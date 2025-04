Alan Wake - Analisis

Bienvenidos escritores/lectores a un nuevo análisis. Esta vez tenemos al escritor Alan Wake (2012; Windows), del cual ha sido participe del juego con el mismo nombre. Por favor tómense el tiempo que necesiten para leer el artículo, no les llevara más de 10 minutos. Muchas gracias.

Alan Wake, de los padres de Max Payne, nos trae de vuelta un juego cinematográfico interactivo, repleto de acción y terror. El mismo escritor ha sido víctima de su propia creación y las fuerzas de la oscuridad quieren destruirlo. Ha sido lanzado primero por Xbox 360 en 2010 y dos años después llega a Steam. Tenemos acción, suspenso, terror, algo de drama, todo con el estilo Hollywood que puede ofrecer Remedy; tu viaje durara alrededor de 12 horas.

HISTORIA:

[...] Mi nombre es Alan Wake. Soy un escritor. [...] Antes era un escritor exitoso pero eso fue hace mucho tiempo. No he sido capaz de escribir algo en dos años.

Mi historia comienza como siempre con la misma pesadilla. Yo, conduciendo por la carretera hasta el faro, se me hacia tarde. Si, es un sueño.

Como hemos visto en otras historias con el tema de la luz contra la oscuridad, Alan Wake cuenta su historia en tiempo pasado y en primera persona. Los detalles sobre cómo ocurren las cosas mientras Wake navega por la oscuridad son difíciles de entender, pero como es un sueño, puede pasar cualquier cosa. Aunque la historia que él escribió cobro vida, está dispuesta a hacerle daño. Para él todo parece real aunque se trate de una pesadilla sacada de un libro de Stephen King. El creador está siendo perseguido por su creación que busca venganza.

Cuando finalmente despierta Alan, se encuentra con su esposa Alice, en un ferry de viaje a Bright Falls, un pueblo pequeño y tranquilo donde Alan esperaba descansar y ser feliz. Pero su enemigo esta acechándolo en la oscuridad, esperando a despertar.

JUGABILIDAD:

El jugador controla a Alan con una vista en tercera persona sobre el hombro. La mira, o retícula, es la linterna misma, no hay mira estática. Alan puede correr, esquivar los ataques, e incluso saltar. Aunque no es un hombre de acción, la energía que tiene es limitada, pero puede disparar con precisión todo tipo de armas. Aunque esto no es suficiente.

La oscuridad protege a los enemigos de Alan, estos están protegidos contra todos los ataques. La única debilidad que tienen es la luz. Alan posee una linterna para alumbrar a los enemigos y sacarles la protección. Simplemente hay que apuntar hacia un enemigo, y un círculo radial alrededor de la retícula indica cuanto falta para iluminarlo. Podemos potenciar el rayo de luz con el botón derecho del ratón, a coste de consumir energía de la linterna. Si se vacía del todo la linterna dejara de funcionar por un tiempo, permitiendo a los enemigos avanzar, pero podemos recargar una mitad de energía de la linterna insertando una pila, así podemos seguir alumbrando. Mientras sigamos iluminando a un enemigo, este quedara aturdido y después avanzara lentamente hacia nosotros.

Mis manos temblaban. Nunca he disparado un arma fuera de un campo de tiro, y ahora acabo de matar a un hombre, y ha desaparecido. ¿Esto es real?

Por último tenemos un revolver. Cuando un enemigo pierda la protección, podemos dispararle para matarlo. Hacen falta 2-4 disparos para derrotarlo. Podemos tener un arsenal de armas a medida que avanzamos por cada episodio. Algunas de ellas pueden recargarse rápidamente presionando varias veces la tecla de recarga. Estas armas son, incluyendo la linterna:

Revolver: Capacidad de seis balas. Rápida pero no hace mucho daño. Hace falta un cargador entero para derrotar a un enemigo grande.

Escopeta recortada: Capacidad de dos balas. Capaz de matar de un solo golpe, pero tiene un cargador pequeño.

Escopeta de acción: Capacidad de siete balas. El mismo daño que la escopeta recortada, pero la cadencia es menor.

Rifle de caza: Capacidad de cuatro balas. Mata de un golpe a un enemigo menor.

Pistola de bengalas: Una bengala por recarga. Mata en una gran área, ya que explota en una bola de luz roja al hacer contacto. La munición es escasa, así que úsala contra grupos.

Bengalas: Bengalas portables, crea un circulo de luz roja alrededor tuyo. Puedes mantenerla en la mano o tirarla al suelo. Dura alrededor de seis segundos. Buena para empujar a los enemigos hacia peligros ambientales (precipicios, cables eléctricos)

Granadas cegadoras: En este caso, cuentan como granadas, ya que matan a los enemigos por completo. Pero también pueden cegarte si las miras explotar. También son escasas.

Linterna pesada: Tiene más energía que una linterna regular y el mismo área de efecto.

