A Story About My Uncle (Mi opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando de un juego muy entretenido se le conoce como “A Story About My Uncle” traducida al español como “Una historia sobre mi tío”. Espero que les guste el artículo y lo disfruten.

Advertencia puede contener Spoiler.

A Story About My Uncle un juego del genero de plataformas y aventura en primera personaje, estrenado el 28 de mayo del año 2014 para la plataforma de juegos Steam, exclusivo para PC. Precio actual en Steam $12.99. El juego va que seremos un adolecente que ira en búsqueda de su tío desaparecido ese será nuestro único objetivo en nuestra gran aventura, esta aventura que viviremos será bastante grandioso, este juego nos trae unos entornos bastante increíbles y hermosos. Por otro lado el estilo de juego que nos trae es el sistema de parkour, gracias con ayuda del traje tiene une especie de poder que nos hace saltar a un altura nada normal y también usar una especie de gancho para llegar a los lugares alto o alejados, tenemos que tener en cuenta que el mundo que estaremos es bastante raro aunque son paisajes bastante hermosos no lo niego, pero deberemos tener cuidado en caer al agua o a los lugares profundos de este lugar tan extraño.





En este juegazo mientras avancemos se ira narrando su historia tan increíble y emocionante, en el cual mientras avancemos deberemos de escalar rocas flotantes con ayuda del traje que no otorgan un gancho, solo podremos utilizar 1 gancho a lo principio del juego mientras avancemos conseguiremos el 2do gancho son máximo 3 ganchos, estos ganchos evitaran que nos caigamos al agua o un hueco profundo de este mundo tan misterioso y único, también encontraremos rastros de nuestro tío en nuestra aventura, Cada vez estaremos más cerca de él y sobre su legado en este mundo. Nota: obtendremos también unos propulsores en nuestras botas para llevar más alto.





Durante nuestra gran aventura encontraremos paisajes muy hermosos, siempre nos encontraremos zonas diferentes, a lo primero estaremos en una zona selvática bastante bonita y llegaremos después a un lugar muy alto que veremos las nubes e iremos escalando por islas flotantes, y hasta lugares como cuevas congeladas donde tendremos que tener cuidado para no resbalarnos y caer. A pesar de no tener los mejores gráficos como juegos actuales, no trae unos entornos increíbles.





En la búsqueda de nuestro tío encontraremos a unas criaturas muy raras que nunca habíamos visto, estas criaturas parecidas a los humanos pero de color azul nos ayudaran en nuestra búsqueda, dándonos información, en especial una niña llamada “Maddie” que nos ayudara en nuestro camino y acompañante de nuestra ventura (La llevaremos en nuestra espalda).





Hablemos de su Historia. Todo comienza donde un padre está deseándole la feliz noche a su hija, aunque su hija quiere escuchar un cuento de un aventura antes de irse a dormir, en el cual su padre le contara una historia sobre él y la búsqueda de su tío Fred, Donde nos contara que su mayor sueño era seguir a su tío en una aventura por todo el mundo aunque solamente era un niño, un día desapareció su tío y se dio cuenta ya que dejo de recibir postales de su tío Fred de sus aventuras por el mundo, así que fue a la casa de su tío aunque no lo encontraría allí podría tener alguna pista sobre él, el padre de la niña le dice que él era un chico muy curioso, así que cuando estaba en la casa de su tío encontró un traje bastante raro, se puede decir que este traje era exactamente de su medida así que se probó el traje y entro al observatorio de su tío, en el cual su tío le decía que no tocara nada en su observatorio pero recordemos que este chico era muy curioso así que jalo una palanca y accidentalmente abrió el techo del observatorio, después de haber hecho eso el traje empezó hacer cosas raras donde Salió volando hacia las estrellas y termino en un lugar muy extraño gracias al traje no lo lastimo la caída, Al ver que no podía volver a casa y que la única opción era avanzar, decidió avanzar y tener una aventura como él quería, aunque en esta aventura encontraría noticias de su tío era algo peligroso pero tenía la probabilidad de encontrarlo así que decidió ir por el hasta el final.





Para finalizar podemos decir que es un gran juego que vale la pena probar, además de ser tan divertido y tener un historia que te va a enganchar literalmente jaja, tendrás muy bonita experiencia de este juego lo digo mas que todo por sus puzzles y paisajes. Si me tocara valorar el juego le doy 10/10.





Requisitos para jugarlo: No pide tanto para poder jugarlo, deberán de bajarle los gráficos en las opciones del juego por si se le traba o algo.

PD: Claro para lo que tienen el juego, está disponible en sub-español.



Espero le haya gustado el articulo y lo disfrutaran, podes comprar el juego vale la pena es muy bueno o esperar a que lo pongan en la Giveaway de Gamehag, o alguna página lo estén regalando así lo obtuve yo de regalo. Sin más que decir las mando un saludo a todos.