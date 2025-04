Analisis Dragon Ball Dokkan Battle

¿Te gusta Dragón ball, Dragón ball Z, Dragón ball Super y Dragón ball GT? Si la respuesta es si, ahora te hago otra pregunta, ¿Te gustan los juegos de estrategias para móvil? si la respuesta sigue siendo si, pues bien, te traigo un lo que a mi parecer es un gran juego para los fanáticos de esta gran saga.

Dragon Ball Z Dokkan Battle, es un juego que esta disponible tanto para Android como para iOS, el cual llega para ofrecernos espectaculares batallas por turnos con mucha estrategia y puzles, este videojuego fue lanzado el día 16 de julio de 2015 en un formato free to play el cual nos permite elegir nuestro propio equipo de saiyan, dioses o villanos, para enfrentarnos algunos de los enemigos mas iconicos de la saga y no solo eso, para enfrentarnos también a nuestros mismísimos héroes, eso si, no esperes el típico juego de lucha, mas bien es un juego para coleccionistas amantes de la saga, ¿quieres saber mas?, pues no dejes de leer, vamos allá.

Como dije anteriormente, dragon ball dokkan battle es un juego basado en el famoso anime y manga de Akira Toriyama, este juego que debuto en Japón en el año 2015 y luego debuto internacional mente, ya habría superado los 1000 millones de dolares en ingresos mundial mente para Bandai Namco, según un estudio realizado por Sensor Tower.



Este no es el típico juego de lucha, si no mas bien es un juego de estrategias, con un sistema de combate táctil, basado en combinaciones de botones y cadenas especificas. Al explicarlo de este modo no es un juego que llame tanto la atención, para un oyente normal, lo que hace realmente llamativo a este juego es la gran variedad de personajes para obtener, los poderes de estos y la gran cantidad de información que contiene cada guerrero, que son representados fielmente según la historia original de la saga.







La dinámica del juego es la siguiente, en la parte inferior de la pantalla esta nuestro personaje, en la superior esta el enemigo, entremedio hay unas esferas de colores. La idea es tocar alguna de estas esferas mas próximas a nosotros, teniendo en cuenta que si hay otras del mismo color, esta formara una cadena, haciendo que nuestro golpe sea mas efectivo, ademas nuestros personajes se caracterizan por colores, y si tocamos una esfera del color de nuestro personaje, obtendremos un plus de efectividad y de extra, recuperaremos algo de salud. Los colores que pueden tener nuestros personajes son 6, estos son: Rojo(STR), Verde(TEQ), Azul(AGL), Morado(INT), Amarillo(PHY).





Pero la estrategia es mucho mas complicada que solo reventar burbujas (como muchos amigos me han comentado), como dije anteriormente primero hay que tener en cuenta el color del enemigo, ya que, cada color es mas efectivo contra uno en concreto. Cambien en estos combates se suelen enfrentar con equipos de varios luchadores, así que hay que planear quien peleara primero o en que momento podría contraatacar el o los enemigos. Al acumular las suficientes con un personaje en especifico, este lanzara un ataque especial, por ejemplo, el kame hame ha de goku, el resplandor final de vegeta o el makancosappo de picollo, por supuesto al lanzar este super ataque nuestro daño es mucho mayor. También nuestros personajes tienen habilidades especiales, categorías y links, los cuales obviamente serán mejores juntando personajes que se relacionan, como a goku o vegeta.





Este juego tiene varias modalidades, su historia principal, eventos especiales, torneos en los cuales participas compitiendo con otras personas nivel mundial, para conseguir la mayor puntuación posible y así obtener las mejores recompensas.





Ahora pasamos a otro objetivo del juego, que se necesita para lograr todo lo anteriormente mencionado, el conseguir mas y mejores luchadores. Estos guerreros se presentan en forma de cartas, los cuales conseguimos al superar ciertos retos o hacer summon.





Ahora entramos al modelo económico de este gran juego, como mencione, el juego es totalmente gratuito y no hace falta gastar dinero para completarlo, pero como todo juego en la actualidad, podemos pagar para obtener mas rapido la moneda virtual del juego, que sirven no solo para conseguir nuevos personajes, sino para resucitar si hemos perdido algun combate, o aumentar nuestras horas de juegos, entre otras cosas. Este es un modelo razonable, ya que este solo es el camino facil, ya que obtener estas piedras es sumamente fácil, no como las gemas del alma(es una "broma").





Bueno en resumen y a modo personal, este juego me encanta, aunque estoy consiente de que no parece un juego con unos gráficos espectaculares, ni sorprende en el corto plazo, hay que señalar que su mecánica general y la variedad de personajes por conseguir, debería ser un punto que llame la atención de los fans, o los que quieran un juego de estrategia que no consuma tanto tiempo, ni gastar dinero, para poder disfrutar de este maravilloso RPG.

Si les llama la atención y quieren probarlo no duden en avisarme para agregarlos como amigos y ayudarlos en cualquier duda que necesiten, muchas gracias.