Linterna de trabajo pesada: Misma energía que la linterna pesada pero un amplio área de efecto.

Solo podemos tener un tipo de arma secundaria. Si ya tenemos una escopeta recortada, tenemos que intercambiarla por una escopeta de acción o un rifle de caza. Además, todas las armas tienen un límite de munición que podemos llevar, incluida las baterías para la linterna.

Podemos recibir hasta 4 o 3 golpes antes de morir. La salud se regenera lentamente si podemos evitar recibir daño. La salud se puede regenerar del todo si vamos a un foco de luz potente, llamado Safe Haven. Además, los enemigos desaparecerán si se acercan demasiado de una fuente de luz potente, así como atraerlos a peligros ambientales y matarlos indirectamente. Así que si andamos escasos de munición o hay muchos enemigos y tenemos poca salud, correr a un foco de luz o usar medios indirectos para matar es nuestra mejor opción. Pero también los enemigos, algunos, pueden lanzarnos tomahacks o cuchillos arrojadizos, que son molestos pero hacen poco daño. Se creativo cuando quieras sobrevivir, tampoco es un “survival horror”, pero si tienes munición de sobra, úsala cuando estés en apuros.

Si exploras el lugar antes de ir a tu objetivo, veras señales amarillas que te llevaran a cajas con munición. También podemos coleccionar termos para café, o hojas de un manuscrito de Wake. Otros coleccionables son los televisores y las radios. Todo estos te permite ampliar los eventos que ocurren en Bright Falls.

Reconocía la firma del manuscrito. Estaba firmada por mí. Era un trabajo de otro libro mío, pero no recuerdo haberlo escrito nunca. Y de repente, estaba cobrando vida.

Algo característico en los juegos de Remedy es que al comienzo de cada episodio habrá momentos en los que no tendrás que luchar (sabrás cuando tengas que luchar). Aprovecha estos momentos cortos para explorar tranquilamente el lugar y saber más de la ciudad en la que esta Alan. También podrás encontrar coleccionables si exploras fuera del camino obvio hacia tu objetivo.





Me di cuenta de que, incluso en una ciudad pequeña, mi trabajo era reconocido por una minoría [...] Adiós a mis vacaciones secretas.

DIFICULTAD:





El juego no es tan difícil, pero la gran desventaja que sufriremos es que estaremos rodeados de enemigos, algunos fuertes y otros débiles pero rápidos. Los Poseídos (Taken), los más fuertes tienen una resistencia contra la luz alta. Si nos enfocamos en los enemigos más fuertes los débiles se nos acercaran desde los lados. Por el otro lado, tenemos las bengalas y las granadas cegadoras, pero son muy escasas, a menos que te dediques un nivel a encontrar cajas y reabastecerte. Ten en cuenta que al final de un episodio perderás todo tu equipo, pero siempre comenzaras encontrando una linterna y un revólver.







La idea para eliminar a los enemigos es comenzando por los débiles primero. La movilidad al hacerlo es importante, ya que queremos tener una distancia contra todos los que ataquen cuerpo a cuerpo. Los que tiren armas arrojadizas podemos simplemente esquivarlos en cualquier dirección. Ahora para iluminarlos podemos hacerlo en movimiento pero si potenciamos la linterna nos moveremos un poco más despacio, pero los enemigos igual. Ten en cuenta que los que no estén siendo iluminados se nos acercaran rápido. ¡Recuerda usar las bengalas! Una vez que estén sin protección podemos dispararles con cualquier arma. Usar armas que maten de un disparo es mejor contra grupos dispersados; las bengalas y las granadas son excelentes pero también son raras. Usa lo que creas conveniente y este a tu disposición para sobrevivir.







Una última cosa: presta atención a donde estas cuando vengan. Los lugares son siempre una arena, algunos encerrados, otros abiertos, e incluso pueden tener peligros ambientales. Si quieres ponerte creativo recuerda usar estos peligros, ¡pero no vayas directamente hacia ellos! Deja que los enemigos se acerquen, y cuando te ataquen en el último momento, los esquivas hacia la izquierda o derecha (si estas parado de frente o de detrás). De esta forma se acercaran a los peligros y morirán en el acto. Ten en cuenta en cuanto luches de mirar alrededor y evitar dirigirte a lugares cerrados o los enemigos te acorralaran, a menos que tengas una bengala a mano. El usar las armas buenas en el momento adecuado y disparar sin fallar son claves.

EVALUACION: 10/10

Esto es una obra maestra cinematográfica en la que podemos ver de cerca cómo se desarrolla la acción. Por momentos se vuelve difícil, en otros momentos podemos disfrutar un poco de humor entre los personajes, como una obra en la que tenemos tragedia y comedia. Tomate tu tiempo y disfruta del paisaje de luz y sombra antes de saltar a la acción. No te preocupes por morir una y otra vez y tengas que frustrarte al final, siempre tienes una estrategia en cada nivel, corre hacia la luz al final y te salvaras.

Gracias por llegar al final.