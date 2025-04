Alto's Odyssey | Reseña

Hola, gente de Gamehag.



Espero disfruten mi reseña, y muchas gracias de antemano por el apoyo. Se les aprecia un montón.

Alto's Odyssey salió el 21 de febrero del 2018 en IOS, y el 25 de julio del mismo año en Android a manos de Noodlecake Studio. Un título imperdible, que no por nada es uno de los mejores juegos de la Play Store, y hoy, les hablaré de todo lo que debes saber acerca de él. Sin más, empecemos.



GAMEPLAY



Aquí controlamos a Alto, un sandboarder con excelente resistencia, a través de hermosos paisajes desérticos. La aceleración es totalmente automática, pero solo eso, ya que puedes hacer que tu personaje salte tocando la pantalla o dejarlo presionado para voltearlo y hacer volteretas. Pero si haces algo mal, como golpear una roca, caerte de un acantilado o aterrizar de manera incorrecta, significará que el juego ha terminado para ti.



Pero tranquilos, Alto's Odyssey ofrece un buen tutorial. Enseñándonos los controles básicos, desde saltar hasta dar volteretas como también sobre las monedas que encontrarás en tu odisea. En caso de que mueras en el tutorial, simplemente reviviras y podras volver a intentarlo.



Más adelante en el juego, cuando obtengas una mejor sandboard, volverás a recibir un tutorial para aprender sobre trucos en las paredes. Todo es bastante sencillo, aunque no se mencionan los elementos que puedes recolectar a lo largo del juego, aparte tambien de las monedas que es algo muy común de encontrar.



Alto's Odyssey es un juego sin fin. Esto significa que el juego solo termina cuando mueres. No antes, no después. Admitiendo que este tipo de juegos suelen volverse aburridos muy rápido, al menos para mí, pero, Noodlecake Studios ha agregado una gran cantidad de componentes diferentes para mantenerlo lo más entretenido posible.



Aqui como en cualquier otro juegos los artículos también hacen presencia desde el nivel más básico, que vas recolectando durante tus viajes al desierto como:



Súper Monedas: Una moneda que te dará más monedas de lo normal.



Macetas: Normalmente contienen una gran cantidad de monedas.



Imanes: Atraen monedas cercanas hacia ti.



Flores: Permiten romper rocas.



Aunque es bueno tenerlos, estos no tienen ningún impacto significativo dentro del juego y, por sí solos, casi no proporcionan valor.



Además, está el componente de moneda. Es bastante común que los juegos tengan algún tipo de moneda que recopiles para comprar mejoras, nuevos elementos o progresos de alguna manera. Alto's Odyssey, te permite recoger monedas que se encuentran dispersas por todo el mundo que puedes cambiar por un puñado de artículos, pero que no son esenciales. Esto significa que no obstaculiza tu progreso, como hemos visto en una cantidad cada vez mayor de juegos de la Play Store.



Además, hay mejoras que te permiten prolongar los efectos de los imanes y las flores, pero también, puedes comprar otras muy útiles como una radio, una brújula o un traje de alas.



Y si crees que las monedas son difíciles de conseguir, también puedes optar por comprar un duplicador de monedas con dinero real, como también para eliminar anuncios u obtener monedas directamente.







OBJETIVOS



Alto's Odyssey, nos ofrece objetivos que, en mi opinión, funcionan de manera excelente para aumentar el disfrute del juego. Al principio obtienes tres y, cuando los completes, pasas al siguiente nivel y obtienes tres objetivos más, y así sucesivamente. Estos objetivos pueden variar tanto en la acción requerida como en su dificultad. Por ejemplo, algunos son muy fáciles, como simplemente recoger una Súper Moneda. En cambio, otros requieren que lo hagas con un doble backflip, que no es tan fácil como parece. Algunos requieren que te muevas sobre globos, que saltes sobre ellos, que viajes una cierta cantidad de metros, entre otras cosas. Es muy entretenido tratar de completar estos objetivos, ya que trae algún tipo de propósito además del tipico "viaje lo más lejos que pueda" que normalmente tienen los juegos de este tipo.



