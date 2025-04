Análisis a Doom I (1993)

Índice

Gráficos

Jugabilidad

Sonido/OST

Dificultad

¿Valoración final?

Gráficos.

Jugabilidad.

Sonido u OST. (No me dejaba poner la fuente, lo siento)



Si hay un motivo por el que tengo que alabar este juego, y lo hay, es por esta parte, además de un poco por la historia. Aunque no lo parezca, el juego tiene distintos OSTs, y en todos se escucha una guitarra eléctrica, o al menos en la mayoría. No es un ambiente tenebroso como Slenderman o BaTiM, sino que te incita a matar a tus rivales, es como meterle adrenalina al jugador. Sé que suena raro, pero la música es el foco principal del juego. Si le pones un tema siniestro, no esperes a que la gente vaya pegando tiros a todo cristo, al revés, estarán asustados, preparándose para el susto. En cambio, el OST de Doom te dice "Venga, han aparecido estos bichos y no van a morir sólos".



El juego en sí no posee una música de ambiente, sino "música" metal que, como ya dije, incita al jugador a seguir luchando. El sonido de disparos, muertes, etc.; diría que es bastante mejorable, ya que se escucha bastante mal, y no, no es por el OST que está sonando, sino o por el micrófono con el que se grabó o por el programa que se usó en el momento, que desearía que fuera por lo segundo.







Dificultad.



Depende del nivel de dificultad que escojas, varía bastante. Me explico, si juegas con nivel fácil, va a ser fácil con la misma curva de dificultad hasta el fin del juego, evitando que tengas que esforzarte en apuntar bien. Si escoges de normal para arriba, tu nivel al principio estará adaptado, aunque, por cada enemigo que mates, irá subiendo poco a poco la dificultad. Esto se nota especialmente en lugares cerrados con muchos enemigos, donde, en fácil, puedes pasártelos sin problemas, mientras que, en normal o difícil, a menos que hayas aprendido a manejar bien los controles y la puntería vas a morir seguro.



Diría que el juego en sí está bueno en esta parte, no es excesivamente difícil (En un modo normal) pero tampoco tan fácil, incluso me atrevería a decir de que en cierto punto el nivel se vuelve difícil, pero bueno. Si no eres un jugador casual y te gustan los shooters en primera persona, con contexto en el infierno, este juego es para ti.







¿Valoración final?



Bueno, sinceramente me parece exagerado nombrar a este juego el GOTY de 1993. Me explico, antes de Doom, se lanzaron muchos otros juegos con grandes dificultades, algunos siendo de disparos, por lo que nombrar a éste el "Dark Souls" de aquella época no le pega bastante. La ambientación, tanto de música como de gráficos, es perfecta para el tipo de personas que le gusten juegos de matar demonios u otras criaturas, aunque el ambiente de los mapas no es que digamos muy "postapocalíptica", ya que parecen salas normales.



Si te gustan los juegos retros, los juegos de disparos y el metal, este es tu juego ideal, en especial si te gusta dificultad tanto en enemigos como en el manejo de los botones.



Bueno, hasta ahí queda mi reseña. Me quedan muchos artículos por sacar a la luz, así que si posees algún consejo para mejorar o simplemente proponer algún tema no dudes en contactar conmigo. Gucci se despide.