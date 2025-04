Age of Empires. Un clasico de Microsoft :D

Toma un tiempo para leer acerca de este grandioso juego, uno de mis favoritos y nostálgico de aquellos ayeres cuando obtuve mis primeras PC's C:

Microsoft, responsable de software tan popular como Windows y Office, también desarrolló juegos de pago para PC, mucho antes de contar con su propia consola de videojuegos (la primer Xbox salio al mercado en 2001).

Después de hablar de títulos como Buscaminas, Solitario, Pinball o Hover!, hoy viajaremos en el tiempo para recordar una gran saga de muchas generaciones como lo es Age of Empires.

Puede ser que algún veterano aun conserve algún disco o software de estos juegos que marcaron los 90' y el mercado de videojuegos para PC.

Age of Empires

Si hablamos de Age of Empires en lo mas reciente de la saga actualmente (2019), nos encontramos con Age of Empires: Castle Siege, un juego gratuito disponible para Windows 10, Windows Phone, iPhone/iPad y Android.













Pero la historia de Age of Empires comienza en 1997,

cuando vio la luz el primer titulo de esta popular saga de juegos de estrategia en tiempo real. Hasta aquel entonces, los juegos de estrategia, como el popular Civilization (1991), eran por turnos. Mover tus tropas en tiempo real supuso una revolución.



El primer Age of Empires nos transportaba a la edad de piedra para evolucionar en civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, Grecia y Asia. De ahí hasta Roma, gracias a su expansión de 1998, The Rise of Rome.











Las misiones podían variar pero básicamente consistían en alimentar a nuestro pueblo, aumentar la población, entrenar un ejército y conquistar los pueblos y civilizaciones vecinos.

Pero el juego más recordado de la saga será el Age of Empires II: The Age of Kings, que en 1999 nos llevó a la Edad Media en batallas y escenarios históricos míticos de Europa, Asia y Oriente Medio. Como en el título anterior, recibió una expansión, The Conquerors (2000), que añadía nuevas civilizaciones, como la española, la maya o la azteca.

Entre sus muchas características, destaca por permitir jugar online contra otros jugadores a través de la plataforma Zone de Microsoft.

Tan popular fue AoE II que Microsoft decidió remasterizado y relanzado en 2013 en formato digital. E incluso creó tres expansiones adicionales con nuevas civilizaciones.

El éxito de Age of Empires supuso el lanzamiento en 2002 y 2003 de Age of Mythology y su expansión The Titans. En esta ocasión, la saga recreaba civilizaciones de la Edad Antigua con sus dioses míticos (egipcios, griegos y nórdicos) y la Atlántida en la expansión.









La saga siguió creciendo con Age of Empires III, que nos situaba en el tiempo desde el descubrimiento de America hasta el siglo XIX, tiempos de exploradores y conquistadores. Esta versión recibió dos expansiones que incluían civilizaciones nativas americanas y asiáticas respectivamente.

En 2011, Microsoft probó suerte con una versión online del juego. Luego relanzó el Age II, como comenté antes y creó una versión para dispositivos móviles, como dije al principio.

Age of Empires marcó la década de los 90 y parte de la siguiente. Y tiene un futuro prometedor, ya que Microsoft anunció el lanzamiento de una nueva entrega, Age of Empires IV y remasterizaciones de Age of Empires II y Age of Empires III con sus respectivas expansiones y gráficos mejorados.