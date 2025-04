Análisis Kingdom Come Deliverance PS4/Xbox One/PC

El estudio independiente Warhorse Studios lanzó en Febrero de 2018 su primer videojuego triple A de mundo abierto,ambientado en un contexto histórico real,en la Bohemia del Siglo XV. La edición completa salió en Junio de 2019 y es la versión que iremos analizando en este artículo.

Somos Henry,hijo del herrero de Skalice,donde comenzará nuestra aventura. Todo transcurre en Bohemia,que es como se le llamaba en esos tiempos a las tierras checas.







Tras la muerte del Emperador Carlos IV,el heredero natural pasa a ser Wenceslao IV,quien acepta el trono pero no las responsabilidades que esto conlleva. Así pues,se pasa los días yaciendo con mujeres y bebiendo sin descanso. Su hermano,Segismundo de Luxemburgo y Hungría,harto de su comportamiento,decide secuestrarle e invadir las tierras de Bohemia,comenzando por el pueblo de nuestro protagonista,obligado a huir.

De la historia no desvelaré más,ya que no quiero crear spoilers,por si no lo habéis llegado a jugar. Me centraré en los aspectos gráficos y sonido,aparte de las mecánicas del juego.



GRÁFICOS



En este primer apartado,cabe destacar el gran trabajo realizado por Warhorse para crear un mundo muy vivo,muy hermoso y con un nivel de detalle digno de admirar,pero muy lastrado por una cantidad de bugs(errores) que afean en gran medida la calidad gráfica. Texturas de edificios,personajes u objetos que tardan más de la cuenta en cargar,o las largas esperas tras haber cargado la partida o cuando el personaje que controlamos muere. Si bien han ido corrigiendo algunos errores bien molestos,aún les queda mucho por arreglar y actualizar en próximas versiones. Otro error muy frecuente suele ser que dos Npc's se solapan,estando quietos, y da la impresión de que forman uno sólo.



Además de errores puntuales como que en medio de un diálogo aparezca repentinamente en la pantalla otro npc,interrumpiendo el contacto visual con quien realmente estamos hablando.

Hay más errores,algunos que ocurren mucho y son propios de cualquier partida. Sin embargo otros apenas se aprecian,como la posibilidad de que en medio de un viaje rápido se te quede congelada la imagen,o justamente antes de una cinemática,las cuáles destaco con un notable alto,están muy bien conseguidas.

Por tanto,mi puntuación sería de 8,gráficos muy logrados,pero con muchos bugs.





SONIDO



La banda sonora del juego es una obra maestra,cuenta con temas épicos y específicos para ciertos personajes y ambientales,otros dedicados a las distintas ciudades que podremos explorar y sus múltiples lugares como tabernas,herreros,armeros...etc

Kingdom Come Deliverance no viene traducido con las voces en español,pero sí contamos con subtítulos en nuestro idioma para que podamos seguir la historia y las aventuras de Henry sin llegar a usar un traductor cada minuto.

Las voces en inglés y en los lenguajes nativos contextuales son de gran calidad,de vez en cuando algunas voces apenas se escuchan,pero no suele ser habitual. Por último,los efectos de sonido,como el de lluvia,tormenta, el choque de espadas,entre otros,también los destaco por su gran calidad. Puede sonar como algo trivial,algo obligado en un videojuego,pero no siempre se cumple, y KCD lo cumple con creces. Le pongo de nota un 9.





MECÁNICAS



Como todo juego medieval que se precie,ya tenga una ambientación ficticia o real,el sistema de combate es esencial, y en KCD, el combate nos exigirá al máximo de una manera totalmente nueva. Teniendo nuestra espada(tranquilos que hay una variedad de armas exquisita) a mano,podemos fijar al oponente como en The Witcher 3 o Dark Souls,pero la gran diferencia reside en el manejo y movimiento del arma,teniendo cinco direcciones posibles para asestar golpes,así como estocadas. Podemos encadenar ataques y conforme aumentemos nuestras habilidades de combate,podremos desbloquear nuevas combinaciones que nos ayudarán a ganar cada enfrentamiento, y creedme cuando os digo que cada rival o grupo de rivales nos pondrá a prueba, no hay un sólo combate sencillo en este KCD, y lo más normal será morir bastante al principio del juego e incluso más adelante.





MINIJUEGO DE ABRIR CERRADURAS



Siguiendo la estela de dificultad,el minijuego de abrir cerraduras nos hará armarnos de paciencia,(y de ganzúas),las cuáles podemos comprar a algunos comerciantes. La mecánica consiste como siempre en usar con un joystick la ganzúa y en la otra la palanca,pero los controles del mando programados te llevarán a realizar esfuerzos que en otros juegos como Elder Scrolls V: Skyrim no eran para nada necesarios. Me explico,en la versión de consola,en PS4 por ejemplo, tenemos el joystick derecho y el L1,tenemos que coordinar los movimientos. Primero buscamos la posición adecuada para la ganzúa con el joystick derecho,nos aparecerá representada con una bola gris diminuta que irá aumentando levemente de tamaño y volviéndose naranja. Manteniendo el joystick en esa posición,pulsamos L1 para mover la cerradura hasta que coincida con una obertura.



Es una mecánica compleja,que poco a poco iremos perfeccionando. No es necesario abrir todas las cerraduras del juego durante la trama principal,y cuidado si os pillan ilegalmente intentando forzar algún cofre porque la multa suele ser cara. Las ganzúas escasean durante gran parte del juego,ya que los comerciantes no siempre reponen sus mercancías, y los distintos enemigos no suelen llevar este objeto encima.

Habiendo analizado estos dos aspectos,le pongo un 7 en esta categoría.



CONCLUSIÓN



Se puede llegar a pensar que KCD no es para todo tipo de jugadores,y es cierto,no le gustará a todo el mundo. Warhorse Studios ha creado un juego exigente, que no nos pone las cosas fáciles en ningún momento. Es un juego de supervivencia,donde realizar acciones como dormir o comer son fundamentales,las mecánicas de combate satisfarán a los jugadores que buscaban una experiencia diferente a la par que similar a otros juegos de la misma temática. El sistema de guardado es muy peculiar,durmiendo,bebiendo schnapps redentores,caros y a veces difíciles de conseguir, o saliendo al menú principal. Pero ¡ojo! con éste último porque es un guardado temporal,y no podrás cargar la partida una vez hayas salido del juego y te halles en el menú de la consola o escritorio de PC.



Lo mejor: 1.La ambientación,la trama narrativa y el contexto histórico. 2. El sistema de combate,me parece de lo mejor por no copiar a otros videojuegos e intentar crear otro estilo que no se haya visto antes.

Lo peor: 1. Como ya he comentado,hay una cantidad infame de bugs que alteran la gran calidad en general del juego. 2. El sistema de abrir cerraduras es demasiado complejo,sobre todo con las cerraduras "difíciles" y "muy difíciles",que podrían llamarse perfectamente "imposibles".



GRÁFICOS: 8

SONIDO:9

MECÁNICAS:7



NOTA FINAL:8