Como ventaja, llegar a un cierto número de niveles te otorgará un nuevo personaje para elegir. Estos personajes tienen diferentes puntos fuertes o pueden hacer cosas diferentes. Por ejemplo, hay uno que viaja más rápido que otros, mientras que otros pueden hacer un doble salto. Este es el tipo de progresión que comúnmente falta en otros juegos, por lo que es genial ver que este título lo proporciona.



En conclusión, hay un total de 180 objetivos para completar, lo que le da al juego muchas cosas para intentar completar, y así, dándole más valor a la hora de repetir niveles.







BIOMAS



A pesar de que se conocen como niveles, el juego en sí solo cambia cuando alcanzas una nueva especie de bioma. Por ejemplo, empiezas en un desierto llano que tiene pocas cosas, pero puedes ir tanto a ruinas, cañones o templos.



Si bien cada mundo se genera aleatoriamente, esta variación en los entornos que vas encontrando hace que el juego sea mucho menos monótono. Además, cuando alcanzas cierto nivel, puedes comprar una tabla de snowboard que te permite deslizarte a través de las paredes y saltar de una pared a otra, lo que aporta una dimensión completamente nueva al juego. Esto hace que sea menos dependiente del sandboard solo a través del desierto, lo que nos ofrece mucha más diversión.







GRÁFICOS Y SONIDO



En cuanto a gráficas, esta es, en mi opinión, la mejor característica del juego. Como veras los creadores no fueron por el realismo, sino, por la simplicidad y la creación de una atmósfera mágica. Hay variaciones de tiempo, por lo que jugarás desde el amanecer hasta el anochecer. El fondo con el sol naciente mientras que el primer plano tiene sombras por todas partes es, simplemente, impresionante, y realmente hace mucho para darnos una atmósfera de relajación y tranquilidad.



Todos los efectos especiales son suaves y los detalles, aunque no son detallados, agregan mucho a la obra. La mayoría de los elementos dentro del juego son simples pero sin dar la sensación de algo sin pulir. Por ejemplo, para identificar paredes que se pueden saltar, el juego agrega pequeños puntos que no afectan el estilo de diseño. Los globos tienen suficientes detalles para darnos cuenta que es un globo, pero nada más. Las banderas de las cuerdas son solo cuadrados de colores, pero una vez que las atraviesas, caen con gracia al suelo. Nada trata de ser realista, pero todo junto nos ofrece una grata experiencia.



Por supuesto, un excelente juego como este no podría serlo sin un audio que este a la altura. Los efectos de sonido y la música funcionan en conjunto para complementar la atmósfera establecida por los gráficos. Normalmente, el audio en los juegos de este tipo solo está allí, ya sea agregando un poco al juego o simplemente empeorando las cosas. Sin embargo, este juego es uno de los pocos en los que los gráficos y el sonido funcionan juntos de una manera armoniosa hacia un objetivo común. Ofrecernos la mejor experiencia.







MODO ZEN



Si todo lo que quieres es relajarte y practicar un poco de sandboard sin sentirte presionando por los objetivos, hay un Modo Zen. Aquí, no puedes morir, aunque todavía puedes arruinarlo, pero tocar la pantalla lo arreglará inmediatamente. Además, el juego te recomienda jugar con auriculares ya que la música es increíblemente relajante. Este modo destaca el trabajo realizado por sus creadores para dar a entender que este título es una aventura relajante e impresionante.







CONCLUSIÓN



Alto's Odyssey, nos ofrece muchas mecánicas diferentes y divertidas para hacerlo un juego agradable y sumamente entretenido. Los objetivos, los personajes y las mecánicas adicionales hacen que este título no sea el típico juegos donde debes obtener la mayor puntuación posible. Un título admirable, en donde los gráficos tanto el sonido se mezclan para crear una experiencia sorprendente.



Pero, como una imagen habla más que mil palabras, les dejo este material dejandoles a ustedes la última palabra e invitándolos a probar este magnífico juego llamado Alto's Odyssey.







Sin más me despido hasta un próximo articulo. Nos vemos.



La edición es de mi completa autoría, aunque, agradezco a Google y YouTube por el material audiovisual.