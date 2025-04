Age of Mythology -Breve reseña

Hola soy Thomorn y hoy quiero traer una breve reseña a AOE. Un juego que nos engancho y enamoro a muchos de nosotros. El cual jugue desde muy corta edad y nunca me aburrió, por su historia tan enganchadora y entretenidas luchas.Un juego el cual no volverá y quedara en el pasado, pero siempre lo tendré en el corazón ya que fue de los primero videojuegos que tuve el honor de jugar y me alegro de eso. Espero que algún día le hagan un digno remake Como todos sabemos Age of Mythology es un videojuego de estrategia y guerra, creado para Pc, desarrollado por Ensemble Studios, para luego ser publicado por Microsoft Games en 2002.Como Primera misión y comienzo del juego tenemos como héroe principal a un semidios llamado, que en ese momento solo era un simple humano *cof cof spoiler* y ese es Arkantos.

--La caída del tridente--



La historia empieza en la Atlantida, donde su mejor general es Arkantos, el cual tiene un sueño donde Atenea le advierte de que aun tiene enemigos que lo acecharan. En ese instante Arkantos se propuso recuperar el favor de gran Poseidon y repele incontables ataques de los piratas. Velas Negras el cual es dirigido por Camos.







Luego de lograr vencerlo por primera vez, viaja a troya para para ayudar a sus amigos Ayax y Ulises. En ese viaje sus naves en muy mal estado se hunden poco a poco y Ayax le recomienda viajar a lolcon con el centauro Quiròn para poder repararlas. Cuando llegan se percatan que, el puerto ha sido fuertemente invadido.

Quirón rápidamente los guía hacia el Norte donde en el camino se encuentran con unos prisioneros siendo obligados a cavar profundamente una supuesta entrada al inframundo siguiendo órdenes de Gargarensis *, el cual es un ciclope general. Arkantos con sus amigos entran al inframundo, donde se encuentran con que Gargarensis está intentando abrir las puertas del Tartaro para así poder liberar al Gran titán Cronos. Ahí es donde Arkantos se percata que perdió el seguimiento de Poseidon y que Zeus es quien le ayuda ahora.Así es como empieza una gran historia de traición, amor y lucha, la cual personalmente me encanto por su desenlace, su intriga y su necesidad de pensamiento al momento de jugar. Con necesidad de pensamiento me refiero a los hardcore como yo que lo jugamos en modo ** yen fácil o normal, ya que con esa dificultad podríamos pasar horas en un capitulo literal jaja.El capitulo en el que nos piden recuperar los restos de el Dios Osiris y traerlos a nuestra ciudad para poder revivirlo es simplementepasarlo con la dificultad Titan, sigo pensando que debemos ser Einsten para lograrlo jajaja.Por otro lado no solo contó con su modo historia, también tiene Mapa aleatorio con sus distintos modos y Multijugador el cual en sus tiempos fue un BOOM.Y aunque tiene mucho tiempo de haber, el juego aún cuenta con una gran comunidad de seguidores. El gran editor de escenarios libres que incluye hace gran posibilidad que nosotros continuemos elaborando nuevos mapas con modos de juego diferentes. Ademas de eso fue lanzado hace poco un remake con mejor calidad y una nueva raza, pero eso es para otros postComo en cualquiera juego de este tipo teníamos que pasar por distintas épocas las cuales era Arcaica, Clásica, Heroica y terminando con la Mítica. Recolección de recursos Comida, Madera, Oro y el Favor de los dioses.Un juego con referencia a culturas griegas, egipcias y nordigas que mas allá de ser un simple videojuego nos enseño mucho que seguramente a algunos nos sirvió para los exámenes de historia en la prepa XD.En definitiva es un juego que para su época estuvo muy bien estructurado, fue la secuela de Age of Empire The age of King pero con la diferencia de añadir los elementos mitológicos, y es tan bueno que actualmente gente lo sigue jugando en solitario y en multijugadorEspero haberles traído un poco de nostalgia y buenos recuerdos, eso fue todo por hoy. Saludos!