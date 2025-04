Adventure Island - Un regreso al pasado

Al no ocurrirme ningún juego que no hayan hecho y que no sea de estos tiempos, opte por preguntarle a mi madre por algún juego de su época, me dijo Mario Bros pero ya había varios en los artículos de GameHag, así que me dijo Circus y Adventure Island.

Posdata: perdonen la calidad de las imágenes, no hay mejores, es un juego antiguo.

Antes de empezar, quiero que sepan que de este juego, hay 3 mas, Adventure Island II ,Adventure Island III y Adventure Island IV, si veo que les gustan y lo terminan aceptando traigo la segunda entrega de esta mini saga de este juego antiguo.Cuando lo estaba haciendo empece a describir bonus, huevos ocultos, paisajes y dificultad de cada nivel pero se estaba extendiendo demasiado el articulo, iba a ser aburrido y no es la idea, si quieren que suba Adventure Island II diganlo y mencionen si quieren que describa cada Area y Rondas del juego.Adventure Island fue desarrollado y distribuido por la empresa Japonesa Hudson Soft para NES, Game Boy, PC, Ordenador MSX, Consola virtual de Wii, Game Boy Advance y Teléfonos móviles, en estos tiempos es mas conocido por Hudson´s Adventure Island, lanzado el 12 de octubre de 1986.En este juego nosotros somos un personaje llamado Master Higgins que debemos rescatar a nuestra novia Tina de los jefes de cada mundo, Algo así como en lo que se basa Mario Bros.En los niveles hay objetos dentro de huevos, que tendremos que romper golpeándolos para poder abrirlo y recoger el objeto, podremos encontrar Hachas para luchar con los enemigos, una patineta para ir mas rápido o una flor que no nos da nada, es inútil, el símbolo de tener mala suerte básicamente.En las primeras rondas podremos encontrar Hadas Madrinas que nos dan invensibilidad por un cierto tiempo o hasta una berenjena venenosa que chupa nuestra energía y dejarnos moribundos, para curarnos tendremos que comer unas frutas. Podremos encontrar botellas de leche que nos recupera toda la energía, en el mapa hay huevos ocultos, invisibles, tendremos que ir lanzando el hacha y con suerte pegarle a uno, obviamente el hacha desaparece, estos huevos invisibles nos pueden dar llaves para ir a rondas bonus, con trampolines y conseguir fruta y hasta un arma de fuego que destruye rocas rodantes.Al final de la primer ronda hay un huevo invisible u oculto que contiene a la abeja Hudson que nos ayudara a pasar el nivel desde donde perdimos las vidas y no desde el principio.'Se dividen en 8 Áreas, cada una de esas Áreas contiene 4 Rondas, osea 32 niveles, cada uno con mas dificultad, diferentes bonus, diferentes lugares y paisajes, diferentes jefes en cada mundo, etc.Me parece un juego entretenido, bastante parecido a Mario Bros, tal vez no tan jugado y conocido como el mismo. Pero con un nivel de dificultad bastante alto según mi madre y por la vez que lo jugué en emulador. Recomendaría que lo jueguen para que lo prueben, aunque es un juego viejo y estamos tan acostumbrados a los gráficos tan realistas del día de hoy, para volver al inicio de todo el mundo de los videojuegos y porque es bastante un clásico para pasar el rato.