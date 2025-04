Aeve: Zero Gravity -Reseña Personal. (b_s)

Esta vez os traigo otro de los juegos que pasan desapercibidos por Gamehag, de los cuales te puede tocar en una Steam Key y se estuvo dando en el apartado de Giveaways, se trata de Aeve:Zero Gravity, un shoot'em up de naves arcade parecido al de los recreativos de los años 70 / 80.En Gamehag lo podemos obtener por 399 Gemas y en Steam, por 1'59 euros, aunque lo tenemos rebajado con un 75% a 0'39 euros.Para empezar os diré que si no eres un amante de los juegos arcade de naves de los años 70 y 80, este no es tu juego. Yo diría que es una mezcla entre el clásico Galaxian de 1979 o Space Invaders de 1978 y Touhou de los 90 (estando actualmente el Touhou 16 que salió en 2017). Y si, me encantan estos juegos clásicos, ya que fueron el inicio de los videojuegos.Aeve: Zero Gravity, es cierto que tiene lo malo de lo que esperas de un arcade, la repetitividad que se experimenta es exagerada, básicamente estas en partidas bucle donde el boss "final" esta muy OP (lo que viene a ser muy cheto, se hace el dificil de matar). Y pongo "final" entre comillas porque no termina el juego, se repite incluso al morir, que continuas pero con la puntuación a cero.Si Aeve: ZG estuviera bien equilibrado, con un boss, el cual es una nave rosa con 2 ataques, unos rápidos disparos blancos que van en tu dirección y un cluster (varios disparos hacia todas partes como veis justo debajo) que ocupa toda la pantalla, sería mucho más sencillo y atractivo de lo que es en verdad.Sobre las naves enemigas, te enfrentarás a 4 tipos diferentes:Las naves comunes (los 2 tipos de nave más pequeñas que son amarillas y rojas), las subjefes (las azules en la imagen de bajo) y el boss "final" (la nave más grande de color morado) en un bucle infinito. Y por cierto, odiarás a este boss "final" cuando haga su ataque cluster. Tu única opción si lo hace, sería rodearlo, pero para cuando lo haga, será demasiado tarde para que reacciones. Incluso si reaccionas y te adelantas a su disparo, al moverse él más rápido que tú, es inútil.Luego tenemos el sistema de la vida, el cual en 2 o 3 hits (impactos) de los enemigos, estás muerto...Pero en vez de tener cierto número de vidas como otros juegos, aquí son ilimitadas y se restablece tu puntuación a 0. Esto hace que la dificultad no varíe, se mantenga la de siempre vuelvas a empezar o lleves 70k de puntuación, ya que como dije al principio, estamos en una partida bucle. Al menos podemos regenerar la vida en algunas partes donde caen esferas verdes que rellenan nuestro rombo de HP (bajo teneis un ejemplo de estas esferas). Este sistema de vida, dificulta demasiado el conseguir todos los logros, se hace muy tedioso.Y algo que no es común en los juegos arcade, es que no tiene ni sonido ni música, esto le quita la esencia de los clásicos con los ruiditos que hacían las naves al moverse o al disparar. Pero tiene la opción de poder meter música en formato .mp3 en una carpeta dentro del directorio del juego para poder escuchar algo mientras juegas (yo preferí ponerme Spotify, es más rápido xD).Tengo que admitir, que el juego se ve "bien" para ser un arcade y su programación es decente, pero he visto un mejor equilibrio en los juegos de Touhou por ejemplo, lo que me hace mucho más propenso a jugar uno de estos, en vez de Aeve: ZG.En conclusión, ¿creo que Aeve:Gravedad Cero vale la pena? Pues sinceramente, en el estado en que se encuentra este juego, si tuvieses que pagar 1'52 euros no te lo recomendaria. Pero si pagas 0'39 euros o te toca gratis te ánimos a que lo pruebes. Pero no olvides que hay muchos más juegos de este estilo que están mejor.Mi valoración al juego es de un 4 sobre 10, más no puedo darle, aunque como fan de esta clase de juegos me duele.Un saludo y espero que os haya podido ayudar si pensabais canjearlo, o si os tocó y no sabíais de qué va o como es. Y recuerden que toda crítica ayuda a continuar mejorando los artículos.¡b_s se despide hasta la próxima!