Hamachi, lo cual, no era la gran cosa ya que solo contaba con 1 modo de juego. Matar al titan.Con el tiempo Fen fue desarrollando su juego implementando las siguientes cosas:A partir del final del 2014 y 2015 el juego llegaría a tener una mayor cantidad de usuarios, el juego tenia una calidad aceptable para ser un juego creado por 1 sola persona y su comunidad llego a tener hasta 20k jugadores diarios, eso hasta finales del 2017, desde entonces, su actividad empezó a decaer.Pero aun con todas esas mejoras, el juego seguía sin ser la gran cosa, no tenia modos tan interesantes, sus gráficos eran decentes pero no eran la gran cosa, no tenia modo campaña sino que eran simples modos de juego. ¿Como pudo estar vigente por tanto tiempo?.Aottg es un juego fácil de modificar, cosa que a la comunidad le encanto, empezaron a crear sus propios mods con modos diferentes y algunas cosas innovadoras, pero no voy a mentir, muchos de los mods eran malos, pero algunos podían ser entretenido, entre ellos se encontraban mods como el SLB, RC, Universe, entre otros..Si tenias un mínimo de experiencia en cuanto a C# podrías hacer tu propio mod y agregar cualquier cosa al juego, desde lo más absurdo como una imagen estática, un comando que te permitieran clonarte, revivir, matar a otros jugadores o revivir a estos, todo dependía de que tan original eras.Los jugadores con la ayuda de los mods empezaron a crear modos más competitivos, como es el hecho de "bomb", un modo de juego que llegaría con el "Rc Mod", el cual consiste en matar a todos con una bomba, la cual puedes modificar su rango, velocidad, tamaño y color, la cual podías detonar cuando quisieras. El modo de juego se podía jugar en 1vs1, all vs all y por equipos.Nuevamente, gracias al "Rc Mod", se agrego un modo de juego llamado "PvP" en el cual los jugadores ahora podían matarse mutuamente, este fue sin dudas el modo más popular, al igual que el bomb, se podía jugar 1vs1, all vs all o en equipos, fue el modo en que más torneos se organizaron y gracias a un peculiar bug del juego, se crearon "técnicas", las cuales todos podían aprender, pero se necesitaba un buen grado de control para usarlas bien.Existan otros modos, pero estos 2 mencionados anteriormente eran los más populares, de igual forma, en la comunidad habían récords.- Mayor dmg hecho a un titan, que dependiendo de la velocidad y presición en que mates a un titan, te dará una puntuación.- Mayor cantidad de asesinatos de titanes en menos de 10 minutos.- Mejor récord en Racing Akina.Otro de los puntos fuertes del juego es la completa libertad de creación de skin, literal, no tienes limites. Puedes hacer tu propio cabello, ojos, boca, expresión facial, ropa, espadas, gas, espadas, 3dgm (Equipo tridimensional), Solo necesitas una plantilla y un programa como Photoshop o Paint tool sai y podrás crear tus propios skin, y no solo eso, también puedes alterar su mundo y los titanes.Si bien puedes modificar los mapas pre diseñados en el juego, también puedes crear tu propio mapa, un mapa para dmg, racing, bomb, pvp o simplemente una ciudad, y muchos han llegado a crear mapas increíbles.No hay mucho que decir, tiene controles complicados, pero los podías modificar a tu gusto y en un tiempo ya lo podrías controlar, cada quien jugaba mejor que otros y eso se debía a habilidad propia, nada de P2W, no había ningún ranking, eras "El mejor" o "De los mejores" en dicho modo dependiendo de meramente tu exp y habilidad en el juego.De lo visto anteriormente, mencionare sus puntos positivos tanto como negativos.Aottg es un juego que en su momento fue grandioso, una comunidad muy activa, diversos modos de juegos y mapas. Es un juego el cual pone a prueba la habilidad genuina de las personas, ya que no existe ningún tipo de ventaja, todo dependía de que tan bien entendías el juego, lastimosamente hoy en día está muy abandonado.