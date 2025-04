Análisis a historia de Outlast y sus personajes

Outlast es un juego de supervivencia y horror, terror, suspenso o como quiera decirle al miedo que hasta ahora cuenta con 2 juegos ( Outlast 1 y Outlast 2 y un DLC del primer juego ). Mi recomendación es que este juego da unos buenos sustos apaguen las luces, jugar en la noche y a asustarse.

DARÉ EL PRIMER AVISO DE QUE SI NO JUGARON EL PRIMER OUTLAST HAY SPOILERS YA QUE ES UN ANÁLISIS A LA HISTORIA







La historia lleva a un reportero o periodista a explorar un asilo abandonado en el que se realizaban experimentos nazis con personas.





Como un buen periodista vas con tu cámara de video pero no pasa mucho tiempo con gente la cual te quiere hacer daño y tu única salvación es correr por tu vida y esconderte en las sombras.





Algunos pacientes del asilo están bien mentalmente y no sufren de ningún daño ni quiere hacerte daño a ti y eso te da la ventaja de sentirte un poco mas seguro para siempre va a estar el que realmente si te va a querer herir así que guarda explorando por ahí.





En este juego no hay formas de defenderse, no puedes golpear ni disparar, tampoco puedes recoger armas por mas que intentes así que tu única salvación es el sigilo.





Tu herramienta para ver en la oscuridad es tu cámara de visión nocturna ya que no hay linternas ni nada solo tienes tu cámara y tienes que ir juntando baterías, pilas o cargadores cada que vas pasando por los oscuros pasillos del asilo. Y nunca falta la batería limitada osea que solo tienes carga por unos largos minutos y después se te van acabando. El máximo de baterías de recarga que puedes tener para tu cámara es de 10 osea que tienes espacio hasta 10 pilas o baterías. Así que quedarte quieto y no hacer nada con la cámara prendida no es una buena opción ya que iras gastando baterías y de lo contrario ya no podrás ver en la oscuridad.





A lo largo que va pasando la historia vamos conociendo un poco mas de nuestros enemigos y de su vida pasada ya que si somos atentos estos pueden llegar hasta decir algunas partes de su vida o de documentos que encuentras a medida que vas investigando.





Chris Walker es uno de nuestros enemigos principales ya que es el que nos persigue al principio del juego. Es muy grande y tiene sobre peso, es uno de los principales de todas las muertes que hay en el asilo Mount Massive. Chris fue un ex combatiente de Afghanistan eso explica su habilidad de correr y luchar ya que cuando el te atrapa te arranca la cabeza de una forma brutal.





El Doctor Richard Trager, o Rick es el ex doctor de la corporación Murkoff, quien trabaja en el manicomio de Mount Massive. El doctor Richard era un demente ya que abusaba de sus compañeras de trabajo. Una de las trabajadoras queda embarazada debido a el y como ella no quería un hijo de el tomo la decisión de abortarlo pero el Doctor la manipulo para que no lo hiciera. Tras una larga discusión este se enojo con la trabajadora agarrando unas tijeras y así clavar las tijeras en el vientre. Uno de los agentes que habían contratado para que lo vigilaran vio la escena y saco su pistola así detener a Trager y fue enviado como un paciente al manicomio Mount Massive. Al final se declaro que nunca estuvo embarazada solo que tuvo un embarazo psicológico que es cuando una mujer piensa que esta embarazada pero no lo esta. Cuando Miles Upshur ( el personaje principal osea el periodista ) llega el manicomio decían que Richard realizaba experimentos terribles con sus pacientes. El Doctor Trager se entero de que el periodista llego al manicomio así que mando a un trío de pacientes que tenia como subordinados a capturar a Miles. Trager engaña a Miles con un mini ascensor donde pensaba que iba a escapar de los locos que querían capturarlo para el Doctor, pero no fue todo una trampa. Es ahí cuando el Doctor empieza a torturar a Miles ( o el periodista ). Miles tiene que encontrar una llave para un ascensor y poder escapar del Doctor, después de que Miles encuentra la llave el elevador aplasta todo el cuerpo del Doctor matándolo.



Dejando atrás la vida pasada de algunos personajes pasemos al final





El final de Outlast nos dejo un poco decepcionados ya que al final que el periodista allá tenido que pasar por tantos enemigos, torturas, sustos y preocupaciones este al final muere, sí muere. Llegando a donde estaban los militares lo único que vemos al final es cuando el periodista llega salen los militares y empiezan a dispararnos sin piedad como si nosotros fuéramos el causante de todo esto ( en mi opinión si creo que somos el causante de todo esto ya que cuando llegamos todo el manicomio se volvió loco por el echo de que había un periodista ).



Si no les gusto este articulo pueden decirme algunas recomendaciones y imagenes que poner, información, etc. Yo veré sus comentarios y si votaron que no les gusta lo resubire con mas detalles y consejos, imagenes de lo que ustedes me dijieron que ponga.