Anger Of Stick 1

Muy buenas amigos de la comunidad de gamehag para esta ocasión les traigo un pequeño juego que de seguro a muchos les gustará, este fué lanzado para esta fecha 23 de abril del año 2019 para el género plataformas en android y aunque es un juego que ya tuvo existencia hace años lo han publicado nuevamente en la tienda de la Play Store para renovar sus contratos y seguir ofreciendonos diversión absoluta, en este artículo les estaré comentando un poco mi experiencia como jugador de Anger of stick y se motiven a probarlo en sus tiempos de ocio :D



PD : Estas capturas fueron tomadas por mi persona , pero pido disculpas si alguna de estas se ven un poco mal ya que lo estuve probando de un emlulador android y su optimización con los gráficos no son del todo buena pero hago lo puedo para que ustédes puedan disfrutar del artículo tanto como yo, sin más nada que agregar en la intro ¡comencémos!..

Seguramente muchos de la comunidad conocen este pequeño juego inspirado en el género de plataformas al estilo Mario Bros, pero lo curioso de Anger of stick es que te ofrece diversidad de enemigos a medida que vas avanzando.Y hace unos años este juego existió por mucho tiempo en la tienda de la Play Store con una valoración promedio de 3.9 estrellas actualmente y fué publicado nuevamente para renovar su contrato comercial con la tienda y así seguir ofreciendonos sus servicios para cada usuario, este juego tiene un guardado automático de cuenta temporal mientras no lo borres de tu dispositivo y con esto me refiero a que si desintalas este juego y lo vuelves a instarlar perderías todo el progreso. La historia de Anger of stick que traducido al español significa (La ira del palo) fué añadido así su nombre por la apariencia del personaje con el que nos toca luchar en este juego, y es muy reconocido en los juegos Flash de internet como Stickman que traducido al español significa "Hombre Palo" .Al iniciar el juego podrémos observar un pequeño main menú en el que harémos ajustes mínimos para nuestra preferencia y sentirnos más cómodos a la hora de batallar, no es mucho lo que nos ofrece el primer menú del juego más que el sonido que aveces se puede tornar un poco tedioso al ser tan repetitivo pero no es nada grave. Estando dentro del juego debemos pasar un mini tutorial donde te indican la diversidad de combos que puedes llevara a cabo con cada uno de tus contrincantes, de primera mano debemos desplazarnos con el pánel de movimientos presionando el touch de tu pantalla android en la parte inferior izquierda exactamente. Por otro lado tenemos el panel de botones de acción ya sea (Golpes, saltos y patadas) en mi caso como he usado un emulador lo configuré a mi mejor preferencia pero si ustédes juegan directo de un android estos botones de acción se les indicará al principio con unos colores por ejemplo :>> son los golpes directos>> serán las patadas y por último elejecutará el salto.Una vez terminado el tutorial podrémos empezar nuestra aventura de combate en contra de cualquier enemigo que se te cruce en el camino con los botónes que se te han indicado al principio, debes tener en cuenta que también puedes hacer el uso de combos completos como los de puños y patadas , puedes de igual modo hacer un salto y combinarlo con puños y patadas para infringir un mayor daño sobre tu rival. Podrémos notar que el personaje cuenta con una pequeña barra de vida llamadasi eres golpeado múltiples veces por tu contrincante y esta llega a cero perderás la partida completa y tendrás que empezar de nuevo el mapa, pero con suerte aveces el juego guarda unos pequeños puntos de restauración por si esto ocurre. Elincrementa el cólera del personaje volviendólo más poderoso y estando en este modo la vida que te pueden llegar a quitar es poca depende de con que rival te topes ya que hay jefes que son más peligrosos y otros portan armas filosas ó armas en su defecto.Una vez supere muchos niveles irémos ganando un poco de oro para poder adquirir armas de gran potencial, dentro de este término de armas existen la clasificación de ametralladoras , subfusil , lanza cohetes, pistolas láser entre otras. Yo recomiendo que el oro que vayan ganando lo guarden para niveles extrémos donde aparecen algúnos boss que son de mucha vida y vienen armados hasta los dientes en pocas palabras de cierto modo podrás hacerle frente sin ningún problema si eres un jugador muy astuto. Otra recomendación de mi parte es que no usen el power up estando expuesto frente de tus enemigos ya que este modo al activarlo tarda mucho en subir sus nivéles de furia y te consume un poco de vida a causa de tu misma ira.Para ser honesto es un juego en 3D un tanto adictivo para el ocio , existen muchos niveles donde podrás ir desbloqueando no sólo armas sino skins exclusivas por cada cierto nivel, cada arma al ser pree-seleccionada para su compra muestra un pequeño status de la rapidéz con la que dispara y el daño que infringe. Los requerimientos mínimos del juego lo podrás encontrar directamente desde la tienda de la play store mediante este enlace https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jpark.AOS&hl=en_US debes almenos contar con un dispotivo android superior a 4.0 en adelante y el juego pesa un mínimo de 32MB dependiendo dispositivo, con suerte hice un test desde un J1 Mini SM-J105B y corre totalmente fluído así que no se preocupen que de seguro puede que a ustédes les funcione dependiendo de su GPU procesador y memoria ram aprovechen que el juego fué actualizado en 24 de abril de este año 2019 :DDebo admitir que este juego se ha ganado un poco mi confianza desde que lo probé en sus primeros mini-games Flash y tiene un buen potencial para seguir desarrollandolo lo cual creo que esta empresa J-PARK no está perdiendo el tiempo porque ya ha lanzado varias versiones en la tienda de la play store haciendo mejora de cada uno de sus anteriores entregas, desde que entró la era de Stickman ha llamdo mucho la atención de muchos usuarios aficionados a la pelea. Para irme despidiendo quisiera saber ¿que te parció mi artículo? puedes dejar tu opinión en la barra de comentarios e iré mejorando mis reseñas y trayéndoles este tipo de juegos.