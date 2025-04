Age of Mythology (mi opinión)

Hablaremos de uno de mis juegos favoritos que nunca me eh cansado de el Age of Mythology que para mi nunca y se que mucha mas gente estará de acuerdo conmigo que es un juego que jamas morirá

¿De que trata?

Este juego creado por Ensemble Studios es un spin-off de la serie de Age of Empires un juego de estrategia en tiempo real ya que en ningún momento se podrá parar la partida (multijugador, en un jugador si se podrá pero no lo recomiendo por que se pierde un poco lo que estabas asiendo) por lo cual tendrás que aumentar tus defensas, preparar un ataque mientras tratas de aprovechar tus materiales al máximo y de no perder tanto tiempo en una sola actividad se conserva su misma jugabilidad pero con el agregado de mas factores, que incluyen a la mitología en algo esencial del juego.Como en los demás juegos de la franquicia se tendrán que conseguir materiales provenientes de tu entorno; alimento, oro, madera y con el añadido de favor de los dioses que se podrá conseguir de maneras diferentes dependiendo al dios que adores.: En este modo se puede jugar el tutorial que te explica las mecánicas de juego y mapa aleatorio donde es una partida personalizada contra bots a los cuales puedes cambiarles la dificultad y escogerlos como aliados o enemigos: La campaña a pesar de no poderse en modo multijugador y muy lineal es muy larga y también puede servir como tutorial pues también explican como jugar contiene 3 campañas; Caída del tridente, La ofrenda de oro y La nueva atlantida (secuela de la Caída del tridente y solo disponible en age of mythology: The titans): En este modo de juego participan en partidas en linea por Internet por el servidor ESO (Ensemble Studios Online) o local los cuales incluyen 15 o mas mapas que se generan de manera aleatoria.:Este modo podrás crear mundos o mapas con los objetivos que tu quieras.Antes de iniciar una partida se te dará a escoger un dios (o puedes escoger un aleatorio), los enemigos, aliados, mapa y dificultad.Escoger un dios al que adorar puede darte una ventaja brutal contra tus oponentes, pues cada uno tiene características únicas; unidades mitológicas, héroes, estructuras y sobre todo poderes los cuales pueden dar una oportunidad a tu ejercito contra un ejercito mas grande.: Su ventaja son que tiene mas héroes y semidioses que pueden resucitan y regenerar vida pero para conseguir favor divino necesita hacer que sus aldeanos recen en sus templos, es una civilización equilibrada: Su ventaja es la gran producción de estructuras que puede hacer y tener al faraón que puede acelerar la construcción de estructuras, aumentar la producción de recursos y los sacerdotes crean obeliscos que dan gran visibilidad en el mapa, pero ellos para conseguir favor divino necesitara construir 5 monumentos que protegerán y darán favor divino de manera constante, es una civilización que se especializa en la defensa (puede crear ejércitos pero no son tan fuertes): Su ventaja es la gran producción y rapidez que tienen para construir un ejercito pudiendo transformar aldeanos en guerreros, los guerreros pueden construir edificios y pelear por lo cual con su ejercito tiene la posibilidad de hacer un gran ataque y rápidamente apoderarse de tu asentamiento construyendo en el y su manera de obtener favor divino es mediante la batalla, es una civilización que se centra en atacar constantemente al enemigo(Age of Mythology: The titans): Su ventaja es la gran posibilidad de cambiar de actividad y posicionamiento de edificios y aldeanos ya que sus aldeanos no necesitan regresar al almacén para llevar los recursos obtenidos, se obtienen automáticamente por lo que pueden cambiar de tareas sin tener que perder tiempo, y el dios Cronos da la posibilidad de cambiar el posicionamiento de edificios que ya tienes construido a una parte visible del mapa, también pudiendo convertir a guerreros y aldeanos en héroes lo que mejora su ataque y producción pero ocupan mas población, su manera de obtener favor divino se obtiene de los asentamientos que generan progresivamente, es una civilización que contiene nuevas maneras de jugar pero consume muchos recursos y población., es una civilización equilibrada.Los tipos de unidades son:.- se generan en templos o centros urbanos (hay excepciones) algunos pueden recoger reliquias y son fuertes contra las unidades míticas..-Se crean en el templo con el favor divino y mas recursos y son fuertes para las unidades militares..-Se crean en el asentamiento y sirven para recoger recursos y la construcción..-Se crean en cuarteles o variantes (tiro de arco, caballería, etc.) sirven para los ataques contra héroes si se usan de una buena manera..-La mayoría creadas en las fortalezas sirven para derribar las construcciones de manera mas rápida.-Sirven para la transportar unidades terrestres por un rió o lago, pescar y obtener comida, atacar o defender con unidades las cuales pueden atacar.-Son bestias gigantes capaces de destruir ejércitos y ciudades, tienen ataques a varios objetivos a la vez y mucha defensa y vida pero su velocidad es muy bajaAl iniciar la partida se tendrá que priorizar la obtención de recursos con los aldeanos; en las minas se obtendrá oro, en los arboles se obtiene madera, y en los animales o en las granjas la comida y poder crear un templo.Para avanzar de edad y desbloquear nuevos edificios se necesitaran unos requisitos previos..- La edad inicial, se centra en la obtención de recursos.-Para llegar a esta edad se debe construir un templo y se desbloqueara la producción de unidades militares.-Para llegar a esta edad se debe construir una armería y se desbloquea la fortaleza y crear nuevos asentamientos.-Para llegar a esta edad se debe construir un mercado y se desbloquea la maravilla.-Para llegar a esta edad debe estar en edad mítica y se desbloquea el poder/construcción puerta de los titanesEs de resaltar que cada edad dependiendo el dios que adores puedes obtener poderes diferentes como aumentar la producción, o hacer que caigan meteoritos.Las maneras para ganar la partida es construir en todos los asentamientos, destruir a todos los enemigos hasta que se rindan o destruir todas sus estructuras y a todas sus unidades o construir una maravilla y mantenerla viva durante un periodo de tiempoEs el juego base el primero y con menos contenido que otrosEs la primera expansión del juego que agrega a los atlantes, una parte de la historia y los titanesEs la segunda expansión con mejores gráficos de la ultima expansión, pero requiere mas requisitos para su usoEs la ultima expansión que sacaron del juego donde agrega dioses chinos (no eh tenido la oportunidad de jugarlo)Para mi las versiones mas completas y las mas recomendables son Age of Mythology: The Titans si tu computadora no aguanta tantos gráficos (como la mía) con esta versión el juego sera muy fluido y te lo recomiendo mucho pero si tu computadora es potente te recomiendo la ultima expansión, no agrega mucho pero tendrás mayor contenido y unos buenos gráficos.Los age of empires siempre se han caracterizado por sus códigos divertidos en sus juegos y este no es la excepción para activarlos se debe presionar "enter" como si fueras a escribir un mensaje a tus compañeros pero en vez de eso escribes uno de los siguientes códigos (deben de estar activados los trucos en el modo multijugador para usarlos)BAWK BAWK BOOM Chicken.-DIVINE INTERVENTION.-GOATUNHEIM.-O CANADA.-PANDORAS BOX.-WRATH OF THE GODS.-WUV WOOTITANOMACHY.-BARKBARKBARKBARKBARK.-Para mi este juego es genial unos grandes controles y con muchas variantes para jugar, su historia tiene partes de la mitología como partes de el libro de la Ilíada de homero y me causo muchas horas jugarlo hasta que me aburrí pero hay veces que vuelves a jugar por que es muy adictivo para mi aunque hayan sacado mas versiones de age of empires para mi esta es una de las mejores y la recomiendo mucho.