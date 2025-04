7 Videojuegos en donde jugamos siendo los malos

En numerosas ocasiones, jugamos a ser el héroe en los videojuegos. No es una sorpresa que esto sea así. Después de todo el que la justicia y la bondad siempre triunfen sobre la maldad y ruindad es el sueño idílico de muchos y hace sentir bien a la gran mayoría. A fin de cuentas, a todos nos gustaría vivir en un mundo sin tragedias y sin maldad donde pudiésemos vivir en paz. Pero esto no es necesariamente así y como dice la mítica Edea en Final Fantasy VIII: "La realidad supera la ficción, ¡No! la realidad supera mil veces la ficción" y esto es tan cierto que es innegable. No obstante, los videojuegos nos han regalado joyas en la que podremos encarnar a la maldad de la forma más vil y más pura. Sin sentirnos completamente culpables, después de todo es solo un juego ¿no? Pero la realidad es que puede llegar a ser muy divertido ser el malo, romper las reglas y hacer lo que de otra forma estaría considerado políticamente incorrecto. En esta ocasión te traigo 7 juegos en los que puedes jugar siendo el villano. Me he dejado muchos como es costumbre, pero no quiero romper la costumbre de mi 7 Gloranthano favorito. Así que muy probablemente apueste por hacer otro top en plan “segunda parte". Ya veremos. Dicho esto, vamos allá y espero disfrutéis de mis elecciones, recuerda que se basan en un criterio personal más allá del seleccionar los juegos más famosos y más estéticos.





ATENCIÓN: Este artículo puede contener Spoilers, Leed bajo vuestra propia responsabilidad.









7. Overlord

Este título lanzado en el año 2007 presenta una propuesta muy interesante en el que encarnamos a un Lord malvado, “el Overlord” y nuestro objetivo es sencillo: llevar el mal a todos los rincones del mundo. El juego está cargado de parodias y humor negro muy crudo El protagonista deberá conquistar diferentes territorios dominados por los “buenos” y matar a los héroes que lo defienden y que lo derrotaron anteriormente, de ese modo no solo seremos rudos conquistadores si no que cumpliremos con una venganza. Pero no iremos solos, además de nuestras armas y diferentes tipos de magia, contamos con nuestros fieles esbirros del mal que harán lo que se les ordene. ¿quieres quemar una aldea entera mientras los niños y las mujeres gritan? No hay problema, puedes hacerlo y tus esbirros no atenderán a razones. Sinceramente los esbirros son lo mejor del juego. Overlord es un juego trepidante, absorbente y divertido En donde disfrutamos siendo los malos sin ningún remordimiento de ello, además con gráficos más que aceptables y una banda sonora bastante entrañable y lo mejor, está doblado al español.













6. InFamous

InFamous fue toda una sorpresa exclusiva de PS3, este Sandbox nos presenta una historia asombrosa en un universo que nos recuerda a los comics de Marvel o DC con un toque más oscuro más similar a los comics de Vertigo. En el juego encarnamos a Cole McGrath el cual tras una catástrofe que deja la ciudad destruida y en caos, obtiene el poder de la electricidad al convertirse en un “Conductor” los conductores son una suerte de mutantes que han obtenido sus poderes a causa de la explosión, similares al gen X de los X-men. Esto nos presenta diversos enemigos con “dones” similares a los nuestros. En todo caso interpretando a Cole podremos decidir si usaremos ese poder para el bien o para el mal. Si lo hacemos por el bien el aspecto de Cole no variará, su poder eléctrico se tornará en auras azules y blancas y podremos incluso sanar a los ciudadanos indefensos. Por el contrario, si optamos por el camino de la maldad, Cole irá cambiando para ser más sombrío con la piel oscura y vetas negruzcas que atraviesan su rostro. Su poder se tornará en relámpagos rojo sangre y podremos incluso absorber la vida de nuestros enemigos y de gente inocente para curarnos. EL juego nos da la libertad de hacer lo que queramos y solo al principio del juego deberemos decidir si ayudar a los ciudadanos a obtener comida o chamuscarlos como ratas para quedarnos nosotros toda la comida. Un héroe de película o antihéroe sin escrúpulos más tirando a villano. Con unos gráficos dignos de PS3 y un apartado sonoro increíble y además 100% doblado al español con dos secuelas también muy buenas.











5. Hitman

A estas alturas al menos un 80% de la población videojueguil debe conocer al agente 47, bien sea por los aclamados juegos o por sus penosas adaptaciones cinematográficas. Como fuere, Hitman es ese tipo de juego de culto que hoy día sigue encantando, lanzado en el año 2000 por IO Interactive. Nos metemos en la piel del “Agente 47” un hombre sin ningún tipo de escrúpulos o sentido de la piedad que trabaja como un asesino a sueldo por una gran cantidad de dinero. A 47 no le importa nada ni nadie y podremos llevarlo a una mansión y asesinar a todos los inquilinos si queremos, aunque eso sería poco profesional y no muy limpio. Por lo general le contratan para finiquitar a personalidades importantes que interfieren en el camino de alguien poderoso. Con esa premisa podremos adéntranos en un hotel de máxima seguridad y asesinar a un poderoso capo en su propia habitación o en un hospital en la India. Las misiones son tan diversas como la forma de resolverlas y además de la tensión benigna que puede provocar.Sin duda tener el papel de un asesino a sueldo y sin ningún prejuicio nunca fue tan divertido. Hitman cuenta con varios títulos en su haber, cada uno tan bueno como el anterior con el más reciente en 2016 un videojuego de carácter episódico que nos relata los inicios del agente 47.













