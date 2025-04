Entonces Sherlock dijo: "Elemental mi querido Watson" y luego... no espera, quiero decir hola chicos y chicas de Gamehag hoy les traigo un juego de misterios desarrollado por Haiku Games. Este juego pertenece al género de buscar objetos ocultos, sin embargo, es bastante interactivo y cuenta con una buena historia. El nombre del juego es Adventure Escape Murder Manor. De esta forma comenzamos.

En el juego nos pondremos en la piel de la Detective Kate Grey a quien su auto se la pinchó un neumático en una noche lluviosa. Luego de lo sucedido con su auto Kate se encuentra con una mujer llamada Sarah y su hijo Brady, éste último se dió cuenta inmediatamente de la profesión de la de nuestra protagonista debido a que observó su placa. Kate le pregunta a Sarah si es dueña de la mansión frente a la cual su auto terminó estacionado por el neumático pinchado, Sarah responde que no, que ella sólo es una invitada y que tienen una cena esta noche. Brady trata de entrar a la mansión pero la puerta no abre, Kate se ofrece a ayudarlos a abrir la y finalmente consiguen entrar a la gran Mansión Wickham. Una vez dentro, Kate se encuentra con un hombre llamado Will quien está recibiendo a los invitados y luego de una conversación con Sara, decide aceptar a la detective como nueva invitada a la cena.Los demás invitados son Lloyd (quien es un escritor), Camila (abogada), Fontana (una espiritista) y Mike. Will le pide Kate que coloque los nombres de los invitados en sus asientos correspondientes. Después de colocar los nombres donde cada quien se va a sentar y empezaron a cenar, se cortó la electricidad. Cuando la electricidad volvió Mike aparece muerto, sentado y con la cabeza sobre la mesa sin rastros de sangre. Luego de que todos se dan cuenta de esto la electricidad vuelve a sufrir otro corte, esta vez Kate se ofrece a ayudar a reparar el problema eléctrico de la mansión. Cuando Kete logra resolver el problema eléctrico de la mansión, se pone a analizar la situación de Mike con los invitados. La temática del juego está en que hay un asesino en la mansión y Kate tendrá que descubrir quién es, tomando en cuenta que el asesino podría ser uno de los invitados o alguien más que se esconde en la mansión. Además hay un personaje que no es uno de los invitados ya mencionados, que aparece más adelante en el juego pero ojo, no necesariamente este nuevo personaje es el asesino. Todo lo les he contado es nada más la introducción de la historia, osea el cómo empieza todo en el juego. Dejaré que ustedes mismos descubran toda la historia así como también al asesino o asesina, claro les cuento sólo esto por si al final deciden jugarlo para que puedan disfrutar de toda la historia del juego.En la jugabilidad estamos ante un juego nada dinámico. En la parte de la historia donde Kate se encuentra con Sarah, nos dan un pequeño tutorial explicando que debemos examinar el entorno en el que estemos, tocar sobre aquellos objetos que podamos tomar y volver a tocar sobre el objeto que queramos usar. Los objetos se guardan en el inventario, el cual se mantiene visible durante todo el juego. El inventario está ubicado a la derecha del juego y está en línea vertical. En el tutorial se nos enseña que cuando nos quedemos atascados en alguna situación del juego, que usemos las estrellas estrellas para pedir una pista. Durante el juego nos encontraremos con unas cuantas estrellas mientras exploramos la mansión, hay pulsar sobre ellas para tomarlas.(Estas son las estrellas, parecen brillos dorados y algunos a veces casi no se ven, como aquella que está en la ventana)Las pistas tienen valen cierta cantidad de estrellas y los valores cambian, ya que algunas pistas valen más estrellas que otras. Debemo examinar bien el entorno o escenario en el que estemos, ya que siempre habrá algo que nos dé una pista sobre lo que tengamos que hacer, aunque si esto no es suficiente siempre podemos contar con ayuda de las estrellas y así pedir una pista.En la mansión, para andar de un lugar a otro simplemente tenemos que pulsar la puerta, escalera o el camino, del sitio al cual queramos ir. Todo se trata prácticamente de tocar para hacer zoom y poder examinar, para andar de un lado a otro y para tomar y usar objetos u estrellas.De la música no hay mucho que decir. Siempre es la misma música ambiental durante gran parte del juego. Cuando logramos resolver algún acertijo nos ponen otra musiquita como de victoria. Los objetos tienen cada cual su sonido dependiendo de cuales sean los objetos, si abrimos una puerta o si rompemos algo, cada cosa hará un sonido. Además hay una parte del juego en la tendremos que tocar un piano. En éste juego (si no recuerdo mal), la música cambia cuando nos enfrentamos al asesino o asesina. Luego ya para la escena final la música vuelve a ser la misma.Los gráficos al igual que la jugabilidad no son necesariamente los puntos fuertes del juego. Es decir, los gráficos son algo infantiles como dijo alguien que comentó el juego en la Google Play Store. El hecho de que los gráficos sean de esa manera por una parte es una ventaja, ya que como comentó el mismo usuario al hacer su reseña del juego, esto nos permite identificar fácilmente los objetos que podemos tomar y usar en el juego.El juego cuenta cuenta con 9 capítulos en total. No podemos andar por la mansión libremente, sólo podemos movernos por los escenarios del capítulo en el que nos encontremos. El juego cuenta con guardado automático, pero no guarda el progreso en cualquier parte. El juego guarda el progreso cuando tengamos cierto avance del capítulo actual, en el momento en que veamos la palabra Saving, es porque está guardando el progreso.Antes de despedirme quiero mencionar otras cosas que no dije en los apartados anteriores, como el hecho de que el juego está en español pero uno de sus acertijos están en inglés. En el momento en que nos encontramos con este rompecabezas (que por cierto es clave para la historia del juego), nos ponen una advertencia diciéndonos que el siguiente acertijo está únicamente en inglés y nos pregunta si queremos continuar. Podemos saltarnos este acertijo pero sólo si tenemos suficientes estrellas, de lo contrario si se nos complica tendremos que ir a YouTube (yo lo hice varias veces). Otra cosa es que, en cuanto a los gráficos, este es el segundo juego de Haiku Games (hasta donde sé), ya que el primer juego tiene gráficos estilo caricaturas y está únicamente en inglés. Lo que quiero resaltar con esto es que, aunque sus gráficos no son gran cosa, con los juegos posteriores a este veremos gráficos más coloridos, todo tendrá una calidad más alta, aunque sigan siendo poca cosa (a mí me gustan mucho, pero todo depende de lo crean ustedes). Me gusta mucho los juegos de Haiku Games (los cuales aún no juego todos) más que los de CSI y otros de su género, ojo no digo que los otros juegos sean malos, pero en los juegos de esta compañía hay una muy buena combinación entre los puzles y su historia y en mi opinión creo que eso hacen que sus juegos sean más interactivos. En algunos juegos posteriores la música puede cambiar según la situación de los personajes, aunque claro, sólo alternan entre dos músicas durante todo el juego. En fin, consideren en darle una a este juego si creen que se lo merece, es totalmente gratis y lo pueden encontrar en la Google Play Store. De esta manera se despide de ustedes su servidor Sacnil1516. Hasta otra!!