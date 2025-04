Ancestors: The Humankind Odyssey - Artículo

Buenos días comunidad de Gamehag, Hoy voy a comentar sobre un título llamado Ancestors: The Humankind Odyssey. En este artículo vamos a explicar un poco sobre este juego que para mí es muy interesante y asombroso, tanto la ambientación y la jugabilidad que es una belleza bajo mi experiencia personal, Dicho esto vamos a comenzar con el artículo del día de hoy.

LANZAMIENTO DEL JUEGO

mapa

vamos a empezar como siempre en mis artículos a comentar los orígenes de este título, Este juego fue estrenado el 27 de agosto del 2019. Además, también está disponible para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows. Como pueden ver este título puede ser jugado en las plataformas más comunes, Así que no esperes más adéntrate en esta aventura prehistórica y diviértete a montones con tu primate. Aviso en PC el juego está disponible enpara los que estén interesados en comprarlo, También estará disponible para Steam, pero a la hora de realizar este artículo todavía no se encuentra disponible en esa página. Ya dicho esto vámonos a la siguiente categoría de este artículo.Nosotros como jugadores controlaremos a un, pero espera explorador no te vayas, ya que además de controlarlos a tu antojo debes garantizar la supervivencia de esta especie que se encuentra en el África Prehistórica y debemos procurar que su evolución se realice con éxito. Cuando el clan va creciendo los jugadores pueden optar por cambiar a diferentes miembros del clan, estos miembros pueden ser Hombre Adulto, Anciano, Bebé y una madre con su cría.Debes tener mucho cuidado, dado que en elhay amenazas bastante peligrosas para tu primate como Cocodrilos gigantes, Búfalos Africanos, Hienas, Pitones Gigantescas y muchísimas cosas más, Además algo que quiero decirles es que este juego posee una ambientación hermosa cambiando entre los ciclos del día con un sol muy radiante y la noche con una luna opaca.Cuando empiezas en el juego estarás en una zona paradisiaca, pero al final como todos los jugadores curiosos te vas a aburrir y es aquí cuando entra la, algo importante que debo decirles es que cuando tu primate descubre una nueva zona. Se asusta, ya que nunca ha estado ahí antes, debes familiarizarte con la zona para poder reclamar el territorio como tu zona y de tu clan de primates, para poder habitarla y explorar la zona con total libertad.Algo más que les quiero decir es que el personaje tiene que dormir para restaurar su energía además de que cuando duermes desarrollas tu, Este funciona como una especie de rama de habilidades, las cuales podrás desbloquear con el tiempo mientras avanzas en el juego, Además las habilidades desbloqueadas con tu personaje pasarán a la siguiente generación de primates para que así vayan evolucionando y avanzando en la historia de la humanidad prehistórica.Este título se basa en lay la, este juego tiene una cámara en tercera persona, Como ya dije en el juego controlas a un clan de primates en el cual debes explorar y sobrevivir. Cazando, durmiendo y bebiendo, Si haces esto vas a avanzar más rápido en el juego y vas a poder evolucionar de manera más sencilla y fácil a tu clan de primates, Una recomendación importante que quiero darles es que tengan cuidado cuando salten por los árboles estilo Tarzán, ya que puede ser muy divertido pero si te caes te vas a romper un hueso y la otra opción es una muerte segura contra el suelo, así que mucho cuidado explorador porque debes pensar tu siguiente salto porque podría ser el último de tu vida.La gráfica de este juego es muy fantástica con una ambientación prehistórica y evolutiva, si te da curiosidad el titulo te recomiendo probarlo, ya que es bastante bueno, pero no se vayan porque les dejare los requisitos gráficos para que puedas ver si su PC puede soportarlo, ya que no tiene caso que lo compres si tu pc no puede soportarlo, Les deseo mucha suerte, ya que son un poco exigentes.Este título lo tiene mi prima en su PlayStation 4 y lo probé unas semanas cuando me quedé en su casa, Le pregunté cuanto costaba y me dijoen PlayStation, pero en PC estuve investigando y lo puedes encontrar mucho más barato lo he visto en páginas hastabueno sobre la optimización del título es bastante estable porque yo cuando lo estuve jugando en casa de mi prima no me dio problemas de crasheos ni nada de por el estilo y estuve más de una semana jugándolo después cuando llegue a mi casa lo compre en mi PlayStation 4 y hasta la fecha no me ha dado problemas y no me arrepiento del dinero invertido en el juego, ya que es bastante entretenido.Hemos llegado al final de este artículo, Como es habitual espero que les haya encantado y servido como información sobre el juego, Este título lo recomiendo bastante es muy entretenido y con un mapa gigantesco lleno de nuevos secretos por descubrir. Como siempre gracias por leer mi artículo, un abrazo y hasta mañana, Adiós.: 8/10 Un excelente título pero cuando llevas un tiempo se vuelve un poco repetitivo.