Age of Mythology mas allá de un juego

Age of Mythology es un videojuego de estrategia en tiempo real desarrollado por Ensemble Studios y fue lanzado el 30 de octubre de 2002

Age of mythology, un juego de estrategia que por muy antiguo que sea se merece un buen análisis.

Jugabilidad: Age of mythology nos ofrece un modo campaña muy bueno, de esta no quiero hablar mucho para evitar spoilers del juego. Además del modo campaña podremos jugar con rivales. Cuando comienza una partida nos darán 4 clases para elegir, griegos, egipcios, nórdicos y atlantes. Cada uno con 3 dioses distintos a elegir. Cuando ya hemos elegido una clase y un dios nos tocará dar comienzo a la partida.



Recursos: Dentro de la partida tendremos que recolectar recursos, estos son los típicos, oro, madera y comida, además de un recurso más que es el rezo, este se conseguirá de distintas maneras dependiendo del dios que hayamos elegido. Los recursos, como es obvio, nos permitirán comprar mejoras, crear edificios, hacer tropas y demás.



Edades: En el juego hay 4 edades, la primera edad, segunda edad, tercera edad y cuarta edad. Estas edades la iremos comprando con recursos que nos pedirán, cuando la hayamos comprado, nos permitirán elegir dos ventajas por cada edad, solo podremos elegir una. Cada una nos dará un poder distinto además de desbloquear una tropa mítica la cual es más poderosa que las tropas normales.

Tropas: Las tropas en este juego son muy variadas y hay de distintos tipos, las míticas, estas como dije recién se consiguen al comprar una edad, estas unidades son las mejores del juego por su increíble daño y vida que poseen, también están las tropas normales, estas son las típicas, de asedio, de distancia y caballería y por ultimo están los barcos, estos barcos nos permitirán desplazar nuestras tropas por el mar de una isla a otra, además de permitirnos pescar para conseguir comida.



Edificios: Hay muchos tipos de edificios en el juego, los edificios se pueden construir solo con aldeanos. Están los cuarteles que nos permitirán crear tropas para pelear con el enemigo, las casas, estas nos darán población para poder tener más unidades, ya sean aldeanos o tropas, también están las defensas (murallas y torres) Y por último los edificios de uso, estos edificios sirven para desbloquear la compra de las edades.

Reliquias: Las reliquias están esparcidas por el mapa, cada reliquia contará con una pequeña ventaja completamente al azar, estas ventajas pueden ser desde que tus aldeanos recojan oro más rápido a que tus tropas causen más daño. Para recogerlas debes de ir hasta ella con un héroe, cuando ya estés debes de ir de vuelta a tu base con la reliquia en mano y colocarla en un templo para obtener la bonificación.



Titanes: Esta es la parte más entretenida del juego, cuando finalmente tienes todos los recursos y las compras de las edades hechas podrás comprar un titán, este tardará bastante en ser construido, el titán es una unidad gigante que tiene muchísima vida, prácticamente puedes arrasar con toda la base de tu enemigo simplemente con él, Para hacerle frente necesitaras otro titán, ya que otras tropas no pueden hacerle frente a los ataques que tiene este.

Apartado gráfico: las gráficas en este juego no son lo mejor del mundo, pero al ser un juego muy antiguo es algo normal, los efectos no son los mejores pero están bastante bien, sin embargo las partículas me parecieron bastante bien hechas para ser antiguas muy bien hechas diría yo.

Banda sonora: La banda sonora en este juego es épica, tiene canciones de batalla que realmente nos hace ponernos nerviosos al atacar al enemigo, saben que estilo de música poner en todo momento, además de unos efectos de sonido bastante bien logrados.

Duración: La duración de cada partida es entre una hora y una hora y media, hace que cada combate sea muy desafiante. La campaña sin embargo tiene una duración muy extensa, nos tomará horas y horas terminarla, incluso días diría yo.

En conclusión: Estamos ante un juegazo del género de estrategias, con mil y un historias que gestionar, muchísimas mecánicas originales, una banda sonora digna de sacarse el sombrero y unas gráficas aceptables para ser antiguas. Este juego lo vengo jugando desde que soy pequeño y no me he podido resistir a hacerle una reseña y si no lo conocían les recomiendo jugarlo

Bueno eso fue todo gracias por leer.



-FloresConHalls