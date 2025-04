Among The Sleep (Mi Opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, Esta vez hablando de un juego muy conocido por su género terror, en el cual quien lo juega sale totalmente perturbado y aterrizado, pues amigo te reto a jugarlo lo conocen como “Among the sleep” traducido al español “Entre el sueño”. Espero les guste el articulo y lo disfruten.

Among The Sleep un juego de terror y supervivencia en primera persona en el cual viviremos una increíble experiencia en este juego, además de tener un historia bastante curiosa que iras entendiendo mientras avances en el juego, sé que te perturbara, Yo este juego lo consideraría uno de mi juegos favoritos del genero terror, ¿Quieren saber por qué?, deberían de probarlo y lo sabrán, así se animaran más a jugarlo. El juego trata que seremos un niño o un bebe de tan solo 2 Años de edad, en el cual estaremos celebrando nuestro cumpleaños que maravilla, hasta que algo raro pasa en nuestra casa, bueno no solo en la casa si no también con el juguete que nos regaló nuestra madre, pero no le pongan tanta importante a los juguetes que eso no es lo aterrorizante de este juego, por otro lado mientras iremos avanzando en nuestra casa y en alguna lugares tan extraños del juego realizaremos algunos puzzles y evitaremos que nos atrapen algunas criaturas del juego bastante raras, el objetivo del juego es avanzar hasta el final y veras que te iras encontrando muchas sorpresas.





En nuestra aventura con este niño tendremos un pequeño amigo llamado Teddy en el cual es un oso de peluche que tiene vida propia, sin embargo él te ayudara a sentirte seguro cuando lo abraces brillara y veras en lugares oscuros, este oso te ira como que guiando mientras avances. Durante tu aventura iras realizar algo de Parkour como llegar a lugares altos, recordemos que puedes saltar y si no llegas mover o tomar objetos para subirte en ellos, también puede gatear recordemos que somos un bebe, también puede mirar a los lados para verificar si viene alguien que te quiera atrapar para correr y esconderte de ellos.





Todo comienza en nuestro cumpleaños en el cual lo estamos festejando con nuestra madre, en el cual es bastante cariñosa con nosotros no dará un poco de pastel mientras habla con nosotros (Bebe), pero de repentinamente toca la puerta un desconocido y nuestra madre fue a ver quién es, al escuchar algo de escándalo no pondremos algo desesperado, pero nuestra madre vuelve con un regalo en la manos y no lleva a nuestra cuarto a abrir el regalo y nos ponemos de nuevo feliz y ansioso de abrirlo, mientras nuestra madre nos carga hasta nuestro cuarto veremos una presentación del juego demasiado genial que nunca había visto en un juego de terror, en el cual lo hace algo especial este juegazo, a llegar a nuestro cuarto abriremos el regalo pero nuestra madre recibe una llamada telefónica en el cual ira a atender, nosotros desesperadamente iremos a abrir el regalo (ya podrás mover él bebe), en el cual encontraremos nada en la caja de regaló pero veremos que en el baúl hay algo y nos damos cuenta que es un oso en el cual tiene vida propia y será tu amigo ahora en adelante. Aquí comenzaran juntos una aventura de terror.



Gráficos: Este juego no tiene unos gráficos de última generación pero no lo hace un mal juego, claro estoy hablando del juego para Pc, Ya que también lo han estrenado para las consolas como Playstation 4, Nintendo Switchm y Xbox One, si hablo de las gráficas de las consolas sería algo muy diferente, diría que se ve de lo mejor, aunque no estoy seguro si en Pc mejoraron sus gráficos, cuando yo vi este juego no tenía tanto gráficos, no era ni tan bueno ni tan malo, en el cual se veían algunos entornos algo pixeliados para estaba pasable, “así que ahora supongo que tiene unos graficazos”.







Para concluir merece que jueguen este juegazo de terror, claro recomendado para lo valiente que aguantan unos buenos sustos y algo de suspenso, te prometo que este juego hará que tengas miedo y te mantengas en suspenso mientras avances y no te esperaras para nada lo susto, te lo llevaras de sorpresa. Espero te haya gustado el articulo y lo disfrutaras un montón les mando un saludo a todos.

Nota: Se estrenó el 29 de mayo del 2014.

Te dejo el tráiler aquí abajito.