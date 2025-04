Albion Online (MMORPG - PAGO)

Ruta del Enviado

En este articulo les voy a hablar sobre un MMORPG que ya lleva un año desde su lanzamiento, y que no tiene mala pinta. Este sera un acercamiento al mundo de Albion Online ya que es un juego difícil de explicar. Espero disfruten del análisis. (si les es familiar es una mejora a mi post)Para poder mostrar un acercamiento al juego lo mas amigable posible para aquellos que desconocen sus mecánicas, decidí dividirlo de una manera que el juego se deje explicar por si mismo, y a su vez sea de fácil entendimiento. Para ello voy a dividir en diferentes items todo lo referido al juego.Si bien albion es un MMORPG lanzado en 2017, su creación de personaje no es de las mejores, sin muchas opciones de personalización diría que esta es una de las partes mas mediocres del juego, Apenas un par de peinados, unos colores de piel, y unos cambios limitados de ropa inicial. Esto en cierta medida tiene sentido ya que el juego apunta a otras cosas mas que lo estético.En el apartado de Clases del juego, donde uno esperaría ver las típicas, "Guerrero", "Caballero" o alguna de las mas normales clases para elegir en otros MMORPG, es donde Albion Online muestra su apartado mas pulido y arriesgado. Al ser un Sandbox los creadores del juego decidieron llevarlo a otro nivel, sin clases predeterminadas se puede decir que "uno es lo que se equipa", así como se puede leer, las habilidades las tienen los objetos y no hay nada en el juego que te impida equiparte lo que quieras cuando quieras, creando así una libertad de elección y creatividad que permite a los jugadores experimentar tanto como deseen.El entrenamiento del personaje podría decirse que es otra innovación, aunque desconozco si hay otros juegos MMORPG de gran calibre que lo posean. Se basa en la típica caza de monstruos en los mapas o dungeons/mazmorras, pero con un cambio en el apartado de mazmorras, en Albion Online estas mismas se encuentran en el mundo abierto, haciendo que el entrenamiento en las mejores áreas del juego, incluso en las de medio interés, sea propenso a encuentros entre equipos que quieran la mazmorra para ellos. El juego carece de misiones (salvo las del tutorial) por lo que no existe el entrenamiento a base de completar misiones. Al no existir nivel máximo, o nivel requerido para usar items, Uno deberá entrenar su equipamiento.Pues que deberemos llevar equipado aquello que queramos entrenar, mientras mas usemos el equipo, mejores Tiers del mismo podremos equiparnos.Cada objeto del juego esta dividido en 8 tiers, a los que podremos ir accediendo a través del uso del objetoEste avance podrá ser visto en nuestra "" donde se observa todo el contenido del juego.

Economia: