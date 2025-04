Análisis a Worms!

Hoy voy a pasar un poco al pasado para hablar de un juego maravilloso.... Si recuerdo algo de los días más jóvenes, eso sería elDesde entonces,se ha convertido en uno de los juegos más vendidos de la historia, y lossiguen siendo. Eran los juegos más populares en ese entonces. El primer y segundoeran solo juegos que jugarías cuando no tuvieras a nadie con quien jugar con



De hecho, eso no es interesante en absoluto, pero es interesante cómo el GTA prácticamente pasó de cinco a seis secuelas y se convirtió en el fenómeno mundial, el juego que tu abuela no te deja jugar. Por otro lado, los Worms, en mi completa sorpresa en los últimos veinte años, casi anualmente, expulsaron una o dos secuelas. Podría tratarse de algo relacionado con el control de calidad, pero creo que los Worms tienen un problema mucho mayor que eso, algo que me hace sentir que de Worms W.M.D se olvidarán rápidamente aunque sea el mejor juego de la serie.



No es que Team17 no haya intentado mejorar la serie; El juego alternativamente saltó de tres a dos dimensiones, ganó y perdió mecánicas como construir fortalezas o física avanzada.



W.M.D es uno de los juegos bidimensionales de la serie y no creo que haya mucho más que decir de lo que ya no sabes. Hay un número satisfactorio de misiones que se vuelven aburridas después de que comienzan a repetirse, también en el modo multi jugador en línea y local, que es la razón principal por la que probablemente obtuviste el juego en primer lugar, por supuesto, puedes crear tus equipos, personalizar tus gusanos con sombreros y voces divertidas, pero nada especial... Una buena parte del arsenal de armas es la misma que usamos en los juegos anteriores, y las armas más interesantes están bloqueadas como un bono de pre-pedido que a Team17 le gusta recordarnos en sus materiales promocionales.



Las cosas que Team17 utiliza para anunciar su nuevo juego son vehículos y edificios, una nueva actualización que trae nuevas cosas nuevas. Ahora puedes manejar un tanque que es demasiado fuerte y no tan divertido, el helicóptero que es completamente inútil excepto por el rápido movimiento, un robot torpe para operar y no muy interesante, y un lanza granadas que cuando la I.A lo usa, Nunca fallan y hacen mucho daño.



También hay un sistema de elaboración donde recolectas cosas que caen en el mapa y cuando recolectas lo suficiente, puedes mejorar tus armas.. Pero todas esas cosas no son suficientes para cambiar significativamente tu experiencia.



Por otro lado, los edificios son otra innovación. Algunos de los vehículos son fáciles de usar, pero no son tan divertidos como parecen, pero nunca descubrí cómo usar los edificios. Tal vez debido a la primera versión del juego, pero los edificios no funcionaron. Desde el exterior, se ven normales como parte del terreno, pero tienen un par de entradas a través de las cuales puedes entrar. El problema es que nunca se sabe lo que hay en los edificios al comienzo de la partida y no se puede apuntar incluso cuando aplastas las paredes.



Afortunadamente, al crear tus propias partidas, hay una larga lista de configuraciones donde, entre otras cosas, puedes desactivar los edificios. Además, puedes hacer casi cualquier cosa que desees para crear mapas perfectos y desafiantes para jugar con tus amigos.



Los nuevos gusanos se ven muy bien. Todo dibujado a mano, los fondos y los gusanos con efectos satisfactorios y como se espera animaciones suaves, limpia el piso con todas las secuelas anteriores. El generador de mapas siempre genera mapas muy interesantes y la versión para computador también tiene la capacidad de insertar tus propias texturas para que puedas cargar las imágenes que quieras.

Este juego se coloca en una situación incómoda donde es fácil criticar debido a la escasez de ideas y malas noticias, y al mismo tiempo es quizás el mejor de una serie respetada.



le doy un 7/10... bastante buen juego más allá de sus problemas.