A Way out (Opinión personal)

Quiero hacer una serie de juegos multijugador local ya que me disfruto muchos de ellos y para iniciar quería empezar por estePara aquellos que tienen un hermano, novia, amigo y disfrutan jugar juntos en el mismo PC o consola, y este juego fue estrenado en el año 2018 para que trabajes en equipo ninguno podrá superar su nivel sin la ayuda del otro y eso es lo que hace que este juego sea tan genial, aunque lamentablemente bastante corto 7 a 8 horas aproximadamente si exploras mucho eso si puedes jugarlo una vez más haciendo las acciones que tu compañero hizo antes y el las tuyas.

Mecánicas

A way out es un juego en tercera persona con un toque muy cinematográfico y es exclusivamente multijugador, y eso quiere decir no podrás jugarlo solo, el juego tiene que jugarse y terminarse en con otro amigo, no hay la opción de jugar con ayuda de un bot, el movimiento del personaje es muy normal como agacharse, recoger objetos, esconderse, y hasta disparar pero hay otros más innovadores como escalar una pared con ayuda de tu compañero pegados espalda con espalda,





también existe la distracción a NPC para evitar que descubran a tu compañero haciendo algo malo, se conducirán corros motos, podrás tocar guitarra la exploración es interesante ya que no es un mundo abierto pero si vas a encontrar miles de actividades para hacer mientras completas la historia como minijuegos y objetos coleccionables, siempre se nos darán dos opciones de plan, dos caminos, y dos formas distintas de resolver un puzzle,









lo cual nos dará una rejugabilidad ya que podrás elegir abatir a un enemigo o tomar el camino contrario donde deberás cruzar una pendiente y evitar caerte la pantalla con excepción de las cinemáticas siempre será dividida así juegues online

Historia





Encarnamos a Leo el tipo rudo que está en la cárcel por homicidio, y vincent quien muestra ser un tipo algo más pensador y estratégico, la historia ira cruzando a los personajes entre riñas donde terminaran del mismo bando esto conseguirá empezar una amistad bastante conveniente para el inicio de esta aventura donde el dúo empezara a confiar entre si al conocer que fue la misma persona (Harvey) quien los llevó a prisión y crearán un plan de escape para vengarse de este mismo,





plan que deberemos ejecutar de manera muy limpia, el proceso será bastante complejo dependiendo de las decisiones que tomes ya que los dos siempre tendrán una idea distinta y poco a poco se irán presentando más y más obstáculos, el dúo lograra salir y uniéndose para concretar un plan de venganza contra Harvey, esto nos llevara a conocer a la familia de leo quien vive en una casa humilde con su esposa e hijo, esto hará que vincent sienta una gran compasión por esta pareja,





una vez Leo puede volver a su barrio contactara a quien alguna vez fue su proveedor de armas y nos darán la opción de comprar algunas, mala decisión para ellos ya que esta le informará a el antagonista y este enviará asesinos a buscarnos, y como si fuera poco la esposa de vincent está dando a luz lo cual arrastrará a el equipo hasta el hospital donde serán emboscados no solo por los asesinos si no por la policía que les busca, aquí habrá persecuciones a pie, momentos de sigilo y uno que otro disparo para terminar escapando en un carro, rumbo a un aeropuerto





donde ya tendremos a otra colega montando una avión que nos llevará a la isla donde tendremos que ir a acabar con Harvey y todo sus matones, será el momento de más acción y por lo tanto de los más divertidos ya que una vez completas este capítulo tendrás que perseguir montado en una motocicleta un avión que está próximo a volar aquí vendrá el giro argumental más grande de toda la historia





ALERTA DE SPOILER

vincent resulto ser un policía y usaría a Leo para llegar a Harvey una vez esto le tomara como rehén a vincent por unos minutos para apoderarse de un vehículo y tendrá que huir y aquí inicia el final de una amistad que se construyó entre de las horas jugadas Vincent tendrá que darle caza a leo, mientras que leo intentara escapar hasta llegar a un edificio donde vendrá un enfrentamiento final solo uno de los dos podrá vivir.

No quiero hablar más del final, pero para mí vincent es un traidor y debe morir!!!



Lo mejor

-El juego tiene una historia distinta y agradable de jugar

-Tienes que trabajar en equipo, no puede ir uno solo haciendo todo

-Los gráficos son bastante buenos

-La diversidad de mecánicas es impresionante en un juego tan pequeño

-Puedes comprar el juego y jugar con alguien online sin que él lo compre solo pasándole una clave e instalador que te genera el mismo juego para que puedas jugarlo con otro amigos sin pagar 2 juegos

Lo Feo

-Sus bugs, me encontré 2 bugs que casi me hacen imposible pasar la historia, en algunos quick time events los botones no reaccionaban a las pulsaciones y podías reventar tu mando pero no los reconocía, encontré algunas soluciones en internet como bajar gráficos al mínimo pero fue horrible.

-si eres un lobo solitario y no tienes amigos no tienes con quien jugarlo… no podrás ya que se requieren 2 personas



Gracias por leer espero les guste a mi me encanto el juego y le daría un 9/10



Soy rockypostmortem adios