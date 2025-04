Alien Zone Plus

Hola chicos y chicas de Gamehag hoy les traigo otro juego de disparos pero en este ocasión nuestros enemigos serán un montón de monstruos y aliens que están invadiendo la ciudad espacial. El nombre del juego es Alien Zone, en este caso la versión plus la cual es totalmente gratis y cualquiera que lo busque y lo descargue puede disfrutar de él. No pesa nada prácticamente y no se requiere conexión a Internet para jugar. Dicho esto comenzamos!!!

De por sí el juego no tiene historia, así que pasaremos a hablar directamente de los gráficos. Aunque claro, hay una parte del nivel 2 del juego, que nuestro personaje dice que debe haber señales de vida cerca y luego de eso nos encontramos con un hombre éste nos dice qué nos ayudará a ir a la base. Él sólo se ocupa de abrirnos la puerta y ya eso es todo. Y además desde que empezamos a jugar, en sí no se nos presenta una historia de entrada, lo sí sabemos es nuestro objetivo será acabar con los aliens que nos encontremos en cada nivel.(Ahí está el hombre del que les hablo, lo que no entiendo es cómo él puede pelear con los aliens usando sólo sus puños)Los gráficos de este juego son espectaculares y sus escenarios son variados. Su cámara tiene un enfoque vamos a decir aéreo, ya que podemos ver al personaje desde arriba. Dependiendo de por donde entremos, la cámara se irá rotando para darle seguimiento a nuestro personaje en cada escenario. Ya sea que estemos subiendo o bajando las escaleras de algún sitio del nivel, la cámara se irá rotando, pero el definir la comodidad o la incomodidad de la misma; se lo dejaré a cada uno de ustedes si deciden probar el juego. Lo que sí voy a decir que personalmente no me gusta, es que el mapa es algo inútil ya que uno no puede darle click para ver el mapa completo del nivel en el que estoy, y entonces lo que uno apenas pueda ver del mismo hace que a veces me pierda, pero bueno esto no hace que el juego sea malo, esto es sólo una opinión mía. La verdad es que, si no estoy mal, creo haber visto este juego en alguna página antes de decidirme a jugarlo. En la página donde posteaban, hablaban y recomendaban el juego, decían que tiene cierto parecido a Final Fantasy 7 en cuanto al estilo de la cámara y también en cuanto a algunos de sus escenarios. Personalmente creo que éstos usuarios de esa página de la no me acuerdo tienen razón. Observen la siguiente imagen y compruebenlo ustedes mismos.(Díganme, ¿no les parece que éste escenario se parece al lugar donde se encuentra el primer reactor Makko de Final Fantasy 7?)El juego tiene un total de 22 niveles. No hay bosses finales, sólo es luchar contra un montón de enemigos que en ocasiones aparecerán de manera sorpresiva. En cada nivel nos encontraremos con hombres que también estarán luchando contra los alienígenas. Una vez que los ayudemos a derrotarlos, seguiremos nuestro camino mientras que éstos hombres se mantienen en su posición. Los niveles de éste juego no tienen puntos de control, de manera que una vez que empieces a jugar un nivel, tienes que terminarlo o si no pierdes tu progreso del mismo y cuando vuelvas a jugar empezarás desde el inicio.(Cuando estemos delante de algo como ésto, es porque llegamos al final del nivel, sólo hay que seguir adelante y ya lo habremos completado)Los controles del juego personalmente creo que están bien ya que se trata de un juego móvil, pero los movimientos del personaje están mal. Osea lo que quiero decir es que el diseño de los botones táctiles, cada cual con su función como caminar, disparar y así; no están mal. El problema está en el movimiento del personaje. El personaje camina de una forma como lenta y torpe, incluso cuando disparas notas la torpeza de sus movimientos, parecen movimientos fingidos o irreales.De la música no hay mucho que decir, ya que siempre es la misma en cada nivel. De hecho la música que tiene está bien, pero al no tener variedad le resta puntos al juego, ya la variedad es muy importante para que el jugador pueda identificar el escenario como único en comparación con el escenario anterior. Además la música es la que hace que el jugador pueda sentir el ambiente en la que se encuentra el personaje mismo del juego, por lo tanto es importante para hacer de cada escenario algo diferente del escenario anterior. Pero bueno, esta es sólo otra opinión más que tengo sobre el juego.Al comienzo del juego nos ponen a elegir entre dos personajes, pero como única personaje jugable sólo podemos escoger a la chica, ya el otro hay que comprarlo. Luego de haber jugado un par de niveles, cada vez que entremos al juego estaremos en el apartado de los personajes y notaremos que hay una variedad de ellos, sin embargo, todos y absolutamente todos hay que comprarlos. Cada uno de los personajes adicionales que podemos adquirir cuestan 1 a 2 dólares. Cada vez que salgamos y volvamos a iniciar el juego, nos pondrán a elegir el personaje.En el menú principal podemos visualizar los niveles y otras cosas. En la parte lateral veremos unos regalos que nos dan cada cierto tiempo. Y en la parte superior derecha están las opciones que nos permiten acceder a la tienda, mejorar el personaje entre otras cosas. De izquierda a derecha los primeros 2 íconos tienen ver con el personaje y los dos últimos son la tienda del juego. En la parte superior izquierda vemos el nivel de nuestro personaje así como la cantidad de dinero que tenemos. Y en la parte superior céntrica vemos nuestro rango, creo que éste tiene que con el modo de dificultad que elijas en el juego.En el primer ícono, el que tiene como un dibujo de un personaje; si pulsamos sobre él accedemos al inventario. Aquí podemos realizar acciones como equipar armas, escudos y algún otro accesorio a nuestro personaje; así como también mejorarlas o venderlas.Como dije antes los dos últimos íconos son la tienda y créanme ambos íconos están conectados, así que tanto si pulsamos uno como si pulsamos el otro, iremos al mismo sitio. Aquí podemos comprar armas, escudos o incluso podemos comprar la moneda premiun del juego; las cápsulas gene. Hay algunos artículos único en el juego que sólo se pueden comprar con cápsulas gene y por lo que he visto y hasta donde sé, nay forma de obtenerlas en el juego. La única forma que he visto con la que se pueden obtener cápsulas gene es comprándolas y sé que estamos en el mes del miedo, pero no se asusten con lo que verán en la siguiente imagen.Tal vez no sea algo nuevo y tampoco sea para, pero en este juego podemos hacer un sólo gasto de hasta 100 dólares. En la tienda también podemos comprar llaves las cuales nos serán útiles para abrir los cofres que están en los niveles. Es muy difícil que consigas una llave dentro de un nivel para abrir al menos un cofre, así que por lo tanto es necesario comprarlas y no todas se pueden comprar con el dinero que ganamos en cada nivel. Bueno ya aquí me despido diciendo Alien Zone es un juego que puede parecer atractivo en principio, gráficamente es hermoso pero podría terminar aburriendo al jugador, pero esta no es razón para no probarlo ya también podría terminar siendo un gran juego dependiendo de cada quien. No cuesta nada probarlo aunque sea un poco ya el juego es totalmente gratis, de modo que no hay que pagar para jugar algunos de sus niveles. Espero les haya gustado mucho este artículo. Se despide de ustedes su servidor Sacnil1516. Hasta otra!!!!