4. Dungeon Keeper

Todo un clásico de la extinta, pero singular Bullfrog, lanzado en 1997. Dungeon Keeper nos pone en el papel del Guardián de la mazmorra (de allí su título) básicamente somos una suerte de demonio guardián de los mundos inferiores y deberemos construir diferentes mazmorras a las que atraer hordas de monstruos de pesadilla que posteriormente deberán conquistar el mundo y destruirlo. Simple, aunque no tanto, también deberemos defender nuestras amadas tierras infernales de los molestos héroes que vengan a destruirla y podremos derrocar a otros guardianes para tomar control sobre sus territorios y sus esbirros. Siendo un juego de estrategia en tiempo real con elementos de RPG en una clásica vista isométrica. Con unos gráficos de maravilla para ser 1997 y su apartado sonoro si bien no era una maravilla cumplía muy bien su propósito y al igual que otros juegos de Bullfrog como Theme Hospital está doblado al español. No es sorpresa que esté tan cerca del primer lugar, un título que no deberías pasar por alto.









3. Black & White

Ya os he hablado de este título con anterioridad en un retroreview que podréis encontrar directamente desde mi perfil. Muchos lo conocerán y así mismo muchos otros no habrán oído nada del mismo. Este juego es en resumen una joya portentosa y muy aclamada en su día. En este juego tenemos el papel de ser un Dios y podremos hacer prácticamente lo que se nos plazca y como todo Dios que se precie podremos ser buenos, malos o neutrales. Los buenos ayudarán a la gente y obrarán milagros benignos, pero los malos son quizá los que más se divierten ¿para qué impresionar a un grupo de paletos regando sus cultivos por un fragmento de su creencia? Cuando puedes quemar su casa y arrojar a sus hijos al mar uno a uno con lo que creerán en ti sin dudarlo. En Black and White tienes poder casi ilimitado para crear auténticos desastres, pero cuidado que también necesitas a tus adoradores. Lo que no quiere decir que no puedas maltratarlos e infundirles terror. Podrás arrojar rocas sobre sus poblados, quemarlos con bolas de fuego, achicharrar sus casas con relámpagos o destruir toda una aldea en una demostración de maldad innegable con una mega explosión. El templo y la mano que te representa cambiara de forma y de color según tu alineamiento, al igual que la criatura. En el primer título era bastante apreciable y en su secuela aún más, cuando las ciudades se tornen oscuras, con caras tristes y suelos estériles, las fuentes arrojarán fuego en vez de agua y oirás los llantos de miseria y dolor de los habitantes de la ciudad. En contrapartida de la aldea idílica, de risas y fuentes de agua cristalina de tu alter ego benigno. Con unos gráficos excelente que aún hoy en día me siguen fascinando y un apartado sonoro de ensueño a la par de su apartado gráfico 100% doblado al español.











2. Manhunt

Mahunt es un título tan oscuro y siniestro como la misma naturaleza humana. Con escenas violentas y muy crudas que nos enseñarán que no somos nada. Lanzado en el año 2003 y desarrollado por Rockstar Games. Este polémico juego nos mete en la piel de James Earl Cash un hombre sentenciado a muerte por inyección letal, el Director de la penitenciaria Lionel Starkweather ordena bajo soborno no asesinarlo y fingir su muerte con un sedante. Su intención y la trama del juego es utilizar a Cash en una película estilo Reality Show llamada Manhunt en donde deberá asesinar a diferentes individuos con la promesa de obtener su libertad al final de la misma. Obtendremos puntos por cada muerte entre más violenta y sanguinaria sea. El juego estuvo rodeado de polémicas y cruzo varias líneas que se creían insuperables, prohibido en varios países por su extrema violencia. En el papel de Cash quizá solo seamos un sobreviviente afectado por la situación que nos apremia, pero eso no resta que seamos un asesino sin escrúpulos que puede cortar la garganta de un hombre y lanzar a otro en una trituradora. Hay que tener mucha sangre fría y si estabas condenado a muerte, no serias un santo precisamente. Su apartado gráfico no es el mejor y para la época y las plataformas en donde vio luz podría haber sido más refinado., aunque cumple su cometido con un ambiente oscuro y mísero, su apartado sonoro sigue la misma línea. Un juego curioso que se aleja de lo típico y no es apto para estómagos sensibles.













1. Tyranny

En el 2016 y tras el éxito de Pillars of Eternity, Obsidian nos sorprendió gratamente con Tyranny, una propuesta arriesgada e innovadora. En Tyranny las fuerzas del bien no existen, la pelea ya terminó y fue resuelta para el lado de la maldad. Nos encontramos sumergidos en un mundo cruel y dominado por tiranos. Encarnamos al comandante del señor maligno Kyros, llamado el Forjadestino. Y al igual que en el pillars el juego está cargado de textos y decisiones que afectan nuestro destino basados, no en el eje del bien y el mal, sino en el de la lealtad o el miedo. En Tyranny no existen los héroes ni las decisiones moralmente correctas. Existe la maldad y la conveniencia en su estado más puro. El mundo ya ha caído y si quieres sobrevivir debes adaptarte a su crueldad y esta fórmula es lo que hace tan novedoso el juego, pero a su vez lo que aleja a jugadores más tradicionales que probablemente no entienden que sucede. No es un RPG estándar donde el héroe salva el mundo, porque no hay mundo que salvar. Así que bajo esa premisa deberemos forjar un mundo más obediente o más vil. A diferencia de las decisiones típicas que te hacen malo o bueno, en Tyranny no existe esa dualidad, se aplica la filosofía del pragmatismo, aunque ello afecte a cientos de manera negativa, pero no a nosotros al menos no de inmediatamente. Sus gráficos retro similar a los de Pillars y su épico apartado sonoro no hacen más que agrandar las alabanzas por el juego, quizá corto pero bastante rejugable y donde encarnar al mal nos satisface de diferentes formas. Por esto y más este título se queda con el primer puesto de este top.